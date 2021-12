La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la rassegna cinematografica all'aperto del Cinema Esperia, nel piazzale attiguo alla sala. Ecco il programma della settimana.

Obbligo di green pass raffortato

DAL 6 DICEMBRE le sale cinematografiche devono richiedere il GREEN PASS RAFFORZATO (vaccinati o guariti) controllato con la versione aggiornata dell’app VerificaC19. Resta l'obbligo dell'uso corretto della mascherina per tutta la permanenza in sala, di igienizzazione e compilazione del modulo per i contact tracking.

Saremo costretti a non consentire l’ingresso alle persone che non osservano le prescrizioni. Grazie per la collaborazione.

Abbonamenti

Da sabato 18 dicembre saranno in vendita gli abbonamenti a 45euro per 10 film validi per tutta la stagione (e rinnovabili al loro esaurimento), con diritto fino a 2 ingressi per ogni spettacolo

Calendario

Sabato 1.01 ore 18.30 = The french dispatch

Sabato 1.01 ore 21 = Cry Macho

Domenica 2.01 ore 18.30 = Cry Macho

Domenica 2.01 ore 21 = The french dispatch



Sabato 1.01 ore 18.30 = The french dispatch

Sabato 1.01 ore 21 = Cry Macho

Domenica 2.01 ore 18.30 = Cry Macho

Domenica 2.01 ore 21 = The french dispatch

Sabato 1 gennaio, ore 18.30

Domenica 2 gennaio, ore 21

THE FRENCH DISPATCH

UN FLUSSO QUASI IPNOTICO DI RACCONTI PIENO DI IRONIA E FANTASIA. UNA PARATA INEGUAGLIABILE DI GRANDI ATTORI

THE FRENCH DISPATCH

Di Wes Anderson. Con Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand. Commedia. USA 2021. Durata 108 minuti

Arthur Howitzer Jr., figlio del fondatore del "The Evening Sun" di Liberty (Kansas), crea un supplemento domenicale che trasporta in Francia col titolo: "The French Dispatch" che narra 'con stile' la cronaca del paese. Si serve dei migliori giornalisti che 'inseguono' il soggetto assegnato: una contestazione studentesca, l'indagine di un commissario sui rapitori di suo figlio, un artista galeotto innamorato della sua secondina, il suo stesso necrologio. L'ultimo numero è un'antologia degli articoli migliori.

SABATO 1 gennaio = ore 18.30

DOMENICA 2 gennaio = ore 21

biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

ACQUISTA

Sabato 1 gennaio, ore 21

Domenica 2 gennaio, ore 18.30

Martedì 4 gennaio, ore 21

CRY MACHO. RITORNO A CASA

CON UN WESTERN DI AMBIENTGAZIONE MODERNA CLINT EASTWOOD RITORNA DIETRO E DAVANTI LA MACCHINA DA PRESA CON UN FILM DI GRANDE INTENSITA'

CRY MACHO. RITORNO A CASA

Di Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Eduardo Minnett, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Fernand Urrejola. Western, USA 2021. Durata 104 minuti

Mike Milo, vecchia gloria del rodeo ora addestratore di cavalli, alla fine degli anni '70, dopo un incidente viene licenziato dal suo capo, Howard. Questo, con pochi scrupoli gli affida il compito di ritrovare suo figlio in Messico e di condurlo a casa strappandolo alla madre. Ma il ragazzo è testardo e la madre è violenta e circondata da scagnozzi che aggrediscono Mike per farlo desistere. Ma lui riesce a convince Rafael a seguirlo. I due incontrano molti ostacoli lungo ma alla fine riusciranno a mettere le rispettive vite nella giusta prospettiva.

SABATO 1 gennaio, ore 21

DOMENICA 2 gennaio, ore 18.30

MARTEDI' 4 gennaio, ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Acquista il biglietto intero

Giovedì 6 gennaio, ore 16

ENCANTO

L'INCANTO DELLA VERA MAGIA NELL'ULTIMO AFFASCINANTE FILM DELLA DISNEY. DA GUSTARE SUL GRANFDE SCHERMO

ENCANTO

Di Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard con Alvaro Soler, Luca Zingaretti, Diana Del Bufalo, Angie Cepeda, Charise Castro Smith. Animazione. USA 2021. Durata 99 minuti. Produzione USA 2021 .

Quella dei Madrigal, che vive in un villaggio colombiano, è una famiglia straordinaria: la loro casa è magica e i suoi membri sono dotati di poteri eccezionali che mettono al servizio della comunità. Questo avviene grazie alla magia che soccorse la nonna molti anni prima. Solo la giovane Mirabel è l'unica a non avere ricevuto alcun dono. Paziente e generosa, sempre allegra, fa il possibile per aiutare tutti ma finisce per essere d'intralcio ai più dotati. Ma quando la magia minaccia di spegnersi, decide che tocca a lei andare alla ricerca di una soluzione



Giovedì 6 gennaio, ore 16

Biglietto unico 4,5 euro

Giovedì 6 gennaio, ore 18.30

E' STATA LA MANO DI DIO

L’AMARCORD DI SORRENTINO: IL ROMANZO DI FORMAZIONE DI UN ADOLESCENTE NELLA NAPOLI DI MARADONA

E' STATA LA MANO DI DIO

Di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Filippo Scotti, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri. Commedia e Dramma. Italia 2021. Durata 130 minuti.

Fabio è uno dei tre figli di Saverio e Maria, coppia della borghesia napoletana circondata da vicini, parenti e amici che condividono allegria e problemi famigliari. Adolescente alla vigilia della maturità e incerto sul futuro, è intimidito dalle donne e innamorato della sensuale zia Patrizia. che soffre di allucinazioni. Intorno a lui ruota un caleidoscopio di personaggi da teatro partenopeo. Un universo protettivo ed esilarante che però è destinato a scomparire all'improvviso, creando un vuoto che, forse, potrà essere anche fonte di una nuova libertà creativa.

GIOVEDI' 6 gennaio, ore 18.30

Interi: 6 euro, ridotti: 5 euro

Acquista il biglietto intero

Prossimamente

OGGETTI CHE MI PARLANO

Giovedì 28 gennaio 2022 ore 20.30

si chiede un'offerta: minima consigliata: 10 euro

Spettacolo live con musiche anni '60

Di Miriam Angite. ConAlessandro Tognon, Miriam Angite. Regia di Enrico Ventura.

Con la partecipazione di DON DANTE CARRARO

Evento a favore dei progetti di

MEDICI CON L'AFRICA. CUAMM

Per info e prenotazione posti numerati;

g.zancanella@cuamm.org

cellulare e whatsapp: 3404839429

Per contatti e donazioni:

Via San Francesco 126 - 35121 Padova

---

Tutela della privacy ed elenco anticovid

Iottemperanza all'Ordinanza n. 59 del 13.06.2020 della Giunta Regionale del Veneto relative ai DPC del 26 aprile e seguenti, i gestori della rassegna sono obbligati a conservare per 14 giorni l'elenco dei presenti agli spettacoli ai quali si richiede di rilasciare i dati minimali che consentano di essere rintracciati in caso di necessità. Tali dati verrano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla normativa indicata e saranno distrutti al termine dei 14 giorni. Vi ringraziamo per la collaborazione

Tutela della privacy

In occasione dell'entrata in vigore del GDPR - Regolamento UE 2016/679, si comunica quanto segue. Il Cinema Esperia della Parrocchia S.Maria Assunta di Chiesanuova a Padova utilizza gli indirizzi e-mail ed eventi dati registrati nel momento dell'iscrizione solo per l'invio di questa newsletter con la programmazione della sala e le informazioni attinenti alla sua attività e per le comunicazioni collegate elaborazioni statistiche sul monitoraggio della ricezione di queste comunicazioni. Gli indirizzi vengono raccolti con la volontaria domanda di iscrizione, selezionata direttamente on-line o attraverso il modulo cartaceo disponibile in sala. Non viene fatto nessun altro tipo di utilizzo di questi dati. Vi ricordiamo comunque che potete in ogni momento cancellate dalla lista usando l'apposito link "

Pizza Connection

Chi Pizza Cinema: Presentando alla cassa del cinema una ricevuta-scontrino delle pizzeria

Arizona o Giordano avrai l'ingresso ridotto al Cinema Esperia.

Chi Cinema Pizza: Presentando alla Pizzeria Arizona o Giordano il biglietto del Cinema Esperia avrai uno sconto sulla pizza.

Riduzioni

Oltre alle riduzioni previste dalla normativa vigente, applichiamo il prezzo ridotto agli iscritti a (Noi Associazione) e Associazione Amici I.R.P.E.A e ai possessori di Selvazzano Card

Informazioni

www.cinemaesperia.com

fb: esperia padova

instagram: esperia_padova

https://www.cinetrailer.it - https://cinetrailer.it - https://mymovies.it - https://www.padovanet.it

https://www.comingsoon.it - htt ps://www.appalcinema.it

ATTENZIONE !

Il sito www.cinemaesperia.com non è più attivo

(anche se nei browser può essere indicato come sito ufficiale)

Potete raggiungere quello nuovo all'indirizzo

www.esperiapadova.it

Immagini articolo da comunicato stampa.