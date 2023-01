La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Sono disponibili in cassa i nostri abbonamenti per tutti a 45 euro per 10 ingressi fino al 31 giugno 2023. Sono validi per 2 ingressi a proiezione e sono rinnovabili. Un'idea regalo?

* I MARTEDì AMICI : continuiamo ad offrivi una una piccola occasione di risparmio con i "Martedì amici": biglietto unico a 5 euro per tutti.

MERCOLEDì 11 gennaio ore 21

con il patrocinio del C.A.I - Sezione di Padova I



Il racconto per immagini di un'osessione potente e pericolosa

EVEREST SENZA OSSIGENO

Di Jesper Ærø. DocumentarioDanimarca 2020. Durata 81 minuti.

Rasmus Kragh si è sempre spinto al limite: corse, maratone, arrampicate, ogni prova che potesse portare all'estremo il suo fisico e la sua mente. Fino a quando sembra prevalere la scalata, e la cima più alta del mondo, l'Everest. Ma per Rasmus l'obiettivo è arrivare agli 8.848 metri senza usare le maschere di ossigeno. Un'impresa già fatta da altri, ma sempre comunque rischiosa, quasi mortale. Lo sanno bene lui, i suoi genitori, il fratello Jesper, l'ex-fidanzata Liva, tutti coinvolti loro malgrado in questo progetto avventuroso che presto si trasforma in un viaggio nell'ego smisurato e solitario di Rasmus.

MERCOLEDì 11 gennaio ore 21

Biglietto unico: 7 euro (ridotto a 6 euro solo per soci C.A.I. con tessera)

Acquista il biglietto intero on line

VENERDì 13 gennaio: ore 21

DOMENICA 15 gennaio: ore 21

Un po' thriller e un po' commedia amara, una storia ambientata in una scenografia lussuosa che ospita i misteri e la malvagità di una famiglia poco riuscita

UN VIZIO DI FAMIGLIA

Di Sébastien Marnier con Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc, Jacques Weber, Suzanne Clément. Thriller durata 125 minuti. Produzione Francia, Canada 2022.

Stéphane è una donna umile e modesta, che lavora come operaia. Un giorno nella sua vita irrompe il padre, Serge, che non hai mai conosciuto: uomo ricchissimo che vive in una lussuosa villa con la moglie stravagante, la figlia ambiziosa, madre di un'adolescente ribelle, e l'inquietante cameriera. Queste non sono contente dell'arrivo di Stéphane. Così, per essere accettata, lei si finge un'altra persona, interessante e di successo. Tra sospetti e bugie, il mistero cresce e il male si diffonde nella villa...



VENERDì 13 gennaio: ore 21

DOMENICA 15 gennaio: ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Acquista il biglietto intero on line

SABATO 14 gennaio ore 21

DOMENICA 15 gennaio ore 18 .30

Un film a episodi sulla migliore tradizione della commedia all'italiana, di cui conserva la buona fattura e il fondo di amarezza dietro all'ironia

I MIGLIORI GIORNI

Di Massimiliano Bruno, Edoardo Leo con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi. Commedia. Durata 125 minuti. Italia 2023.

4 episodi sulle ricorrenze che mettono alla prova vari aspetti della vita relazionale. Vigilia di Natale: due fratelli rovinano la cena per le loro opposte idee sui vaccini. Capodanno: un imprenditore, per pubblicità, visita con la famiglia una comunità di senzatetto. San Valentino: un uomo cerca di passare la festa alternandosi fra moglie e amante. 8 marzo: una conduttrice televisiva deve scusarsi per un servizio misogino di cui è ritenuta corresponsabile

SABATO 14 gennaio ore 21

DOMENICA 15 gennaio ore 18 .30

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Acquista il biglietto intero on line

DOMENICA 15 gennaio: ore 16

Rassegna ESPERIA FOR KIDS"

Una vicenda avventurosa a metà fra animazione europea e americana

L'ISPETTORE OTTO ZAMPE. E IL MISTERO DEI MISTERI

Di Julio Soto Gurpide con Ronny Chieng. Genere Animazione, Spagna 2022. Durata 88 minuti

A Shangai nel 1934 l'ispettore Ottozampe, in missione contro il suo arcinemico Red Locust, riesce a catturarlo, ma manda combina un disastro, e viene licenziato dalla polizia. Parte in vacanza su un volo per San Francisco, seguito da una ragnetta determinata a fargli da assistente contro la sua volontà. A bordo un passeggero gli chiede di proteggerlo perché ha ricevuto minacce di morte. Otto non gli crede ma poco dopo lo ritrova stecchito: riuscirà il nostro eroe a scoprire il colpevole del delitto?



DOMENICA 15 gennaio: ore 16

Rassegna ESPERIA FOR KIDS"

Biglietto unico : 4,5 euro

Acquista il biglietto intero on line

Dal 26 dicembre fino al 18 febbraio alla domenica e nei festivi continua la rassegna di film di animazione: "Esperia for kids".

MARTEDI' 17 gennaio Ore 21

Una rivisitazione dell'imperatrice Elisabetta d'Austria, resa famosa dai film con Romy Schneider, ma qui presentata in una versione più aderente alla realtà

IL CORSETTO DELL'IMPERATRICE



Di Marie Kreutzer con Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Jeanne Werner. Biografico. Austria, Francia, Germania, Lussemburgo 2022. Durata 105 minuti

L'Imperatrice Elisabetta d'Austria, nota più come Sissi, compie 40 anni, un'età che all'epoca segnava l'inizio della fine per una donna. Trascurata dal marito Impreatore Francesco Giuseppe, è infelice e coltiva progetti suicidi. A nulla valgono le fughe lontano da corte: Elisabetta si sente soffocare nella sua gabbia dorata e percepisce tutta l'ingiustizia del suo tempo e del suo mondo contro tutto il genere femminile. Il film riesamina radicalmente la figura della Sissi rispetto al personaggio della serie di film interpretati da Romy Schneider.



MARTEDI' 17 gennaio Ore 21

Biglietto unico a 5 euro (per i Martedì amici)

MERCOLEDì 18 gennaio Ore 21

Un reportage che racconta l'adolescenza di quattro giovani di Goro, nel ferrarese, contesi tra la scuola e il lavoro già scelto dai genitori.

FORTUNA GRANDA

Di Francesca Sironi e Alberto Gottardo. Documentario. Durata 75'. Italia 2022.

Gli autori si sottraggono ai al luoghi comuni sulla vita del Polesine mostrando il percorso di adolescenti per i quali la scuola non ha più nulla da offrire. Li seguono in un corso professionale sul futuro che li attende: quello di pescatori. Non è una formazione semplice per la delicatezza del rapporto che si instaura tra loro e i docenti. Ci si rende conto di quanto sia importante un equilibrio difficile ma necessario nell'ottenere un risultato nel tentativo di porre un freno alla dispersione scolastica.

con collegamento zoom con gli autori

MERCOLEDì 18 gennaio Ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Acquista il biglietto intero on line

PROSSIMAMENTE

GINO SOLDA' UNA VITA STRAORDINARIA

Di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Gino Soldà di Recoaro: grande alpinista, campione di sci, guida alpina e partigiano.

Mercoledì 8 febbraio 2023 ore 21 per Esperia in Cordata

Informazioni

https://www.esperiapadova.it/

fb: esperia padova

instagram: esperia_padova

https://www.cinetrailer.it - https://cinetrailer.it - https://mymovies.it - https://www.padovanet.it

https://www.comingsoon.it - htt ps://www.appalcinema.it

ATTENZIONE !

Il sito www.cinemaesperia.com non è più attivo

(anche se nei browser può essere indicato come sito ufficiale)

Potete raggiungere quello nuovo all'indirizzo

www.esperiapadova.it

Foto articolo da comunicato stampa