La programmazione della settimana al cinema Esperia

Mercoledì 13.03: Green Border

Venerdì 15,03: Se solo fossi un orso

Sabato 16.03 : Perfect days

Domenica 17.03: La bella e la bestia (teatro)

Domenica 17.03 : Se solo fossi un orso

Domenica 17.03 : Perfect days

Martedì 19.03 : Brighton 4th

Mercoledì 20.03 : Food for profit

MERCOLEDì 13 marzo ore 20.45

La conclusione della rassegna "Sguardi di donne" conil film di Agniszka Holland. Un film duro ma necessario come un esame di coscienza che ad ogni scena ci obbliga a porci una scomoda domanda: e tu da che parte stai?

GREEN BORDER

Di Agnieszka Holland con Behi Djanati Atai, Agata Kulesza, Maja Ostaszewska, Tomasz Wlosok, Piotr Stramowski. Drammatico. Durata 147'. Polonia, Germania, Francia, Belgio 2023.

2021. Una famiglia siriana atterra a Minsk per passare in Polonia, e da qui congiungersi con i parenti in Svezia. Ma nella foresta che separa i due paesi i rifugiati sono presi tra la propaganda del presidente bielorusso Lukashenko, che li attira per destabilizzare i governi occidentali, e la repressione della polizia di frontiera polacca che su, ordine del governo Duda, li ricaccia senza riguardi. La regista racconta il dramma di questi fuggiaschi, la crudeltà di chi li respinge, e le azioni di umanità e solidarietà di chi cerca di aiutarli a sopravvivere.

VENERDì 15 marzo ore 21

DOMENICA 17 marzo ore 18.30

Il primo film mongolo accolto nella selezione ufficiale di Cannes nel 2023. ll racconto di un mondo attraverso gli occhi di un ragazzi. Dopo aver conquistato la Croisette vi scalderà il cuore

SE SOLO FOSSI UN ORSO

Di Zoljargal Purevdash. Con Battsooj Uurtsaikh, Tuguldur Batsaikhan, Nominjiguur Tsend, Davaasamba Sharaw. Drammatico. Durata 96'. Mongolia, Francia, Svizzera, Qatar 2023.

Ulzii, adolescente povero ma orgoglioso, vive nella zona delle iurte, le case mobili dei nomadi mongoli. È un genio della fisica e vuole vincere un concorso per una borsa di studio. Quando la madre trova lavoro in campagna, lo lascia con i fratelli piccoli ad affrontare il rigido inverno. Dovrà accettare un lavoro rischioso per prendersi cura di tutti e mantenere la casa riscaldata con una stagione -35°. Riuscirà a non perdere quel concorso che è l’opportunità della sua vita?

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro.

Alla proiezione di venerdì 15 ore 21 sarà presente il distributore Pietro Liberati

SABATO 16 marzo ore 21

DOMENICA 17 marzo ore 21

Finalmente sul nostro schermo l'ultimo capolavoro di Wim Wenders che ha affascinato le sale di tutto il mondo

PERFECT DAYS

Di Wim Wenders con Kôji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada, Yumi Asô. Drammatico. Durata 123'. Giappone, Germania 2023.

Hirayama pulisce i bagni pubblici di Tokyo con attenzione meticolosa. Ogni giorno la stessa routine: un'attenta pulizia personale, un'innaffiata alle piante, un panino al parco, uno sguardo e una fotografia agli alberi preferiti, uno spuntino in una tavola calda. Qualche incontro: il ragazzo che rileva il turno pomeridiano, una ragazza al parco, un senzatetto, la proprietaria di un ristorante, o la nipote che si rifugia da lui scappando di casa. Nel suo furgone ascolta Lou Reed Patti Smith, Van Morrison.. e a casa legge Faulkner e Highsmith. "Giornate perfette": una quieta affermazione di dignità quotidiana.



Biglietto intero: 6 euro, ridotto; 5 euro

MARTEDì 19 marzo ore 21

Con un velo di ironia, UN COMMOVENTE ESEMPIO DI PATERNITA'.

Uno straordinario REGALO AI PAPA' nella loro giornata. E' in Versione Originale Sottotitolata. MA i dialoghi scarsi e le didascalie concise permettono un visione completamente rilassata.

BRIGHTON 4th

Di Levan Koguashvili con Levan Tedaishvili, Giorgi Tabidze, Nadezhda Mikhalkova, Irakli Kavsadze. Commedia. Durata 90'. Georgia, Russia, Bulgaria, USA, Principato di Monaco 2021.



Kakhi, ex-campione di wrestling georgiano, raggiunge il figlio Soso nel quartiere di Brighton Beach a Brooklyn dove alloggia con alcuni immigrati georgiani. Scopre che il ragazzo gli ha mentito; infatti non sta studiando medicina ma lavora per una ditta di traslochi per saldare un ingente debito di gioco. Inoltre ha deciso di con Lena in un matrimonio di facciata pe avere la green card. Kakhi farà così di tutto per poter aiutare il figlio a uscire dal guaio in cui si è cacciato.



Biglietto unico: 3 euro ( "La Regione ti porta al cinema con 3 euro" )

l Cinema Esperia aderisce all'iniziativa della Regione Veneto con A.G.I.S e F.I.C.E. Triveneta: "La Regione ti porta al cinema con 3 euro" nei mesi di Marzo, Maggio e Novembre.

MERCOLEDì 20 marzo ore 21

Una squadra di esperti internazionali affronta le principali problematiche legate agli allevamenti intensivi

FOOD FOR PROFIT

Di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambosi.

Documentario. Italia 2024. Durata: 90'

Il primo documentario che mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo di pandemie. Gli autori ci guidano in un viaggio illuminante in l’Europa, confrontandosi con allevatori, multinazionali e politici. Con loro una squadra di investigatori che ha lavorato sotto copertura negli allevamenti dei principali paesi europei, svelando la realtà che si cela dietro le eccellenze della produzione. A Bruxelles, un lobbista è riuscito a portare una telecamera nascosta là dove le decisioni vengono prese.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Attenzione: controllare la disponibilità dei biglietti. Ci sono già numerosi acquisti

DOMENICA 17 marzo ore 16

UNA FETTA DI TEATRO

Tutte le domeniche del mese

alle ore 16

LA BELLA E LA BESTIA

Il teatro Blu

Un mercante, padre di tre figlie, di ritorno da uno sfortunato viaggio d’affari si smarrisce nel bosco a causa di una bufera. Trova rifugio nel palazzo della Bestia, un essere metà uomo e metà belva. Qui cerca di rubare una rosa per mantenere la promessa fatta alla più piccola delle figlie, Bella, ma per questo suo gesto la Bestia lo minaccia di morte. L’unica possibilità di salvezza è che una delle sue figlie decida di vivere con questo mostro spaventoso nel castello. Sarà Bella ad accettare il sacrificio e a recarsi al palazzo. E quello che sembrava essere un destino segnato dalla sfortuna si trasformerà invece in un’insperata e inattesa fortuna.

Biglietto unico: 6 euro (gratis sotto i 3 anni)

Per informazioni: 0422.421142.

Presentando il biglietto di questo evento sarà possibile ottenere un ingresso bambino a solo 1,00 euro per un percorso didattico a scelta del Parco degli Alberi Parlanti! (valido per un bambino accompagnato da un adulto pagante e su prenotazione a info.parco@alcuni.it entro il 31/12/24)

