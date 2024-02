La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.7

MERCOLEDì 14 febbraio ore 20.45

MERCOLEDì 14 FEBBRAIO

Inizia la rassegna SGUARDI DI DONNE

organizzata con l'associazione LOTTODIOGNIMESE

vedi nei Prossimamente gli altri due appuntamenti del 18.02 e del 13.03

ANATOMIA DI UNA CADUTA

Di Justine Triet con Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis. Drammatico. Durata 150 minuti. Francia 2023.

Sandra, scrittrice tedesca, rilascia un' intervista nello chalet dove vive col marito Samuel e al loro figlio non vedente Daniel. La conversazione è interrotta dalla musica a tutto volume del marito che qualche ora dopo viene trovato morto sul selciato davanti allo chalet: si è gettato o è stato ucciso? Sarà l'oggetto di un'indagine e un di processo seguitissimi dai media. Sandra, è indagata e ciò che emergerà dalle indagini, è principalmente il problematico rapporto coniugale fra i due, che ha trovato il punto di rottura nell'incidente all'origine della cecità di Daniel.

Biglietto unico 3 euro (grazie al contributo dell'Associazione organizzatrice)

Abbonamenti sospesi . Biglietto non acquistabile online.

VENERDì 16 febbraio ore 21

DOMENICA 18 ore 21

Un film di grande sensibilità e cura formale che ha incantato l’Europa. Ipnotico intimo ed onesto. In equilibrio tra intensa intimità e rispettosa distanza distanza.

SMOKE SAUNA

i segreti della sorellanza

Di Anna Hints Genere Documentario durata 89 minuti Estonia, Francia, Islanda 2023.

In una sauna costruita in un bosco rigoglioso, le donne di Voro, piccola città dell'Estonia, si ritrovano stagione dopo stagione. Nel caldo di uno spazio scuro e protettivo, giovani e meno giovani parlano di sé stesse, dei loro figli, dei loro ruoli di figlie, madri, mogli, delle loro esperienze, di storie mitiche e lontane, a volte piangendo, altre ridendo o in silenzio. In inverno talvolta escono immergendosi nell'acqua gelida, e in primavera ed estate partecipano alle feste del villaggio. Tornano sempre alla sauna, trovando nella reciproca vicinanza il senso delle rispettive esistenze.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Vista la tematica del film, pur non essendoci divieti, l'Associazione delle Sale della Comunità consiglia che i minori siano accompagnati

SABATO 17 febbraio ore 21

DOMENICA 18 ore 18.30

MARTEDì 20 ore 21

Un Fabrice Luchini è il mattatore di un dramma gentile in cui il tema spinoso della maternità surrogata è affrontata dalla prospettiva complessa di un uomo in lutto

LA PETITE

Di Guillaume Nicloux con Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler, Juliette Metten, Veerle Baetens. Drammatico durata 93 minuti. Produzione Francia 2023

Joseph, restauratore di mobili a Bordeaux, riceve la notizia della morte del figlio vittima di un incidente aereo con il compagno. Di fronte allo smarrimento della figlia e alla rabbia dei consuoceri, Joseph elabora il dolore dedicandosi alla missione di rintracciare la ragazza che aveva accettato di prestare il proprio utero per generare un figlio con lo sperma di Emmanuel. Dopo vari tentativi rintraccia Rita, 26enne di Gand, già madre di una bambina e senza un soldo. In grembo porta la figlia di Emmanuel, che per Joseph diventa la ragione di vita: come impedire che Rita la dia in adozione?

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

DOMENICA 18 febbraio ore 16

Riprende la rassegna "ESPERIA FOR KIDS" ancora per due domeniche.

A marzo lascierà spazio alle rappresentazioni di UNA FETTA DI TEATRO

WISH

Di Chris Buck, Fawn Veerasunthorn con Gaia, Amadeus, Michele Riondino, Ariana DeBose, Alan Tudyk. Genere Animazione durata 92 minuti. USA 2023.

Nella terra di Rosas, isola di pace e armonia, uomini e donne, al diciottesimo anno, affidano i loro sogni a re Magnifico che li protegga e li realizzi. Alla diciassettenne Asha, vicina a quel momento, sta a cuore che l'adorato nonno possa realizzare il suo sogno nel suo centesimo compleanno. Si offre come assistente del re ma scopre lui non è il mago altruista che tutti credono, e i sogni delle persone, non sono affatto al sicuro. Disperata, la ragazza esprime un desiderio al cielo stellato e si prepara a lottare perché la verità venga rivelata.

Biglietto unico a 5 euro .

MERCOLEDì 21 febbraio ore 21

Un docufilm che mira a toccare,con toni rarefatti e un'aura da leggenda. l'anima più autentica di Venezia

LAGUNARIA

Di Giovanni Pellegrini. Documentario durata 85 minuti. Italia 2023.

Avvolta da un'aura epica e di mistero, Venezia è la protagonista di un documentario raccontato in chiave fantastica e ancestrale. Una voce narrante femminile, che sembra provenire da un tempo remoto, accompagna le immagini della laguna e del centro storico, chiedendosi se quella città magica sorta sulle acque sia mai esistita davvero. Uno sguardo mitico e insieme attuale ad un luogo unico al mondo ma capace di evocare sensazioni e temi universali, incitando anche alla riflessione su questioni sempre più urgenti come il cambiamento climatico e l'overtourism.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro .

ESPERIA FOR KIDS" film par ragazzi alla domenica alle ore 16 .

La rassegna "ESPERIA FOR KIDS"

ques ta settimana è sospesa per permettere ai ragazzi

di partecipare alle varie manifestazioni organizzate per ll carnevale.

ECCO IL PROGRAMMA DELLE PROSSIME DUE SETTIMANE

PROSSIMAMENTE

FELICITA'

Di Micaela Ramazzotti

MERCOLEDì 28 febbraio 2024

ore 21

Per una rassegna di 3 film al Femminile curata da Lottodiognimese

GREEN BORDER

Di Agnieszka Holland

MERCOLEDì 13 marzo 2024

ore 21

Per una rassegna di 3 film al Femminile curata da Lottodiognimese

VIA DON MINZONI n 6

Di Adrea Caciagli

MERCOLEDì 24 marzo

ore 21

Sarà presente il regista

