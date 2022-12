La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Sono disponibili in cassa i nostri abbonamenti per tutti a 45 euro per 10 ingressi fino al 31 giugno 2023. Sono validi per 2 ingressi a proiezione e sono rinnovabili.

Ricordiamo per questa sera mercoledì 14 dicembre ore 21

Itinerario tematico nel Veneto. Organizzato da Cinit con il contributo di Regione Veneto. Proiezioni introdotte e commentate dal critico cinematografico Andrea Curcione.

MERCOLEDÌ 14 dicembre: ore 21

FRANCESCA

Di Bobby Paunescu con Monica Barladeanu, Dorian Boguta, Luminita Gheorghiu, Teodor Corban, Doru Ana. Drammatico . Produzione Romania 2009. Durata 94 minuti

Bucarest. Francesca è una maestra d'asilo che ha trovato lavoro in Italia, come "badante". Vuole partire e cerca l'approvazione dei suoi, ma tutti vedono nell'Italia un pericolo certo, un finto miraggio. Il pericolo affiora davvero: dalla propria gente, con il ricatto e la violenza.



MERCOLEDÌ 14 dicembre: ore 21

Ingresso libero

VENERDÌ 16 dicembre ore 21

DOMENICA 18 dicembre ore 21

MARTEDÌ 20 dicembre ore 21

L'OMBRA DI CARAVAGGIO

Di Michele Placido. Con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppeert, Micaela Ramazzotti. Storico, Drammatico. Italia 2022. Durata 120 minuti.

Il pittore Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, era noto per la sua genialità e per il suo carattere sovversivo: un uomo trasgressivo tormentato da dissidi interiori, che lo hanno consacrato come artista maledetto. Dopo la condanna a morte per un omicidio commesso durante una rissa, l'artista si dà alla fuga. La sregolatezza di un genio, che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita tra i timori e i propri demoni, divenendo un'icona sovversiva tutt'oggi attuale.



VENERDÌ 16 dicembre ore 21

DOMENICA 18 dicembre ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

MARTEDÌ 20 dicembre ore 21

Biglietto ridotto a 5 euro per tutti

Gli episodi più salienti della vita del Caravaggio e la loro ripercussione nell'opera del grande pittore

I MARTEDì AMICI : Terminati i "martedì a 3 euro" continuiamo ad offrivi una una piccola occasione di risparmio con i "Martedì amici": biglietto unico a 5 euro per tutti.

Acquista il biglietto intero on line

SABATO 17 dicembre: ore 21

DOMENICA 18 dicembre: ore 18.30

RIUNIONE DI FAMIGLIA

(Non sposate le mie figlie! 3)



Di Philippe de Chauveron con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau. Commedia. Francia 2022. Durata 98 minuti.



Claude e Marie si apprestano a celebrare il 40° di matrimonio con una cenetta romantica, ma le figlie vogliono regalare loro una festa a sorpresa, invitando i rispettivi mariti e suoceri da Cina, Costa D'Avorio, Israele e Algeria. Per Claude, tendenzialmente xenofobo è un duro colpo, ma per le figlie e la moglie accetta quelli che percepisce come invasori barbari del suo Paese. E' il terzo episodio della minisaga cominciata con ''Non sposate le mie figlie''



SABATO 17 dicembre: ore 21

DOMENICA 18 dicembre: ore 18.30

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Acquista il biglietto intero online

DOMENICA 18 dicembre 16



Con questa rappresentazione "Una fetta di teatro" chiude la stagione invernale e dò l'appuntamento alle domeniche di marzo 2023.

IL CANTO MAGICO DELLA FORESTA

Compagnia a.Artisti associati



Nella foresta dell’Africa nera la giovane Amilù deve cantare alla grande festa che ci sarà nel suo villaggio ma… le sue doti canore sono veramente scarse! Le corre in aiuto un vaso magico parlante, capace di raccogliere ogni tipo di suono. Amilù andrà nella foresta a incontrare i maestri della musica: proprio gli animali che ci vivono, che con il loro canto la aiuteranno a comporre la più bella delle melodie…

DOMENICA 18 dicembre 16

Biglietto unico : 6 euro

acquistabile in cassa prima della rappresentazione

Mercoledì 21 dicembre ore 21

IN PRIMA VISIONE

Una lettera d'amore all'alpinismo e un sentito omaggio al più grande fotografo di montagna.

SANCTITY OF SPACE

Un film di Renan Ozturk, Freddie Wilkinson. Documentario durata 102 minuti. Produzione USA 2021.

Sulle orme del grande Brad Washburn, fotografo, cartografo ed esploratore, Freddie Wilkinson pianifica la Tooth Traverse, una scalata devastante e ad altissimo coefficiente di rischio, che attraversa un lunghissimo crinale dell'Alaska comprendendo più vette. I protagonisti-registi, impiegheranno all'incirca dieci anni della loro vita nel tentativo di portare a termine quest'impresa titanica. The sanctity of space, perciò, è sì una storia di alpinismo ed esegesi di un'impresa memorabile, ma senza tralasciarne gli aspetti più cupi, arrivando a parlare di ossessione, di fallimento e di morte.

Mercoledì 21 dicembre ore 21

biglietto unico 7 euro (ridotto 6 euro pdr soci C.A.I con tessera)

LUNEDì 19 dicembre ore 20.45

presentazione del libro

VITA DI GESU

di Andrea Tornielli

con il commento di Papa Francesco



interverranno

ANDREA TORNIELLI

direttore editoriale dei media vaticani

MARIAPIA VELADIANO

scrittrice

LUCA BORTOLI

direttore de La Difesa del Popolo

con la partecipaione

di Mons. Claudio Cipolla, Vescovo di Padova



LUNEDì 19 dicembre ore 20.45

partecipazione libera: è richiesta una cortese conferma a:

redazione@difesapopolo.it

PROSSIMAMENTE





Dal teatro al cinema. Dal 26 dicembre fino al 18 febbraio alla domenica e nei festivi riprenderà la tradizionale rassegna di film di animazione: "Esperia for kids". Il programma che è in preparazione comprenderà film come "Il gatto con gli stivali.L'ultimo desiderio", "Strange world", "Lo schiaccianoci e il flauto magico", Dragon ball super super hero", "Anna Franck e il diario segreto" ecc. Sarà comunicato appena possibile.

EVEREST WITHOUT OXIGEN

Di Jesper Ærø. Rasmus sogna di essere il primo danese a scalare l'Everest senza ossigeno

Mercoledì 11 gennaio 2023 ore 21 per Esperia in Cordata

GINO SOLDA' UNA VITA STRAORDINARIA

Di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Gino Soldà di Recoaro: grande alpinista, campione di sci, guida alpina e partigiano.

Mercoledì 8 febbraio 2023 ore 21 per Esperia in Cordata

Informazioni

https://www.esperiapadova.it/

fb: esperia padova

instagram: esperia_padova

https://www.cinetrailer.it - https://cinetrailer.it - https://mymovies.it - https://www.padovanet.it

https://www.comingsoon.it - htt ps://www.appalcinema.it

ATTENZIONE !

Il sito www.cinemaesperia.com non è più attivo

(anche se nei browser può essere indicato come sito ufficiale)

Potete raggiungere quello nuovo all'indirizzo

www.esperiapadova.it

Foto articolo da comunicato stampa