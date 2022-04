La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Calendario

- Venerdì 15 aprile e

- Sabato 16 aprile

RIPOSO

- Domenica 17 aprile ore 21

FULL TIME AL 100 %

- Martedì 19 aprile, ore 21

FULL TIME AL 100 %

DOMENICA 17 aprile: ore 21

MARTEDI' 19 aprile ore 21

LA QUOTIDIANA LOTTA DI UNA MAMMA LAVORATRICE PER DISTRICARSI TRA MILLE INCOMBENZE: UN COMPITO CHE DIVENTA DRAMMATICO IN PERIODO DI SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI

FULL TIME AL 100 %

Regia di Eric Gravel. Un film con Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, Nolan Arizmendi, Sasha Lemaitre Cremaschi. Titolo originale: À plein temps. Genere Drammatico - Francia 2021. Durata 85 minuti.

Julie ha due figli, un ex marito che non paga gli alimenti e un lavoro insoddisfacente. Ogni giorno si sveglia prima dell'alba, affida i bambini a una vicina e si butta nel traffico verso il centro di Parigi. Quando scoppia un prolungato sciopero dei mezzi di trasporto il tragitto diventa un'impresa rocambolesca da compiere con ogni stratagemma. Il management dell'albergo presso cui lavoa non accetta scuse e minaccia di licenziarla dall'unico lavoro che è riuscita a trovare, pur essendo bel qualificata per statistiche di marketing.



DOMENICA 17 aprile: ore 21

biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

MARTEDI' 19 aprile ore 21

biglietto unico a 3 euro

(la Regione ti porta al cinema per 3 euro)

I martedì al cinema - La Regione Veneto ti porta al cinema con 3 euro - Con Agis e Fice Triveneta

MERCOLEDì 13 aprile 2022 ore 18

COME STANNO I GIOVANI?

Un'immagine del contesto per il Quartiere 6

La commissione Sociale e Legalità della Consulta 6A - Chiesanuova Brusegana Cave presenta il lavoro di confronto tra diversi attori istituzionali sul tema : "adolescenza in quartiere".

L'incontro è occasione per la cittadinanza per condividere informazioni e stimolare la discussione su interventi già attivi e da attivare in futuro.

Con la partecipazione delle Assessore alle Politiche educative e scolastiche alle Politiche sociali, al Decentramento e del Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.

Partecipa e contribuisci con le tue proposte!

MERCOLEDì 13 aprile 2022 ore 18

Obbligo di green pass raffozato e mascherina Ffp2

EVENTI PROSSIMI

GOSPELL!

VGExperience

VIAGGIO NELLA MUSICA RELIGIOSA AFRO-AMERICANA DALLE ORIGINI AD OGGI

Il VGExperience è il nome del nuovo progetto corale che accompagnerà ciascuno spettatore all’interno di un coinvolgente viaggio nella musica religiosa afro-americana dalle sue origini alla musica d’oggi.

La musica che ascoltiamo abitualmente alla radio e alla tv, ha un profondo legame con la tradizione afro-americana di inizo ‘900, in un continuo evolversi di contaminazioni tra blues, jazz e Gospel.

Il VGExperience intende riscoprire questo legame.

in collaborazione con Associazione Esperia

GIOVEDI' 21 aprile ore 21

biglietto unici: 10 euro

Per Padovaspettacoli - interi: 10 euro + dir di prev - PREVENDITE: Cartoleria C'era una volta (via Asolo 9), Cartoleria Prosdocimi Mazzini (p.za Mazzini 74) - info 3516607652 - www.padovaspettacoli.it

Venerdi 22 aprile ore 20

MONTAGNA IN SCENA

Festival del Cinema di Montagna





Biglietto: 16 euro

Informazioni e acquisti: www.montagnainscena.com

GIOVANI SENZA BARRIERE

Relatori:

Dott. Andrea Micalizzi, vicesindaco Comune di Padova / Dott. Lorenzo Turatello, Orientamento Ipovedenti Non Vedenti / Geom. Lorenza Tiengo, Geometra / Dr. Roberto Faggin, U.O.C Neurochirurgia Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova / Prof.ssa Sara Santilli, Dipartimento Filosogia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata Università degli Studi di Padova / Prof.ssa Giorgetta Bonfiglio Dosio, Presidente Ass. Archi-VA / Dott. Federico Volpato, Agenzia Viaggi I Viaggi delll'Ambaradan

Moderatore: Dott.ssa Giulia Volpato

Alla chitarra il maestro Andrea Leban

Partecipazione gratuita

Programmazione in diretta You Tube: Canale p63 Sindrome E.E.C. International

SABATO 23 aprile 2022 ore 10 - 13

Obbligo di green pass raffozato e mascherina Ffp2

Venerdì 29 aprile ore 21:15

FEELIN'

Joe Cocker Tribute Band

Live per Padovaspettacoli

interi: 10 euro, ridotti 5 euro + dir di prev. - PREVENDITE: Cartoleria C'era una volta (via Asolo 9), Cartoleria Prosdocimi Mazzini (p.za Mazzini 74) - PREVENDITA ONLINE previa registrazione: www.liveticket.it/ padovaspettacoli

info 3516607652 - www.padovaspettacoli.it

Venerdi 6 maggio ore 21

A RIVEDER LE STELLE

Di Emanuele Caruso

7 giorni a piedi attraverso l’area wilderness più grande d’Europa, immersi in una natura primordiale con la speranza di cambiare ancora quel disastro che si profila nel nostro futuro.



E' UN EVENTO MOVIEDAY

---

