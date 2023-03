La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Sono disponibili in cassa i nostri abbonamenti per tutti a 45 euro per 10 ingressi fino al 31 giugno 2023. Sono validi per 2 ingressi a proiezione e sono rinnovabili.

per tutto il mese di marzo il Cinema Esperia aderisce ai

MARTEDì A 3 EURO

iniziativa di Regione Veneto, Agis e fice Triveneta

MERCOLEDI' 15 ORE 21

QUESTA SERA MERCOLEDì 15 MARZO

Evento organizzato con le associazioni: Lottodiogni mese e Assopace

Il dramma di una donna in una delle pagine più crudeli della guerra nella ex Yugoslavia per riflettere suila femminilità e sull`urgente bisogno di pace

in occasione della Giornata Internazionale della Donna

QO VADIS AIDA?

Di Jasmila Zbanic con Izudin Bajrovic, Boris Ler, Dino Bajrovic, Boris Isakovic, Jasna Djuricic. Genere Drammatico. Bosnia- Herzegovina, Austria, Romania, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Francia, Norvegia 2020. Durata 103 minuti

Luglio 1995. Aida, bosniaca, insegna inglese e lavora come interprete in una base ONU nei giorni che precedono l`occupazione di Srebrenica da parte dell`esercito serbo. Il sistema di protezione internazionale, gestito dalle truppe olandesi, si rivela fragile e inadeguato di fronte alle truppe di Mladic. La situazione dei rifugiati si fa sempre più drammatica e Aida si trova stretta tra due fuochi, in un disperato tentativo di salvare la propria famiglia e i propri concittadini da un grave pericolo.

MERCOLEDI' 15 ORE 21

Ingresso libero

VENERDì 17 marzo ore 21

DOMENICA 19 marzo ore 18:30

Dall'autore della serie "Smetto quando voglio" l'irriverente, scanzonata e divertente storia vera del re delle musicassette contraffatte

MIXED BY ERRY

Di Sydney Sibilia con Luigi D'Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Francesco Di Leva, Cristiana Dell'Anna. Italia 2023 Commedia durata 110 minuti. .

I fratelli napoletani Peppe. Enrico e Angelo campano di espedienti come il padre. Peppe è l'intellettuale (ha la quinta elementare), Angelo è il duro, pronto a menare le mani, e Enrico sogna di diventare disc jockey. A metà anni '80 il suo talento per le compilation crea un'inaspettata opportunità per i tre che trasformano le playlist in un business miliardario. Diventano "la prima etichetta discografica in Italia" (illegale). Ma la Finanza, le case discografiche e un poliziotto tenace cominceranno ad investigare questo successo fuori dagli schemi e da qualsiasi controllo legale.

VENERDì 17 marzo ore 21

DOMENICA 19 marzo ore 18:30

Biglietto intero: 6€, ridotto: 5€

Acquista on line

SABATO 18 marzo ore 21

DOMENICA 19 marzo ore 21

L'autore di "In Bruges" e "3 Manifesti ad Ebbing Missouri" ritorna con una nuova originale storia che mescola dramma, commedia, descrizione d'ambiente, assurdità e ironia in una appassionante metafora sulle divisioni umane e sulle guerre.

GLI SPIRITI DELL'ISOLA

Di Martin McDonagh con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt. Drammatico. Produzione Irlanda, USA, Gran Bretagna 2022. Durata 114 minuti

Pádraic e Colm vivono in un'isola vicina alla costa irlandese. Sono grandi amici e s'incontrano da una vita nel pomeriggio per bere qualche birra e chiacchierare al pub. Ma un giorno Colm diserta l'incontro con Pàdraic, affermando di averne abbastanza di lui. Incapace di accettare la cosa, Pa'draic cerca aiuto dalla sorella e dal parrocco ma Colm non ritratta, anzi minaccia il peggio se non sarà lasciato in pace. Mentre sul continente infuria la guerra civile, l'allontanamento di due amici innesca una serie di conseguenze e un'escalation di atrocità.

SABATO 18 marzo ore 21

DOMENICA 19 marzo ore 21

Biglietto intero: 6€, ridotto: 5€

Acquista on line

DOMENICA 19 marzo ore 16

Ritorna per tutte le domenica di marzo alle ore 16 la rassegna di Teatro per Ragazzi.

Con un biglietto dello spettacolo si può acquistare un ingresso bambino al parco Alberi Parlanti a Treviso, con adulto pagante, Prenotare entro il 31.12.2023 - Contatti: teatro@alcuni.it – 0422-421142

BALOCCHI IN FUGA

Febo Teatro



Tutti sappiamo che ai bambini piacciono i giocattoli… Ma se ai giocattoli non piacessero i bambini? Suppongo che sarebbe il caso di organizzare una grande fuga! Ma anche il piano meglio progettato può riservare imprevisti spaventosi: l’improbabile supereroe ed la “graziosa” bambolina si troveranno uniti nel fronteggiare un minaccioso nemico nascosto nell’oscurità di una polverosa soffitta! Ispirato allo “schiaccianoci” di Tchaikovsky, che farà da colonna sonora a tutta la nostra avventura, in una chiave super moderna (a tratti trap), “Balocchi in fuga” vi farà ridere e forse anche un po’ pensare! Lo show è portato in scena da Febo Teatro.

DOMENICA 19 marzo ore 16

Biglietto unico: 6€

in cassa prima dello spettacolo

MARTEDì 21 marzo ore 21

Da un grande maestro coreano un neo-noir che ha il respiro del classico e il linguaggio del presente, con grandi innovazioni visive e un pizzico di ironia.

DECISION TO LEAVE

Di Park Chan-wook con Hae-il Park, Wei Tang, Go Kyung-pyo, Yong-woo Park, Lee Jung-hyun. Genere Drammatico durata 138 minuti. Produzione Corea del sud 2022.

Hae-joon, detective infallibile e marito insoddisfatto, si trova alle prese con un caso di suicidio che sospetta essere un omicidio. Per questo indaga sulla moglie cinese della vittima, ma se ne innamora. Attraverso una sottile rete di seduzione, lei sembra soggiogare Hae-joon, che però ha un'intuizione che potrebbe ribaltare il corso dell'indagine. Sobrio e asciutto nella messa in scena, hitchcockiano nello spirito di un neo-noir che guarda consapevolmente ai classici del genere ma li veste di panni contemporanei



MARTEDì 21 marzo ore 21

Biglietto unico: 3€

La regione ti porta al cinema con 3 euro

Acquista on line

GIOVEDì 23 marzo ore 21

GIOVEDI' 23 marzo ore 21

APPUNTAMENTO CON IL RISORTO

Concerto di Marco Tanduo

MARCO TANDUO si inserisce nel panorama della musica Pop/Rock cristiana. La sua prima pubblicazione risale al 2000 con l’album “Qualcosa che dà”, frutto di un’esperienza trascorsa nella congregazione de “I piccoli fratelli del Vangelo” che ha “riacceso” in lui la fede e un nuovo cammino di crescita. Da allora ha realizzato 7 album, dei quali, gli ultimi 3 assieme ai “Friends”, la band che lo accompagna dal 2015 e con la quale si è esibito in varie città d’Italia e anche all’estero. Premiazione al Festival Internazionale di Musica Cristiana a Malta nel 2019. Partecipazione al funerale di Paolo Rossi nella Cattedrale di Vicenza nel 2020. Terzo posto nel televoto alla prima edizione del Festival di Sanremo della Canzone Cristiana nel 2022.

DARIO REDA, 32 anni, insegnante di scienze motorie ad Abano Terme, padre libanese musulmano e madre padovana cristiana. Si è convertito alla fede cristiana percorrendo migliaia di chilometri in bicicletta a Capo nord e a Cabo de Roca. Tornato, ha parlare con la gente di quello che l'esperienza gli aveva lasciato. La conversione alla fede cristiana? L’inizio di un cammino. «Mio padre, seppure musulmano, non mi ha ostacolato. Ora ci confrontiamo serenamente». «Mi chiedono spesso da cosa derivi il mio perenne sorriso. Rispondo che nasce dalla gioia di essere con Gesù».

GIOVEDì 23 marzo ore 21

Ingresso libero

Prenotazione posti inviando email a info@marcotanduo.com specificando nome e cognome e numero di biglietti desiderati

UNA INZIATIVA DEL VICARIATO DI SAN GIUSEPPE

In cammino verso Pasqua

EMOZIONI D'ARTE

CHIARA di Susanna Nicchiarelli

Cinema Esperia

Giovedì 9 marzo ore 21 Ingresso 3 euro

Appuntamento con il Risorto

Marco Tanduo e Dario Reda

Cinema Esperia

giovedì 23 marzo ore 21 Ingresso libero

Caravaggio l'urlo e la luce

prof. Roberto Filippetti

Chiesa parrocchiale S.Ignazio

Venerdì 31 marzo Ingresso libero

Stabat Mater di G.B. Pergolesi

Chiesa Parrocchiale Montà

Sabato 1 aprile ore 21 ingresso libero

PROSSIMAMENTE

SABATO 25 marzo ore 21

IL MONDO IN CAMERA

Di Mauro Bartoli.

Seconda proiezione in chiusura della mostra "Senza posa" dedicata, come il film, alla figura del cineasta, alpinista, esploratore Mario Fantin

MERCOLEDI' 29 marzo ore 21

QUEL CHE CONTA E' IL PENSIERO

Di Luca Zambianchi

Un'opera prima indipendente sulla confusione esistenziale delle nuove generazioni

GIOVEDI' 30 marzo ore 21

Alessandro Beber presenta

ALPINISMO RINASCIMENTALE

IN VIAGGIO AI CONFINI DELLO SPAZIO E DELL'ANIMA

Biglietto intero: 6 euro - Ridotto per soci C.A.I. con tessera: 5 euro

MERCOLEDI' 5 aprile ore 21

SE FATE I BRAVI

Presente il regista

Stefano Collizzoli

