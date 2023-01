La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Sono disponibili in cassa i nostri abbonamenti per tutti a 45 euro per 10 ingressi fino al 31 giugno 2023. Sono validi per 2 ingressi a proiezione e sono rinnovabili. Un'idea regalo?

* I MARTEDì AMICI : continuiamo ad offrivi una una piccola occasione di risparmio con i "Martedì amici": biglietto unico a 5 euro per tutti.

MERCOLEDì 18 gennaio ore 21

VI RICORDIAMO QUESTA SERA 18 GENNAIO

Un reportage che racconta l'adolescenza di quattro giovani di Goro, nel ferrarese, contesi tra la scuola e il lavoro già scelto dai genitori.

FORTUNA GRANDA

Di Francesca Sironi e Alberto Gottardo. Documentario. Durata 75'. Italia 2022.

Gli autori si sottraggono ai al luoghi comuni sulla vita del Polesine mostrando il percorso di adolescenti per i quali la scuola non ha più nulla da offrire. Li seguono in un corso professionale sul futuro che li attende: quello di pescatori. Non è una formazione semplice per la delicatezza del rapporto che si instaura tra loro e i docenti. Ci si rende conto di quanto sia importante un equilibrio difficile ma necessario nell'ottenere un risultato nel tentativo di porre un freno alla dispersione scolastica.

con collegamento video con gli autori

MERCOLEDì 18 gennaio Ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

VENERDI' 20 gennaio ore 21

DOMENICA 22 gennaio ore 21

Una storia piena d'inventiva e di emozioni che racconta la Siria staccandosi dalla triste cronaca

NEZOUH. IL BUCO NEL CIELO

Di Soudade Kaadan con Hala Zein, Kinda Alloush, Samer al Masri, Nizar Alani, Darina Al Joundi. Drammatico. Siria, Gran Bretagna, Francia 2022. Durata 100 minuti

A Damasco, martoriata dalla guerra, una famiglia si ritrova l'appartamento squarciato da una bomba che ha aperto buchi nel soffitto e nelle pareti. Motaz, il padre, è deciso a rimanere, cercando di nascondere le voragini, ma lamoglie Hala e la figlia quattordicenne Zeina vorrebbero scappare. Là fuori c'è la speranza di un mondo diverso, e Zeina ne è attratta grazie anche alla corda lanciata giù per il buco dal giovane vicino Amer. Graziosa storia di formazione adolescenziale nascosta sotto le spoglie dolorose di una testimonianza sulla situazione della Siria

VENERDI' 20 gennaio ore 21

DOMENICA 22 gennaio ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

SABATO 21 gennaio ore 21

DOMENICA 22 gennaio ore 18.30

Una commedia per e sulle famiglie che riflette sul senso della genitorialità

TRE DI TROPPO

Ddi Fabio De Luigi. Con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli. Commedia. Italia 2023. Durata 90 minuti

Marco e Giulia sono una coppia senza figli e gaudente, convinta che il senso di colpa dei genitori sia solo un business. I loro amici Anna e Carlo invece sono zavorrati da una prole fagocitante. Dopo che Marco e Giulia hanno combinato grandi guai al compleanno di sua figlia, Anna lancia contro di loro un anatema, e i due si ritrovano improvvisamente genitori di tre pargoli, costretti a fare fronte a situazioni e ruoli che hanno evitato per tutta la vita. Riusciranno i nostri eroi a ritornare alla vita di prima, come desiderano più di ogni altra cosa?

SABATO 21 gennaio ore 21

DOMENICA 22 gennaio ore 18.30

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

DOMENICA 22 gennaio: ore 16

Un'esplosione di colori. Un cartoon ambientalista che trova i momenti più riusciti in impazzite gag visive

LA FATA COMBINAGUAI

Di Caroline Origer con Stephan Benson, Jella Haase, Lisa-Marie Koroll, Jessica McIntyre, Mary Murray. Animazione. Lussemburgo, Germania 2022. Durata 85 minuti.

Violetta, fatina pasticciona, non riesce a superare l'esame: si perde nel mondo degli umani e, se ci resta troppo, rischia di trasformarsi in un fiore. Un giorno incontra Maxie, una bambina costretta a trasferirsi in città dal compagno della mamma, un ambientalista i cui figli Tarek e Sami la prendono di mira. Violetta l'aiuta a tornare nella casa di campagna della nonna. Così partono per un'avventura che le vedrà unite anche nello scontro con un imprenditore che vuole costruire un albergo al posto di una serra.

DOMENICA 22 gennaio: ore 16

Rassegna ESPERIA FOR KIDS"

Biglietto unico : 4,5 euro

Continua, fino al 18 febbraio alla domenica la rassegna di film di animazione: "Esperia for kids".

Prossimo Appuntamento: ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO: domenica 29 gennaio ore 16

MARTEDì 24 gennaio ore 21

Un po' thriller e un po' commedia amara, una storia ambientata in una scenografia lussuosa che ospita i misteri e la malvagità di una famiglia poco riuscita

UN VIZIO DI FAMIGLIA

Di Sébastien Marnier con Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc, Jacques Weber, Suzanne Clément. Thriller durata 125 minuti. Produzione Francia, Canada 2022.

Stéphane è una donna umile e modesta, che lavora come operaia. Un giorno nella sua vita irrompe il padre, Serge, che non hai mai conosciuto: uomo ricchissimo che vive in una lussuosa villa con la moglie stravagante, la figlia ambiziosa, madre di un'adolescente ribelle, e l'inquietante cameriera. Queste non sono contente dell'arrivo di Stéphane. Così, per essere accettata, lei si finge un'altra persona, interessante e di successo. Tra sospetti e bugie, il mistero cresce e il male si diffonde nella villa...

MARTEDì 24 gennaio ore 21

Biglietto unico: 5 euro (I martedì amici)

MERCOLEDI' 25 gennaio ore 21

In prima visione per la GIORNATA DELLA MEMORIA

Un rarissimo filmato amatoriale di 3 minuti girato nel 1938 in una cittadina polacca abitata quasi interamente da ebrei offre l'occasione per tenere viva la memoria di una delle pagine più oscure di una storia di crudeltà che purtroppo non accenna a finire.

TRE MINUTI

Di Bianca Stigter con Helena Bonham Carter, Glenn Kurtz. Genere Documentario. Olanda 2023. Durata 69 minuti.

Si parte da un rarissimo filmato amatoriale di 3 minuti in 16 mm. E' stato girato In Polonia nel 1938 da David Kurtz, statunitense in vacanza a Nasielsk sua città natale. Volti ignari di quello che sarebbe successo. La maggior parte della popolazione è ebrea e meno di cento abitanti sopravviveranno all’ Olocausto. Tra questi Maurice Chandler si riconosce nel filmato e presta la sua testimonianza. Il nipote di David, Gleen, ritrova questo documento nell’armadio del nonno. Bianca Stigter realizza a partire da questi 3 minuti un film originale e intenso narrato da Helena Bonhan Carter . Un documentario che tiene viva la memoria grazie alla sua unicità.

MERCOLEDI' 25 gennaio ore 21

Ingresso unico a 7 euro - abbonamenti sospesi

PROSSIMAMENTE

VENERDI' 27 gennaio ore 20:45

STI VECI

Il Teatro delle Tradizioni Venete presenta

una commedia in quattro atti in lingua veneta di Enrico Ventura

Regia: Alberto e Erico Ventura.

Protagonisti di sono anziani frequentatori di un circolo di quartiere, costretti a sopravvivere, assillati dalle problematiche del nostro tempo. La commedia che si ispira a persone realmente conosciute dall'autore, porta all'attenzione del pubblico temi e problemi di tutti i giorni, senza giudicare o condannare, ma documentare, con un pizzico di ironia, la realtà di vecchi o quasi vecchi che cercano a modo loro di riuscire a sopravvivere..

VENERDI' 27 gennaio ore 20:45

Biglietto a 10 euro acquistabile alla cassa da un'ora prima della rappresentazione

Domenica 29 gennaio 2023 ore 16

ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO

per Esperia For Kids e Giornata della memoria

Domenica 29 gennaio 2023 ore 16

Mercoledì 1 febbraio 2023 ore 21

LA QUINTA STAGIONE. PADOVA AI TEMPI DEL LOCKDOWN

Di Isabella Carpesio.

La regista sarà presente in sala

Mercoledì 1 febbraio 2023 ore 21

Mercoledì 8 febbraio 2023 ore 21

GINO SOLDA' UNA VITA STRAORDINARIA

Di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Gino Soldà di Recoaro: grande alpinista, campione di sci, guida alpina e partigiano.

Mercoledì 8 febbraio 2023 ore 21 per Esperia in Cordata

