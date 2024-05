La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Mercoledì 22: Food for profit

Venerdì 24: Sala occupata

Sabato 25.05: Cattiverie a domicilio

Domenica 26.05: Anselm

Domenica 26.05: Cattiverie e domicilio

Martedì 28.05: Anselm

Mercoledì 29.05: Carne et ossa

FOOD FOR PROFIT

Di Giulia Innocenzi e Paolo d'Amboris. Documentario. Italia 2024.

Denuncia le crudeltà e gli impatti ambientali degli allevamenti intensivi. Le distorsioni dell’industria alimentare e gli orrori degli allevamenti intensivi. La stretta relazione tra queste pratiche e il potere politico, con lobby che influenzano le decisioni a Bruxelle. Grazie a telecamere nascoste e indagini sotto copertura, il film mostra la realtà sconvolgente di ciò che accade dietro le quinte. Un modello antitetico a quello della finanza etica che da sempre esclude dai suoi investimenti quelli in attività basate su allevamenti intensivi. Per questo Banca Etica organizza a Padova la proiezione del documentario e la offre, previa prenotazione, a chi voglia prendere consapevolezza di queste dinamiche e impegnarsi nella costruzione di un sistema più equo e rispettoso di tutti gli esseri viventi.

Collegamento video con la regista GIULIA INNOCENZI e il suo collaboratore LORENZO MINEO

Per informazioni e prenotazioni cliccare qui

CATTIVERIE A DOMICILIO

Una commedia imperdibile, pungente e "scorretta" con performance attoriali memorabili.

Di Thea Sharrock con Olivia Colman, Jessie Buckley, Anjana Vasan, Timothy Spall, Malachi Kirby. Genere Commedia durata 100 minuti.

Nel 1922 la routine di una piccola cittadina viene sconvolta da lettere anonime oscene ed insultanti, indirizzate a Edith Swan: donna devota con fama di rettitudine. La prima sospettata è la sua vicina di casa Rose Gooding, immigrata irlandese ribelle e anticonformista. Una giovane poliziotta poco rispettata, cercherà si svelare il mistero insie alle donne di quartiere. Fare commedia in modo arguto, sottile, raffinato, è arte sempre più rara. Appartiene di sicuro alla penna di Johnny Sweet e alla maestria registica di Thea Sharrock, che firmano un'opera deliziosa, scorretta e imperdibile.

ANSELM

Di Wim Wenders con Anselm Kiefer. Genere Documentario durata 93 minuti. Produzione Germania 2023.

Wenders ritorna con un altro incontro emozionante. Dopo l'uomo capace di cogliere nella semplicità del quotidiano il senso della vita, questa volta c'è uno dei maggiori artisti contemporanei che si misura con i lati oscuri della storia sua e dell'umanità. Un documentario, sì, ma più appassionante di un giallo.

Wenders approccia l'opera di Anselm Kiefer. Artista tedesco, nato due mesi prima della capitolazione nazista, è cresciuto in un Paese devastato dalla guerra che lo ossessiona e lo interroga sul passato del suo paese. Kiefer non si tira indietro e fa fronte all'incredibile crollo della grandezza culturale tedesca. Realizza una delle possibilità dell'arte: rivivere la storia, di penetrare al cuore di un evento. per trovare le tracce di un'umanità perduta per sua stessa volontà. Kiefer va al cuore delle cose, si mette al centro di quello che non ha impedito la barbarie. Dipinge i miti fondatori, i monumenti della Germania distrutta, i corpi perduti, evoca i poemi nati dalle ceneri.

La Regione del Veneto

per il cinema di qualità

CARNE ET OSSA

Di Roberto Zazzara Genere Documentario durata 56 minuti. Produzione Italia 2023.

Questa corsa degli zingari riesce a creare l’atmosfera c di un sacrificio rituale, di una meta dolorosa e ineluttabile

In Abruzzo sopravvive un rito crudele: la Corsa degli Zingari. Ogni anno a Pacentro, gli uomini del paese si lanciano, a piedi nudi, da un dirupo fatto di roccia viva e corrono giù fino al torrente, per poi risalire. E’ una corsa crudele, che si corre scalzi. Il primo che entra in Chiesa vince la cosiddetta Corsa degli Zingari. Un rito ancestrale le cui origini si ignorano, al quale si partecipa per motivi spirituali o materiali, legati all’indissolubile rapporto tra natura e uomo. Uomini e donne che affrontano questa prova ignorando il pericolo, il dolore, la fatica, convinti che la loro fede li proteggerà. Una sfida con sé stessi, ma anche con la natura.



