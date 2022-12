La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Indirizziamo a tutti i nostri migliori auguri per un Buon Natale, un felice periodo festivo. Per tutti anche la speranza che il nuovo anno ci porti delle situazioni di di maggiore serenità.

Sono disponibili in cassa i nostri abbonamenti per tutti a 45 euro per 10 ingressi fino al 31 giugno 2023. Sono validi per 2 ingressi a proiezione e sono rinnovabili. Un'idea regalo?

Mercoledì 21 dicembre ore 21

IN PRIMA VISIONE

Una lettera d'amore all'alpinismo e un sentito omaggio al più grande fotografo di montagna.

SANCTITY OF SPACE

Un film di Renan Ozturk, Freddie Wilkinson. Documentario durata 102 minuti. Produzione USA 2021.

Sulle orme del grande Brad Washburn, fotografo, cartografo ed esploratore, Freddie Wilkinson pianifica la Tooth Traverse, una scalata devastante e ad altissimo coefficiente di rischio, che attraversa un lunghissimo crinale dell'Alaska comprendendo più vette. I protagonisti-registi, impiegheranno all'incirca dieci anni della loro vita nel tentativo di portare a termine quest'impresa titanica. The sanctity of space, perciò, è sì una storia di alpinismo ed esegesi di un'impresa memorabile, ma senza tralasciarne gli aspetti più cupi, arrivando a parlare di ossessione, di fallimento e di morte.



Mercoledì 21 dicembre ore 21

biglietto unico 7 euro (ridotto 6 euro per soci C.A.I con tessera)

Acquista il biglietto intero on line

VENERDI' 23 dicembre: ore 21

DOMENICA 25 dicembre ore 21

Una commedia deliziosa con una sceneggiatura brillante e un umorismo gustoso

LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI

Di Anthony Fabian con Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Alba Baptista, Lucas Bravo. Sentimentale. Gran Bretagna, Ungheria 2022. Durata 115 minuti.

Nella Londra degli anni '50, una signora delle pulizie fatica ad arrivare a fine mese, specie da quando non ha più notizie di suo marito. Le clienti sono sempre esigenti, si 'dimenticano' spesso di pagarla e lei tira avanti come può. Un giorno scopre in un armadio uno sfavillante abito di alta moda e se ne innamora tanto da partire per Parigi decisa di averne uno uguale. Non si innamora solo dell'abito ma dell'idea stessa di poter essere guardata, ammirata, considerata.



VENERDI' 23 dicembre: ore 21

DOMENICA 25 dicembre ore 21

Biglietto intero: 6 euro , ridotto: 5 euro

Acquista il biglietto intero on line

DOMENICA 25 dicembre ore 18.30

LUNEDI' 26 dicembre ore 21

CHIARA

Di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani. Biografico . Produzione Italia, Belgio 2022. Durata 106 minuti

Chiara, ragazza di buona famiglia, lascia la famiglia per seguire Francesco d'Assisi, obbedendo alla rinuncia ai beni materiali. Inizia una vita di preghiera, e di carità. A poco a poco emerge come figura guida, opera miracoli senza rendersene conto e raccoglie un seguito crescente. Ma non tutto sarà semplice. Si opporrà all'obbligo di clausura imposto dal Papa, lottando con tutte le sue forza insieme alle donne che la seguono .



DOMENICA 25 dicembre ore 18.30

LUNEDI' 26 dicembre ore 21

Biglietto intero: 6 euro , ridotto: 5 euro

Acquista il biglietto intero on line

LUNEDI 26 dicembre: ore 18.30

MARTEDì 27 dicembre: ore 21

Una commedia sociale deliziosa, mai retorica e sempre in equilibrio tra leggerezza e dramma

SI CHEF. LA BRIGADE

Di Louis-Julien Petit con Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatou Kaba, Yannick Kalombo. Commedia. Francia 2022. Durata 105 minuti.

La sous-chef Cathy sta guarnendo un piatto che le sta a cuore mentre la sua chef le impone la propria idea di guarnizione. È così nella quotidianità di Cathy il sogno di aprire un ristorante suo ha ceduto il posto a una continua frustrazione. Tutto può immaginare tranne che la soluzione sia un gruppo di minori migranti a cui trasmettere giorno per giorno la passione per la cucina e da cui in cambio imparare tanto, a livello umano. Saranno loro a restituirle la genuinità di un mestiere fatto con le mani, con amore e con la voglia di condividere e prendersi cura degli altri.



LUNEDI 26 dicembre: ore 18.30

Biglietto intero: 6 euro , ridotto: 5 euro

MARTEDì 27 dicembre: ore 21

Biglietto unico: 5 euro

I MARTEDì AMICI : Terminati i "martedì a 3 euro" continuiamo ad offrivi una una piccola occasione di risparmio con i "Martedì amici": biglietto unico a 5 euro per tutti.

Acquista il biglietto intero online

LUNEDI' 26 dicembre 16





Dal teatro al cinema. Dal 26 dicembre fino al 18 febbraio alla domenica e nei festivi riprenderà la tradizionale rassegna di film di animazione: "Esperia for kids". Il programma completo è in preparazione. Sarà comunicato appena possibile. Tra i prossimi titoli: "Il gatto con gli stivali", "Lo schiaccianoci e il flato magico"

ERNEST E CELESTINE. L'avventura delle 7 note

Di Jean-Christophe Roger (II), Julien Chheng con Alba Rohrwacher, Claudio Bisio. Animazione. Francia, Lussemburgo 2022. Durata 80 minuti.

Dopo il lungo letargo, l'orso Ernest si risveglia affamato. La topina Célestine lo esort a riprendere a suonare il violino per strada, ma inavvertitamente rompe lo strumento. Per ripararlo i due si recano nella terra natia di Ernest, dove vive il liutaio che l'ha fabbricato. Ma scoprono che qui una legge proibisce la musica. A farla rispettare è il rigidissimo giudice, papà di Ernest. Ma chi è, invece, il misterioso eroe mascherano che sfida l'editto e spinge la popolazione a liberarsi dal gioco del potere?

LUNEDI' 26 dicembre 16

Rassegna ESPERIA FOR KIDS"

Biglietto unico : 4,5 euro

Acquista il biglietto intero online

PROSSIMAMENTE

EVEREST WITHOUT OXIGEN

Di Jesper Ærø. Rasmus sogna di essere il primo danese a scalare l'Everest senza ossigeno

Mercoledì 11 gennaio 2023 ore 21 per Esperia in Cordata

GINO SOLDA' UNA VITA STRAORDINARIA

Di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Gino Soldà di Recoaro: grande alpinista, campione di sci, guida alpina e partigiano.

Mercoledì 8 febbraio 2023 ore 21 per Esperia in Cordata

