La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

MERCOLEDì 24 gennaio ore 21

Un film che ha il colore della fiaba e il sapore della poesia

LA CHIMERA

Si Alice Rohrwacher con Josh O'Connor, Carol Duarte, Alba Rohrwacher, Isabella Rossellini. Italia 2023. Drammatico durata 134 minuti.

Ambientato negli anni '80 nel traffico clandestino dei dei "tombaroli", il film racconta la storia di un archeologo britannico, Arthur che viene coinvolto nel mercato nero di reperti rubati dalle tombe antiche. Sii unisce ad una banda tombaroli collaborando con una sua straordinaria capacità: è in grado di percepire il vuoto della terra, dove sono nascoste le vestigia del passato. Un vuoto è identico a quello che percepisce nel suo animo, quando ricorda i'amore perduto, Beniamina. Così la chimera, inseguita con fatica e di ardua cattura, diventa un sogno agognato, come un guadagno facile o la ricerca dell'amore ideale.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

VENERDì 26 gennaio ore 21

DOMENICA 28 gennaio ore 21

MARTEDì 30 gennaio ore 21

Woody Allen ritorna alla grande riproponendo i suoi temi preferiti con il tocco delicato di un'invidiabile leggerezza condita da un'impagabile atmosfera parigina - Imperdibile

COLPO DI FORTUNA

Di Woody Allen con Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider, Sara Martins. Genere Drammatico durata 96 minuti. Produzione Francia, Gran Bretagna 2023.

Jean e Fanny formano una coppia apparentemente ben assortita. Hanno un lavoro redditizio, vivono in un quartiere elegante di Parigi e sembrano innamorati come all'inizio della loro relazione. Di lui si mormora che abbia uno scheletro nell'armadio sul piano professionale. Lei invece inizia a provare un senso di colpa che si unisce alla passione che sente nascere per un compagno di liceo incontrato un giorno in modo casuale.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro.

SABATO 27 gennaio ore 21

DOMENICA 28 gennaio ore 18.30

Una figura di donna fuori dagli schemi e ricca di umanità. Ottime interpretazioni di mostri sacri come Donatella Finocchiaro e Daniela Poggi e soprattutto dell'esordiente Livia Antonelli: una versa rivelazione.

L'ANIMA IN PACE

Di Ciro Formisano con Livia Antonelli, Donatella Finocchiaro, Lorenzo Adorni, Daniela Poggi, Federico Mancini. Drammatico durata 88 minuti. Produzione Italia 2023

Roma, durante il lockdown. Dora consegna la spesa a domicilio in pesanti confezioni. A casa la aspettano Lia, la madre disfunzionale affidata alla sua tutele, e la zia che le ospita in in attesa che il tribunale decida se restituire o a Lia la custodia dei figlioletti gemelli sottratti dai servizi sociali. La giovane ha una relazione con un pusher che le affida le sue consegne. Il suo sogno di un futuro migliore sembra realizzarsi quando conosce casualmente un medico volontario che assiste persone fragili a domicilio. Ma gli eventi non si svilupperanno facilmente in questo senso.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Sabato 21 alle ore 21 sarà presente il regista CIRO FORMISANO

Ascolta l'Intervista rilasciata da Ciro Formisano a Radiocooperativa di Padova

DOMENICA 28 gennaio ore 16

Per ESPERIA FOR KIDS

Un invito ad esplorare sempre nuove possibilità

PRENDI IL VOLO

Di Benjamin Renner, Guylo Homsy con Elizabeth Banks, Awkwafina, Carol Kane, Danny DeVito, Keegan-Michael Key. Animazione durata 82 minuti. Produzione USA 2023.

Mac e Pam, due anatre felicemente appaiate, vivono con i loro anatroccoli Dax e Gwen nella quiete di uno stagno. Il papà mette continuamente in guardia i figli sui pericoli del mondo fuori dallo stagno, mentre la mamma, più impavida e ottimista, cerca di rendere i cuccioli più indipendenti. Un giorno nello stagno arriva uno stormo di uccelli migratori in rotta verso la Giamaica, e una di loro invita Dax ad unirsi alla migrazione. Mac è fortemente contrario ma Pam lo convince a tentare l'avventura assieme allo zio Dan.

Biglietto unico: 5 euro.

MERCOLEDì 31 gennaio ore 21

Tra favola e realtà un originale denuncia conro la guerra ed un'accorata ricerca di pace.Girato sull'altopiano di Asiago

SOLDATO PETER

Di Gianfilippo Pedote, Giliano Carli con Ondina Quadri, Benedetta Barzini, Peppe Servillo, Sergio Bini Bustric, Franz Stefani. Drammatico durata 84 minuti. Produzione Italia 2023.

1918, Altopiano di Asiago, pochi giorni prima della fine della Grande Guerra. Il giovane soldato austro-ungarico Peter Pan oltrepassa le linee nemiche. Solo, spaventato, in fuga, non incontra nessuno tranne una pattuglia di soldati italiani che però lo nota a malapena. Il paesaggio straniero gli fa tornare in mente alcuni ricordi d'infanzia dove ci sono la madre e il suo amico Maty morto in guerra. Sono i rari momenti di serenità. Poi riprende il cammino. Il desiderio è quello di ritrovare un'isola in mezzo al mare che non esiste nel mondo reale.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Saranno presenti

il coregista Gianfilippo Pedote

e il distributore Francesco Bonsembiate

ESPERIA FOR KIDS" film par ragazzi alla domenica alle ore 16 .

HERE IAM AGAIN

Di Polly Guentcheva

MERCOLEDì 7 febbraio 2024

ore 21

La drammatica lotta dell'alpinista Boyan Petrov in lotta contro il cancro e contro gii ottomila

ANATOMIA DI UNA CADUTA

Di Justine Triet

MERCOLEDì 14 febbraio 2024

ore 21

Per una rassegna di 3 film al Femminile curata da Lottodiognimese

FELICITA'

Di Micaela Ramazzotti

MERCOLEDì 28 febbraio 2024

ore 21

Per una rassegna di 3 film al Femminile curata da Lottodiognimese

GREEN BORDER

Di Agnieszka Holland

MERCOLEDì 13 marzo 2024

ore 21

Per una rassegna di 3 film al Femminile curata da Lottodiognimese

