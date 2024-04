La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Mercoledì 24.04: Dietro la porta

Venerdì 26.04: I misteri del bar étoile

Sabato 27.04: Tatami

Domenica 28.04: I misteri del bar étoile

Domenica 28.04: Tatami

Martedì 30.04: Tatami

Mercoledì 01.05: Chiuso

MERCOLEDI' 24 aprile ore 21

DIETRO LA PORTA

La casa è il luogo più rappresentativo del nostro abitare, un luogo che ci rinvia, come uno specchio, ad un altro luogo ancora più intimo, quello della nostra interiorità. Ovvero quello dell’abitare noi stessi

Di Mario Brenta e Karine de Villers. Con Franco Piavoli, Ermanno Olmi, Mario Brenta, Karine de Villers. Documentario. Italia-Belgio 2023 - Dur.76’

Guardare dietro la porta significa portare il nostro sguardo in quel luogo, la casa, per scoprire in che modo possa rappresentare chi la abita, essere lo specchio della sua interiorità. Diciotto ritratti - nella loro quotidianità, per rivelare come il luogo di appartenenza, per origine, scelta o semplice casualità, possa essere indicatore del rapporto che ciascuno ha con il mondo, con l'altro ma soprattutto con se stesso. Diciotto microcosmi che si articolano secondo un'armonia condivisa: una sorta di spartito visivo e sonoro, di melodia a più voci in cui, crediamo, ogni spettatore, si potrà ritrovare e riconoscere

MERCOLEDI' 24 aprile ore 21

Biglietto intero: 6 euro , ridotto: 5 euro

alla proiezione saranno presenti i registi

MARIO BRENTA e KARINE de VILLERS

che presenteranno il film e dialogheranno con il pubblico

VENERDì 26 aprile ore 21

DOMENICA 28 aprile ore 18.30

I MISTERI DEL BAR ETOILE

Un noir sui generis coniugato ad un intenso spirito di ironia e di poesia

Di Dominique Abel, Fiona Gordon con Dominique Abel, Fiona Gordon, Kaori Ito, Philippe Martz, Bruno Romy. Genere Thriller durata 98 minuti. Produzione Belgio, Francia 2023.



L'ex terrorista Boris si nasconde dietro l'apparenza del silenzioso e innocente barista del café L'Etoile Filante, insieme alla sua compagna, l'astuta e intraprendente Kayoko, e al fedele amicO, il buttafuori Tim. Una sera, però, un uomo si presenta al bancone pronto ad ucciderlo, poiché ha riconosciuto in lui il responsabile dell'attentato in cui è rimasto gravemente menomato. Ma ecco che Tim incontra per caso Dom, un individuo solo e depresso, che assomiglia a Boris come una goccia d'acqua: il candidato ideale per pagare al suo posto.

VENERDì 26 aprile ore 21

DOMENICA 28 aprile ore 18.30

Biglietto intero: 6 euro , ridotto: 5 euro

SABATO 27 aprile ore 21

DOMENICA 28 aprile ore 21

MARTEDì 30 aprile ore 21

TATAMI

Opera di una regista iraniana e di un regista israeliano, il film si inoltra su temi di scottante attualità senza trascurare la cura per un racconto pieno di suspence e di tensione

Di Zahra Amir Ebrahimi, Guy Nattiv con Arienne Mandi, Zahra Amir Ebrahimi, Jaime Ray Newman, Nadine Marshall, Lir Katz. Genere Thriller durata 105 minuti. Produzione Iran 2023.

Diretto da una regista iraniana e da un israeliano, il film è ambientato ai Campionati mondiali di Judo dove l'iraniana Leile Husseini batte tutte le avversarie e si avvicina alla medaglia d'oro. Ma la possibilità che in finale posso incontrare un'atleta israeliana è sgradita alle autorità iraniane. Le arriva dunque l'ordine di ritirarsi dalla competizione. Dovrà fingere un infortunio e abbandonare i mondiali. Oppure trovare il coraggio di prendere una decisione impossibile per la quale deve vincere l'avversione della sua allenatrice e della squadra.

SABATO 27 aprile ore 21

DOMENICA 28 aprile ore 21

MARTEDì 30 aprile ore 21

Biglietto intero: 6 euro ; ridotto: 5 euro

GIOVEDì 2 maggio ore 20

MONTAGNA IN SCENA

Il festival di cinema di montagna





DEEPFREEZE Durata: 26 minuti. Regia: Yannick Boissenot. In francese con sottotitoli in italiano. l'impossibile direttissima della Walker sul versante nord delle Grandes Jorasses: prima salita invernale in libera.

SEA TO SUMMIT Durata: 45 minuti. Regia: Alastair Lei. In inglese con sottotitoli in italiano SNel cuore della Groenlandia! Più di 400 chilometri di canoa/kayak in per raggiungere e arrampicare un big wall mai scalato di 800m.

BLEAU DANS LA PEAU. Durata: 35 minuti. Regia: Jérôme Tanon. In francese con sottotitoli in italiano. Una sfida: completare in un solo giorno, 100 pareti con grado di difficoltà 7A, spostandosi in bici o a piedi. Uno straordinario viaggio di più di 80 chilometri in una foresta incantata.

SUBTERRANEAN. Durata: 43 minuti. Regia: François-Xavier de Ruydts. In inglese con sottotitoli in italiano Alla scoperta della più grande grotta canadese collegando diverse reti di gallerie. Per queste personalità intrepide, una sola certezza: bisogna spingersi in profondità.



GIOVEDì 2 maggio ore 20

Biglietto unico: 16 euro

PROSSIMAMENTE

MERCOLEDI' 8 maggio ore 21

IL RITORNO DI MACISTE

di Maurizio Scianna

Introdotto e commentato dal prof Denis Lotti dell'Università di Padova

MERCOLEDI' 8 maggio ore 21

MERCOLEDì 15 maggio ore 21

MARMOLADA_03.07.22

di Giorgia Lorenzato

e Manuel Zarpellon

Anteprima cittadina presenti i registi

MERCOLEDì 15 maggio ore 21

MERCOLEDì 22 maggio ore 21

FOOD FOR PROFIT

Di Giulia Innocenzi

MERCOLEDì 22 maggio ore 21

MERCOLEDì 29 maggio ore 21

CARNE ET OSSA

Di Roberto Zazzara

Italia | 2023 | 56'

MERCOLEDì 29 maggio ore 21