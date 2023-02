La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Sono disponibili in cassa i nostri abbonamenti per tutti a 45 euro per 10 ingressi fino al 31 giugno 2023. Sono validi per 2 ingressi a proiezione e sono rinnovabili. Un'idea regalo?

* I MARTEDì AMICI: continuiamo ad offrivi una una piccola occasione di risparmio con i "Martedì amici": biglietto unico a 5 euro per tutti.

VI RICORDIAMO per QUESTA SERA 22 febbraio

La storia di una coppia che affronta i limiti della propria disabilità con la ferma volontà di assicurarsi una vita non emarginata e ricca di obiettivi raggiunti.

MERCOLEDì 22 febbraio ore 21

CON LE NOSTRE MANI

Di Emanuel Cossu. Documentario. Italia, 2020. Durata 51 minuti.

Anna e Giovanni vivono in un paese nel sud della Sardegna. Sono sposati da trentaquattro anni: hanno una casa tutta loro che via via adattano alle loro esigenze, un figlio che si è laureato anche grazie ai loro sacrifici, e una notevole autosufficienza guadagnata duramente durante il corso degli anni. Quelli che ad altri possono sembrare traguardi normali per Anna e Giovanni, affetti da poliomielite sin dai primi mesi di vita, sono l’orgoglio di una vita vissuta a superare tutte le barriere che hanno dovuto affrontare.

con testimonianze di associazioni di volontariato

MERCOLEDì 22 febbraio ore 21

Biglietto unico ridotto: 5 euro

VENERDì 24 febbraio ore 21

Evento speciale organizzato con il C.A.I. Sezione di Padova

UN OMAGGIO AL GRANDE CINEASTA E ALPINISTA

MARIO FANTIN

saranno presenti

il regista Mauro Bartoli, il curatore della mostra "Senza posa" Claudio Balestracci e il Presidente del C.A.I.Sezione di Padova, Maurizio Fassanelli

IL MONDO IN CAMERA

Di Mauro Bartoli. Con: Antonio Carrel, Kurt Diemberger, Pierino Pession, Valeria Tomesani, Alfonso Cuccurullo. Italia 2022. Durata 74 minuti.

Vengono ricostruite la vita e la passione per l'alpinismo e per l'etnografia di Mario Fantin, regista, fotografo ed esploratore instancabile che ha lasciato all'intera comunità mondiale un patrimonio inestimabile di documentazione sulla storia delle spedizioni extraeuropee.

Organizzato con C.A.I. Sezione di Padova

In margine alla Mostra "Senza posa" presso il Museo di Geografia dell'Università di Padova in via del Santo a Padova.

VENERDì 24 febbraio ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

(riduzione anche per Soci C.A.I.)

SABATO 25 febbraio ore 21

DOMENICA 26 febbraio ore 21

Stephen Spielberg parla del suo amore per il cinema della sua formazione, della sua famiglia e di tante cose che, riempiendo lo schermo fabbrica di sogni, toccano profondamente ogni tipo di spettatore

THE FABELMANS

Di Steven Spielberg. Con Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle. Drammatico. USA 2022. Durata 151 minuti

Sammy Fabelman nel 1952 ha sei anni ed ha paura di andare al cinema non ci vuole andare, ha paura di andare al cinema. La madre gli assicura che i film sono sogni indimenticabili, il padre gli descrive il prodigio di una macchina che fa muovere immagini: la poesia da un lato, la tecnologia dall'altro. La visione il resto. Sam esce dal cinema e l'avvenire è aperto. Reclutando compagni e sorelle, comincia a girare western ed epopee belliche presso casa. Gli anni intanto passano e Sam cresce, mentre la sua famiglia entra in crisi.

SABATO 25 febbraio ore 21

DOMENICA 26 febbraio ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

DOMENICA 26 febbraio ore 16

Approda finalmente al Cinema Esperia IL GATTO CON GLI STIVALI per concludere in bellezza la rassegna "Esperia for Kids" prima dell'arrivo di "Una fetta di Teatro" (tutte le domeniche di marzo).

IL GATTO CON GLI STIVALI

Di Joel Crawford, Januel Mercado con Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman, Harvey Guillen, Samson Kayo. Animazione.USA 2022. Durata 100 minuti.

Il Gatto con gli Stivali ha scoperto di aver esaurito otto delle sue nove vite, e un Lupo Cattivo gli ricorda che, a questo giro, anche lui dovrà morire. Dunque Gatto va alla caccia di una stella caduta nella Foresta Oscura che possa esaudire il desiderio di ripristinare le vite perdute. Ma non è il solo ad avere una grande aspirazione, ci sono Kitty Zampe di Velluto, Riccioli d'Oro e i tre Orsi e Jack Horner, un megalomane squilibrato. C'è anche un microscopico cane travestito da felino: l'unico ad essere contento della propria vita così com'è.

DOMENICA 26 febbraio ore 16

Biglietto unico: 4,5 euro

(Conclude Esperia for kids)

DOMENICA 19 febbraio ore 18.30

MERCOLEDI' 1 marzo ore 21

Un decennio della vita del grande autore russo raccontato con sensibilità e attenzione alle relazioni familiari

ANTON CECHOV

Di René Féret con Nicolas Giraud, Lolita Chammah, Robinson Stévenin, Jacques Bonnaffé, Jenna Thiam. Biografico. Francia 2015. Durata 96 minuti

Anton Cechov è un giovane medico che scrive, con pseudonimo, dei racconti. Uno di questi viene letto e apprezzato da un editore e da un critico famoso che lo spingono seriamente alla scrittura. Inizialmente Anton ci vede un modo per contribuire all'economia della famiglia ma progressivamente la letteratura diventa la sua attività principale fino a sospendere la professione per compiere un'inchiesta in favore del miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nel penitenziario dell'isola di Sachalin.



DOMENICA 19 febbraio ore 18.30

MERCOLEDI' 1 marzo ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto. 5 euro

MARTEDI' 28 febbraio 21

In film sul grande potere dell'amicizia e della montagna

LE OTTO MONTAGNE

Di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, Gualtiero Burzi. Drammatic. Italia, Francia, Belgio 2022. Durata 147 minuti

Pietro, bambino torinese, va in vacanza con la madre in un paesino della Valle d'Aosta dove abita solo un suo coetaneo: Bruno. I due divengono presto amici a tal punto che i genitori di Pietro sono disposti ad ospitare Bruno per farlo studiare in città. Il padre però non è d'accordo e il bambino non lascerà mai la montagna. I due però continueranno ad incontrarsi e ristruttureranno insieme una baita prima che Pietro inizi poi a viaggiare nel mondo



MARTEDI' 28 febbraio 21

Biglietto unico: 5 euro

(per "I martedì amici")

PROSSIMAMENTE

MERCOLEDI' 15 marzo ore 21

Le associazioni "Lottodiognimese" e "Assopace" presentano

QUO VADIS AIDA

di Jasmila Zbanic

Per una riflessione al femminile - Con presentazione e dibattito

Ingresso libero

SABATO 25 marzo ore 21

IL MONDO IN CAMERA

Di Mauro Bartoli.

Seconda proiezione in chiusura della mostra "Senza posa" dedicata, come il film, alla figura del cineasta, alpinista, esploratore Mario Fantin

MERCOLEDI' 29 marzo ore 21

QUEL CHE CONTA E' IL PENSIERO

Di Luca Zambianchi

Un'opera prima indipendente sulla confusione esistenziale delle nuove generazioni

