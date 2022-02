La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Obbligo di green pass raffortato e mascherina FFP2

dal 25 dicembre nei cinema è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 anche per i bambini al di sopra dei i 6 anni-

Continua l'obbligo di esibire il green pass rafforzato (vaccinati o guariti) a partire dai 12 anni. Il controllo avviene con l’app VerificaC19. Resta l'obbligo di igienizzazione e compilazione del modulo per i contact tracking con indicazione del posto occupato. Saremo costretti a non consentire l’ingresso alle persone che non osservano le prescrizioni. Grazie per la collaborazione.

La sala viene igienizzata e aerata dopo ogni spettacolo

Si ricorda che nelle sale cinematografiche permane il divieto di consumare cibi e bevande

Abbonamenti

Da sabato 18 dicembre saranno in vendita gli abbonamenti a 45euro per 10 film validi per tutta la stagione (e rinnovabili al loro esaurimento), con diritto fino a 2 ingressi per ogni spettacolo

Nel Cinema Esperia è possibile spendere il buono cultura per i giovani dai 19 ai 22 anni del Comune di Padova, che è stato prorogato fino al 31 gennaio 2022.

I martedì amici

l 15 febbraio parte l'inziativa MARTEDì AMICI . Per invitarvi a venire più volentieri al cinema, fino a nuovo avviso, al martedì le proiezioni saranno a biglietto unico a 4 euro

Calendario

- Venerdì 25 febbraio ore 21

Un Eroe

- Sabato 26 febbraio ore 21

Takeaway con regista in sala

- Domenica 27 febbraio ore 18.30

Take Away

- Martedì 1 marzo ore 21

Il capo perfetto

UN BEL FILM SULL'IMPERFEZIONE UMANA, IL DOPING, LA NEVE E UNA CRISI ASFISSIANTE.

CON IL REGISTA IN SALA

TAKE AWAY

Regia: Renzo Carbonera. Con: Libero De Rienzo, Carlotta Antonelli, Paolo Calabresi. Origine: Italia, 2021. Durata: 87′

Nel 2008, agli albori della crisi finanziaria, Maria è un’atleta, marciatrice. Papà spera in un grande successo ma la mamma è più scettica. Johnny, compagno e trainer della ragazza tiene vivo il sogno con il frigo pieno di boccette di sostanze illegali. Tom, un atleta che ha rovinato con i suoi metodi, lo cerca per vendicarsi. Ma i suoi piani si infrangono quando conosce Maria.



Sabato 26 ore 21 SARA' PRESENTE IL REGISTA



Interi: 6euro , ridotti: 5euro

ACQUISTA

UN'AZIONE DI CORRETTEZZA. TRASFORMATA DAI MEDIA IN ATTO DI EROISMO, TRASCINA IL SUO PROTAGONISTA IN UN SURREALE VORTICE DOVE IL CONFINE FRA VERITA' E MENZOGNA E' SEMPRE PIU' LABILE

UN EROE

Di Asghar Farhadi con Sarina Farhadi, Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaiy, Sahar Goldust. Drammatico. Francia 2021. Durata 127 minuti

Rahim, in prigione per un debito non saldato, separato dalla moglie ma con la custodia del figlio, durante un permesso incontra la sua nuova compagna che trova una borsa piena d'oro, Vorrebbe usarla per saldare il debito ma poi decide di restituirla alla proprietaria. Diffondendo la notizia i media fanno di lui un eroe utile per la loro audience e per mascherare le disfunzioni dell'amministrazione penitenziaria. Ma, lungi da riabilitare il suo nome, la vicenda diventa provoca una reazione a catena dove ogni tentativo di Rahim di provare la sua buona fede gli si ritorce contro.

biglietto intero: 6euro , ridotto: 5euro

ACQUISTA

SULL'ESEMPIO DELLA "COMMEDIA ALL'ITALIANA" UN FILM CHE UNISCE ABBONDANTI OCCASIONI DI RISATE A UN'AMARO RITRATTO DELLE CONDIZIONI DEL MONDO DEL LAVORO

IL CAPO PERFETTO

Di Fernando León de Aranoa. Con Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha. Commedia. Produzione Spagna 2021. Durata 115 minuti

In attesa della visita della giuria di un importante concorso pubblico, l'imprenditore Blanco cerca di tenere insieme i pezzi della sua vita privata e lavorativa: interviene per risolvere i problemi familiari del capo della produzione; mantiene buoni rapporti con la moglie anche se la tradisce, gestisce la protesta di un ex dipendente licenziato.

Con decisioni insindacabili fa affari con piglio gentile ma deciso.

E' il capo perfetto che vedi i dipendenti come dei figli ed è disposto a tutto pur di salvare l'azienda.

biglietto unico a 4 euro

ACQUISTA

Prossimamente film

Venerdì 18 marzo ore 21

Il regista Gianfranco Pannone presenta

ONDE RADICALI

Candidato ai David di Donatello. Il documentario ripercorre le tappe più significative di una radio che ha rivoluzionato, in quasi mezzo secolo, il modo di fare giornalismo e informazione.

Martedì 22 marzo ore 21

di Tomaso Valente con Christian Poli.

Presente in sala Christian Poli.

THE PASSENGERS.

L'esperienza di alcuni partecipanti al progetto Housing first.

Martedì 29 marzo ore 21

FRA DUE BATTITI

di Stefano Usardi

Il regista sarà presente in sala

Prossimamente teatro e concerti

Domenica 6 marzo, ore 16

I MUSICANTI DI BREMA

Domenica 13 marzo, ore 16

ESMERALDA LA FARFALLA DEL BOSCO

Domenica 20 marzo, ore 16

IL PIRATA EDWARD BENDA NERA

Domenica 27 marzo, ore 16

LA PRINCIPESSA E IL DRAGO

Appuntamento fissato per venerdì 1 aprile

OGGETTI CHE MI PARLANO

si chiede un'offerta: minima consigliata: 10 euro

Spettacolo live con musiche anni '60

OGGETTI CHE MI PARLANO

Spettacolo live con musiche anni '60

Di Miriam Angite. ConAlessandro Tognon, Miriam Angite. Regia di Enrico Ventura.

Con la partecipazione di DON DANTE CARRARO

Evento a favore dei progetti di

MEDICI CON L'AFRICA. CUAMM

Per info e prenotazione posti numerati;

g.zancanella@cuamm.org

cellulare e whatsapp: 3404839429

Per contatti e donazioni:

Via San Francesco 126 - 35121 Padova

Venerdì 1 aprile ore 20.45

Tutela della privacy ed elenco anticovid

Iottemperanza all'Ordinanza n. 59 del 13.06.2020 della Giunta Regionale del Veneto relative ai DPC del 26 aprile e seguenti, i gestori della rassegna sono obbligati a conservare per 14 giorni l'elenco dei presenti agli spettacoli ai quali si richiede di rilasciare i dati minimali che consentano di essere rintracciati in caso di necessità. Tali dati verrano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla normativa indicata e saranno distrutti al termine dei 14 giorni. Vi ringraziamo per la collaborazione

Tutela della privacy

In occasione dell'entrata in vigore del GDPR - Regolamento UE 2016/679, si comunica quanto segue. Il Cinema Esperia della Parrocchia S.Maria Assunta di Chiesanuova a Padova utilizza gli indirizzi e-mail ed eventi dati registrati nel momento dell'iscrizione solo per l'invio di questa newsletter con la programmazione della sala e le informazioni attinenti alla sua attività e per le comunicazioni collegate elaborazioni statistiche sul monitoraggio della ricezione di queste comunicazioni. Gli indirizzi vengono raccolti con la volontaria domanda di iscrizione, selezionata direttamente on-line o attraverso il modulo cartaceo disponibile in sala. Non viene fatto nessun altro tipo di utilizzo di questi dati. Vi ricordiamo comunque che potete in ogni momento cancellate dalla lista usando l'apposito link "

