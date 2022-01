La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la rassegna cinematografica all'aperto del Cinema Esperia, nel piazzale attiguo alla sala. Ecco il programma della settimana.

Obbligo di green pass raffortato

DAL 6 DICEMBRE le sale cinematografiche devono richiedere il GREEN PASS RAFFORZATO (vaccinati o guariti) controllato con la versione aggiornata dell’app VerificaC19. Resta l'obbligo dell'uso corretto della mascherina per tutta la permanenza in sala, di igienizzazione e compilazione del modulo per i contact tracking.

Saremo costretti a non consentire l’ingresso alle persone che non osservano le prescrizioni. Grazie per la collaborazione.

Abbonamenti

Da sabato 18 dicembre saranno in vendita gli abbonamenti a 45euro per 10 film validi per tutta la stagione (e rinnovabili al loro esaurimento), con diritto fino a 2 ingressi per ogni spettacolo

Nel Cinema Esperia è possibile spendere il buono cultura per i giovani dai 19 ai 22 anni del Comune di Padova, che è stato prorogato fino al 31 gennaio 2022.

Calendario

Venerdì 28 gennaio ore 21 = 7 Donne e un mistero

Sabato 29 gennaio ore 21 = House of Gucci

Domenica 30 gennaio ore 18.30 = 7 Donne e un mistero

Domenica 30 gennaio ore 21 = House of Gucci

Martedì 1 febbraio ore 21 = 7 Donne e un mistero

UNA CLASSICA VICENDA ALLA AGATHA CHRISTIE IN UNA VERSIONE CONDITA DI SFUMATURE DIVERTENTI E DA UNA PARATA DI STAR NAZIONALI

7 DONNE E UN MISTERO

Di Alessandro Genovesi con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Luisa Ranieri. Genere: Commedia. Produzione Italia 2021. Durata 90 minuti

Vigilia di Natale. Le donne di una grande famiglia riunite per la festa, scoprono che l'uomo di casa, Marcello, è stato ucciso e la casa è isolata per una bufera di neve. La colpevole dunque è fra di loro. Ci sono Margherita, la moglie trascurata della vittima, Veronica la sua mal tollerata amante, le figlie di Margherita Susanna e la ribelle Caterina, la zia Agostina innamorata di Marcello, e Rachele, la suocera di lui che gli ha sempre negato l'aiuto per i suoi guai finanziari. Infine Maria, la domestica. Chi sarà l'assassina?

Interi: 6 euro, ridotti: 5 euro

COME IN UNA SOAP OPERA GLI INTRIGHI DI AMBIZIONE E DI POTERE DI UNA GRANDE FAMIGLIA TRASCINATA NELLA TRAGEDIA. CON LADY GAGAGA E ADAM DRIVE

HOUSE OF GUCCI

Di Ridley Scott con Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Camille Cottin. USA 2021.Drammatico. Durata 158 minuti.

Negli anni '70 Maurizio Gucci, rampollo di una delle dinastie piu`celebri nel mondo della moda inizia una relazione con Patrizia Reggiani, dapprima osteggiata dal patriarca Rodolfo e dalla famiglia, ma poi sfociata nel matrimonio. Ma Patrizia è una donna animata da una sfrenata ambizione che la porta a tentare di indirizzare le politiche aziendali del marchio, e a tessere spericolate strategie, come quelle con lo zio del marito, Aldo Gucci, che incrineranno i rapporti familiari, innescando una spirale incontrollata di tradimenti, decadenza, vendette. Fino a un tragico epilogo che è cronaca nera, e vera, del nostro paese.

biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

In arrivo nelle prossime settimane

Matrix Resurrection

Diabolik

Prossimamente

OGGETTI CHE MI PARLANO

si chiede un'offerta: minima consigliata: 10 euro

Spettacolo live con musiche anni '60

Spettacolo live con musiche anni '60

Di Miriam Angite. ConAlessandro Tognon, Miriam Angite. Regia di Enrico Ventura.

Con la partecipazione di DON DANTE CARRARO

Evento a favore dei progetti di

MEDICI CON L'AFRICA. CUAMM

Per info e prenotazione posti numerati;

g.zancanella@cuamm.org

cellulare e whatsapp: 3404839429

Per contatti e donazioni:

Via San Francesco 126 - 35121 Padova

A CAUSA DELLA SITUAZIONE PANDEMICA LO SPETTACOLO E' RINVIATO A DATA DA STABILIRE. SPERANDO IN TEMPI BREVI

Tutela della privacy ed elenco anticovid

Iottemperanza all'Ordinanza n. 59 del 13.06.2020 della Giunta Regionale del Veneto relative ai DPC del 26 aprile e seguenti, i gestori della rassegna sono obbligati a conservare per 14 giorni l'elenco dei presenti agli spettacoli ai quali si richiede di rilasciare i dati minimali che consentano di essere rintracciati in caso di necessità. Tali dati verrano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla normativa indicata e saranno distrutti al termine dei 14 giorni. Vi ringraziamo per la collaborazione

Tutela della privacy

In occasione dell'entrata in vigore del GDPR - Regolamento UE 2016/679, si comunica quanto segue. Il Cinema Esperia della Parrocchia S.Maria Assunta di Chiesanuova a Padova utilizza gli indirizzi e-mail ed eventi dati registrati nel momento dell'iscrizione solo per l'invio di questa newsletter con la programmazione della sala e le informazioni attinenti alla sua attività e per le comunicazioni collegate elaborazioni statistiche sul monitoraggio della ricezione di queste comunicazioni. Gli indirizzi vengono raccolti con la volontaria domanda di iscrizione, selezionata direttamente on-line o attraverso il modulo cartaceo disponibile in sala. Non viene fatto nessun altro tipo di utilizzo di questi dati. Vi ricordiamo comunque che potete in ogni momento cancellate dalla lista usando l'apposito link "

Pizza Connection

Chi Pizza Cinema: Presentando alla cassa del cinema una ricevuta-scontrino delle pizzeria

Arizona o Giordano avrai l'ingresso ridotto al Cinema Esperia.

Chi Cinema Pizza: Presentando alla Pizzeria Arizona o Giordano il biglietto del Cinema Esperia avrai uno sconto sulla pizza.

Riduzioni

Oltre alle riduzioni previste dalla normativa vigente, applichiamo il prezzo ridotto agli iscritti a (Noi Associazione) e Associazione Amici I.R.P.E.A e ai possessori di Selvazzano Card

Informazioni

Immagini articolo da comunicato stampa.