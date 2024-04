La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Mercoledì 03.04: La banda del Buffardello

Venerdì 05.04:Sopravvissuti

Sabato 06.04: Povere creature

Domenica 07.04: Sopravvisuti

Domenica 07.04: Povere creature

Martedì 09.04: La zona d'interesse

Mercoledì 10.04: Food for profit

MERCOLEDì 3 aprile ore 21

Ricordiamo per questa sera il ritorno in azione la banda del Buffardello con la sua macchina di risate

L'ELISIR DI LEONARDO DA VINCI E LA BANDA DEL BUFFARDELLO



Di Mario Chiavalin. Con Pippo Franco, Maurizio Mattioli, Umberto Smaila, Salvatore Misticone, Commedia, Italia 2024

La Banda del Buffardello si è sciolta da tempo, e ognuno dei protagonisti è tornato alla propria quotidianità. Tutto cambia col ritorno di Max Mosley, il ricco produttore americano, che ha intenzione di riunire la gang. Mosley ha trovato una pergamena firmata da Leonardo Da Vinci, che riporta la ricetta di un vino specialissimo, un elisir d’amore. Per crearlo bisogna risolvere una serie di enigmi. La banda dunque tornerà insieme e i nostri eroi ripercorreranno, tra gag e risate, gli indizi lasciati dal più grande Genio della storia.



Biglietto intero: 6 euro; ridotto: 5 euro

Sarà presente parte del cast

VENERDì 5 aprile ore 21

DOMENICA 7 aprile ore 18

Quasi un western. Caccia all'uomo sulle Alpi tra Italia e Francia per una migrante in fuga dalla dittatura. Nello splendore di panorami innevati, l'istinto di solidarietà lotta contro la grettezza dei pregiudizi e dell'ostilità.

SOPRAVVISSUTI

Un film di Guillaume Renusson con Denis Ménochet, Zahra Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois, Oscar Copp, Luca Terracciano. Genere Drammatico durata 93 minuti. Produzione Francia 2022

Samuel è sopravvissuto ad un incidente stradale in cui è morta sua moglie. Torna per la prima volta nello chalet di montagna in territorio italiano dove hanno trascorso dei bei momenti insieme. Qui ha trovato rifugio Chereh, una profuga afgana sfuggita ad una retata della polizia. Dopo un'iniziale intenzione di disinteressarsi della sua sorte decide di esserle d'aiuto. I due dovranno lottare non solo con la Natura avversa ma anche con dei cacciatori di migranti.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

LEONE D'ORO AL FESTIVAL DI VENEZIA 2023.

Geniale, inventivo, satirico, sulfureo e provocatorio. Una film da amare o da odiare

ma comunque DA VEDERE

POVERE CREATURE

Di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott. Commedia. USA 2023. Durata 141 minuti

Londra fine ‘800, una donna si getta da un ponte. La raccoglie il dottor Godwin Baxter che decide di riportarla in vita trapiantandole un nuovo cervello. Nasce così la nuova vita di Bella Baxter. La giovane deve imparare nuovamente a parlare, a interagire e relazionarsi con gli altri; è come una creatura indifesa e curiosa verso il mondo. Un giorno viene sedotta dall’avvocato Duncan Wedderburn, che le fa scoprire la dimensione sessuale e la conduce nelle principali capitali del Mediterraneo. Bella sperimenterà un intenso e vorticoso percorso di formazione, di apertura alla vita reale, tra illusioni e abbagli brucianti…



Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

SCARICA LA SCHEDA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE VALUTAZIONE FILM DELLA C.E.I.

MARTEDì 9 aprile ore 21

La vita del comandante di Auschwitz e sua moglie nei pressi del campo di concentramento

LA ZONA D'INTERESSE

Di Jonathan Glazer con Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Luis Noah Witte, Nele Ahrensmeier. Drammatico. Durata 105 minuti. Gran Bretagna, Polonia, USA 2023.

Rudolf Höss e famiglia vivono la loro quiete borghese in una tenuta fuori città, tra gioie e problemi quotidiani: lui va al lavoro, lei cura il giardino e i figli giocano o combinano qualche marachella. C'è un dettaglio però. Accanto a loro, separato solo da un muro, c'è il campo di concentramento di Auschwitz, di cui Rudolf è il direttore. Non è la ricostruzione storica a interessare il regista, ma la situazione così estrema da apparire un laboratorio di analisi della banalità del male e della separazione tra percezione e realtà oggettiva.



Biglietto intero: 6 euro; ridotto: 5 euro

MERCOLEDì 10 aprile ore 21

Ritorna a grande richiesta il documentario che sta coinvolgendo gli spettatori di tutta Italia nella presa di coscienza della realtà degli allevamenti intensivi

FOOD FOR PROFIT

Di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambosi. Documentario. Italia 2024. Durata: 90'

Il primo documentario che mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo di pandemie. Gli autori ci guidano in un viaggio illuminante in l’Europa, confrontandosi con allevatori, multinazionali e politici. Con loro una squadra di investigatori che ha lavorato sotto copertura negli allevamenti dei principali paesi europei, svelando la realtà che si cela dietro le eccellenze della produzione. A Bruxelles, un lobbista è riuscito a portare una telecamera nascosta là dove le decisioni vengono prese.

Biglietto intero: 6 euro; ridotto: 5 euro

Prossimamente

MERCOLEDì 17 aprile ore 21

GORGONA

di Antonio Tibaldi



L'esperienza rieducativa del carcere di Gorgona - Con la partecipazione di volontari che porteranno la loro esperienza sulla vita nelle carceri.

MERCOLEDì 24 aprile ore 21

DIETRO LA PORTA

di Mario Brenta

e Karine de Villers

saranno presenti i registi



MERCOLEDì 15 maggio ore 21

MARMOLADA 03.07.22



di Giorgia Lorenzato

e Manuel Zarpellon

Anteprima cittadina presenti i registi

GIOVEDì 5 maggio ore 20

MONTAGNA IN SCENA

IL FESTIVAL DI FILM DI MONTAGNA



info e biglietti: https://www.montagnainscena.com/

