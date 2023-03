La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Sono disponibili in cassa i nostri abbonamenti per tutti a 45 euro per 10 ingressi fino al 31 giugno 2023. Sono validi per 2 ingressi a proiezione e sono rinnovabili.

per tutto il mese di marzo il Cinema Esperia aderisce ai

MARTEDì A 3 EURO

iniziativa di Regione Veneto, Agis e fice Triveneta

VENERDI' 3 marzo ore 21

DOMENICA 5 marzo ore 21

Un thriller affascinante, lucido e metodico sullo sfondo della situazione sociale, politica e religiosa dell'Iran.

HOLY SPIDER

Di Ali Abbasi con Mehdi Bajestani, Zahra Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani, Forouzan Jamshidnejad. Thriller . Francia, Germania, Svezia, Danimarca 2022. Durata 117 minuti

Nel 2000, a Mashhad, seconda più grande città dell'Iran e importante sito religioso, un serial killer prende di mira le prostitute, strangolandone diciassette dopo averle attirate a casa sua. La stampa lo chiama "il ragno", e tra i giornalisti che coprono il caso c'è Rahimi, una donna che viene da Teheran e si mette sulle tracce dell'assassino. L'uomo si rivelerà essere Saeed Hanaei, ex-militare convinto che Dio gli abbia affidato la missione di liberare la città dalle donne indegne che vendono il proprio corpo.



VENERDI' 3 marzo ore 21

DOMENICA 5 marzo ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

SABATO 4 marzo ore 21

DOMENICA 5 marzo ore 18.30

Un film schietto e duro sul bullismo, con una piccola protagonista eccezionale. Un film che tutti gli educatori (e anche molti giovani) dovrebbero vedere

IL PATTO DEL SILENZIO

Di Laura Wandel con Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou, Laura Verlinden, Lena Girard Voss. Drammatico. Produzione Belgio 2021. Durata 72 minuti

Nora al primo giorno di scuola fa fatica ad ambientarsi. In una classe superiore c'è il fratello Abel che però vuole che lei gli stia lontano. Subisce le vessazioni di un gruppo di bulli e non vuole che la sorella si intrometta. Maya Vanderbeque, 7 anni, anni sembra un'attrice navigata. "Un monde" è il titolo originale che rappresenta meglio il senso del film. E' vero che Abel chiede alla sorella di fare silenzio sulle vessazioni ma è 'un mondo' quello che Nora sta esplorando e non tutte le scoperte sono positive

SABATO 4 marzo ore 21

DOMENICA 5 marzo ore 18.30

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

(riduzione anche per insegnanti)

DOMENICA 5 marzo ore 16

Ritorna per tutte le domenica di marzo alle ore 16 la rassegna di Teatro per Ragazzi.

Con un biglietto dello spettacolo si può acquistare un ingresso bambino al parco Alberi Parlanti a Treviso, con adulto pagante, Prenotare entro il 31.12.2023

IL MAGO E LA VALIGIA

Produzione Teatro Moro

Serve ben più di una valigia per contenere tutta la magia del Mago Folp! Tante e svariate prove di portentosi poteri magici per uno spettacolo dove l’occhio si diverte e la mente si rilassa. Le Grand Magicien Folp ha un rimedio per qualunque problema. Ma tutti lo cercano per il rimedio finale, la pozione della felicità! Uno spettacolo senza pensieri.

DOMENICA 5 marzo ore 16

Biglietto unico: 6 euro

in cassa prima dello spettacolo

MARTEDI' 7 marzo ore 21

Un decennio della vita del grande autore russo raccontato con sensibilità e attenzione alle relazioni familiari

ANTON CECHOV

Di René Féret con Nicolas Giraud, Lolita Chammah, Robinson Stévenin, Jacques Bonnaffé, Jenna Thiam. Biografico. Francia 2015. Durata 96 minuti

Anton Cechov è un giovane medico che scrive, con pseudonimo, dei racconti. Uno di questi viene letto e apprezzato da un editore e da un critico famoso che lo spingono seriamente alla scrittura. Inizialmente Anton ci vede un modo per contribuire all'economia della famiglia ma progressivamente la letteratura diventa la sua attività principale fino a sospendere la professione per compiere un'inchiesta in favore del miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nel penitenziario dell'isola di Sachalin.

MARTEDI' 7 marzo ore 21

Biglietto unico: 3 euro

La Regione ti porta al cinema con 3 euro

GIOVEDI' 9 marzo 21

Una rivisitazione della vita e della figura della santa, sfrondata da reinterpretazioni tendenziose e riscoperta nella sua più documentata realtà di donna di religiosa.

Attenzione alla data: giovedì

CHIARA

Di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani. Biografico. Produzione Italia, Belgio 2022. Durata 106 minut

Chiara, figlia di una buona famiglia di Assisi, decide di seguire il percorso di San Francesco, nella castità e nella rinuncia ai beni materiali. Inizia una vita di preghiera, di servizio e di comunità, presso il monastero di San Damiano. A poco a poco emerge come una figura guida per le consorelle, opera miracoli e raccoglie un seguito crescente, che sfocerà in un ordine sancito dal Papa. Ma non tutto sarà semplice, perché Chiara è una donna, e ad una donna molto di ciò che è consentito ad un uomo, ad esempio Francesco, è invece ostacolato.

GIOVEDI' 9 marzo 21

Biglietto unico: 3 euro

UNA INZIATIVA DEL VICARIATO DI SAN GIUSEPPE

In cammino verso Pasqua

EMOZIONI D'ARTE

CHIARA di Susanna Nicchiarelli

Cinema Esperia

Giovedì 9 marzo ore 21 Ingresso 3 euro

Appuntamento con il Risorto

Marco Tanduo e Dario Reda

Cinema Esperia

giovedì 23 marzo ore 21 Ingresso libero

Caravaggio l'urlo e la luce

prof. Roberto Filippetti

Chiesa parrocchiale S.Ignazio

Venerdì 31 marzo Ingresso libero

Stabat Mater di G.B. Pergolesi

Chiesa Parrocchiale Montà

Sabato 1 aprile ore 21 ingresso libero

PROSSIMAMENTE

VENERDI' 10 marzo ore 21

Rumoristici presentano

L'AMORE NON HA ETA'

Un'opera di Aldo Nicolai

Regia di Elisa Meneghetti

DOMENICA 12 marzo ore 18.30

Torna a Padova dopo il successo in numerosi festival

LA GRANDE GUERRA DEL SALENTO

di Marco Pollini

Patrocinato dalla comunità pugliese di Padova

MERCOLEDI' 15 marzo ore 21

Le associazioni "Lottodiognimese" e "Assopace" presentano

QUO VADIS AIDA

di Jasmila Zbanic

Per una riflessione al femminile - Con presentazione e dibattito

Ingresso libero

GIOVEDI' 23 marzo ore 21

APPUNTAMENTO CON IL RISORTO

Concerto di Marco Tanduo

Ingresso libero

Prenotazione posti inviando email a info@marcotanduo.com specificando nome e cognome e numero di biglietti desiderati

SABATO 25 marzo ore 21

IL MONDO IN CAMERA

Di Mauro Bartoli.

Seconda proiezione in chiusura della mostra "Senza posa" dedicata, come il film, alla figura del cineasta, alpinista, esploratore Mario Fantin

MERCOLEDI' 29 marzo ore 21

QUEL CHE CONTA E' IL PENSIERO

Di Luca Zambianchi

Un'opera prima indipendente sulla confusione esistenziale delle nuove generazioni

GIOVEDI' 30 marzo ore 21

Alessandro Beber presenta

ALPINISMO RINASCIMENTALE

IN VIAGGIO AI CONFINI DELLO SPAZIO E DELL'ANIMA

Biglietto intero: 6 euro - Ridotto per soci C.A.I. con tessera: 5 euro

