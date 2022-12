La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Indirizziamo a tutti i nostri migliori auguri per un Buon Natale, un felice periodo festivo. Per tutti anche la speranza che il nuovo anno ci porti delle situazioni di di maggiore serenità.

Sono disponibili in cassa i nostri abbonamenti per tutti a 45 euro per 10 ingressi fino al 31 giugno 2023. Sono validi per 2 ingressi a proiezione e sono rinnovabili. Un'idea regalo?

VENERDI' 30 dicembre 2022 ore 21

DOMENICA 1 gennaio 2023 ore 18.30

Incontro inusuale di un duo comico con un grande attore drammatico in una fantasiosa ricostruzione delle origini di un testo fondamentale per la cultura italiana del '900. Una storia che diverte e riesce a dire molto sull'importanza vitale del teatro e della cultura in generale

LA STRANEZZA

Di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma. Commedia. Italia 2022. Durata 103 minuti.

Nofrio e Bastiano, di Girgenti, sono becchini ed attori "dilettanti professionisti" impegnati nella messinscena di una tragicommedia. Per l' 80° compleanno di Giovanni Verga Luigi Pirandello torna in città e la morte della sua balia lo fa incontrare con i due becchini. Il Maestro è in crisi creativa, e osservando le prove della compagnia amatoriale trae ispirazione per i "Sei personaggi in cerca d'autore"..

Biglietto intero: 6euro, ridotto: 5euro

Acquista il biglietto intero on line

DOMENICA 1 gennaio 2023: ore 21

MARTEDì 3 gennaio 2023 ore 21

Una commedia dai ritmi serrati e dall'animo tenero e divertente. Con un'ottima Emma Thompson.

IL PIACERE E' TUTTO MIO

Di Sophie Hyde con Emma Thompson, Daryl McCormack, Les Mabaleka, Lennie Beare, Carina Lopes. Commedia, Gran Bretagna 2022. Durata 97 minuti.

Nancy Stokes, insegnante in pensione, ha finalmente deciso. Dopo la morte del marito, che a letto non l'ha mai soddisfatta, è tempo di svelare i tanti misteri che il sesso ancora le riserva. Per questo ha fissato appuntamento per una sessione con Leo Grande, accompagnatore, intrattenitore e terapeuta del sesso che promette di darle ciò che non ha mai avuto. Quando la porta si apre, però, Nancy si rende conto che mettersi a nudo di fronte a uno sconosciuto non sarà poi così facile.



Biglietto intero: 6euro, ridotto: 5euro

Biglietto unico a 5euro

Acquista il biglietto intero on line

I MARTEDì AMICI : Terminati i "martedì a 3 euro" continuiamo ad offrivi una una piccola occasione di risparmio con i "Martedì amici": biglietto unico a 5euro per tutti.

Un'avventura senza limiti che parla di noi e del nostro futuro, con una sorpresa finale che dà senso al tutto

STRANGE WORLD

Di Jean-Christophe Roger (II), Julien Chheng con Alba Rohrwacher, Claudio Bisio. Animazione. Francia, Lussemburgo 2022. Durata 80 minuti.

Avalonia è una terra circondata da altissime montagne che nessuno è riuscito a superare. Jaeger e Searcher, padre e figlio esploratori, in cerca di un passaggio tra le catene montuose, trovano una pianta capace di fornire energia al paese ed avviarlo al progresso tecnologico. Mentre il padre si perde alla ricerca del varco, il figlio scopritore della pianta diventa un eroe civico e si dà all'agricoltura. Ma dopo venticinque anni, la pianta sembra ammalata e bisogna ripartire per una nuova avventura.

Rassegna ESPERIA FOR KIDS"

Biglietto unico : 4,5euro

Acquista il biglietto intero online



Dal teatro al cinema. Dal 26 dicembre fino al 18 febbraio alla domenica e nei festivi riprenderà la rassegna di film di animazione: "Esperia for kids". Il calemdario completo è in preparazione. Tra i titoli previsti: "Il gatto con gli stivali", "Lo schiaccianoci e il flato magico"

PROSSIMAMENTE

EVEREST WITHOUT OXIGEN

Di Jesper Ærø. Rasmus sogna di essere il primo danese a scalare l'Everest senza ossigeno

Mercoledì 11 gennaio 2023 ore 21 per Esperia in Cordata

GINO SOLDA' UNA VITA STRAORDINARIA

Di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Gino Soldà di Recoaro: grande alpinista, campione di sci, guida alpina e partigiano.

Mercoledì 8 febbraio 2023 ore 21 per Esperia in Cordata

