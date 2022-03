La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Calendario

- Venerdì 4 marzo ore 21

STRINGIMI FORTE

- Sabato 5 febbraio ore 21

SENZA FINE

- Domenica 6 marzo ore 16

I MUSICANTI DI BREMA (teatro per ragazzi)

- Domenica 6 marzo, ore 21

STRINGIMI FORTE

- Martedì 8 marzo ore 21

ANCORA DONNE

Venerdì 4 marzo: ore 21

Domenica 6 marzo: ore 21

UNA MADRE DI FAMIGLIA PARTE PER UN VIAGGIO NON SOLO ESTERIORE PER RICUCIRE IL RAPPORTO CON SE STESSA E CON LA VITA

STRINGIMI FORTE

Di Mathieu Amalric. Con Vicky Krieps, Samuel Mathieu, Erwan Ribard, Aurelia Petit, Aurèle Grzesik. Genere Drammatico. Francia 2021. Durata 97’

Clarisse, una donna sposata e con due bambini, una mattina si sveglia con una decisione fissa nella testa: andare via. È così che prepara le valige, si mette in macchina e parte, lasciando la sua famiglia e il suo tetto. Tra ricordi e flashback sul passato durante il viaggio in auto, si delinea la storia di Clarisse, che spiegherà cosa ha portato la donna a questa drastica scelta fino a chiedersi se sia lei che ha abbandonato la sua famiglia o viceversa

Venerdì 4 marzo: ore 21

Domenica 6 marzo: ore 21

Interi: 6 euro, ridotti: 5 euro

ACQUISTA

Sabato 5 marzo: ore 21

UN RITRATTO INEDITO DI UNA DELLE PROTAGONISTE DELLA CANZONE ITALIANA

SENZA FINE

Di Elisa Fuksas con Ornella Vanoni, Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Elisa Fuksas. Documentario. Italia 2022. Durata 80 minuti

Elisa Fuksas aspetta in un autogrill Ornella Vanoni, per girare il film. Il set è l'elegante l'Health Clinic & Grand Hotel di Castrocaro, struttura termale inaugurata alla fine degli anni '30, oggi spa e albergo a cinque stelle. Qui la cantante è accolta anche da un medico, a cui riferisce delle sue abitudini di vita, dietro un vetro opaco. Tra un centrifugato di frutta, un bagno in piscina, una lezione di postura e un'indicazione di scena, un po' si confida, molto spesso accenna canzoni, riceve la visita degli amici Paolo Fresu, Vinicio Capossela e Samuele Bersani. Intanto, regista e troupe, per lo più, rispettano e aspettano i suoi tempi, con ovvie conseguenze sul piano di produzione.

Sabato 5 marzo: ore 21

biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

ACQUISTA

Martedì 8 marzo ore 21

ACCLAMATO DOCUMENTARIO SVIZZERO CHE SVELA LE PASSIONI, L'INTIMITA' E I DESIDERI DI 5 SESSANTENNI CHE SOGNANO IL LORO FUTURO

ANCORA DONNE.

QUANDO L'AMORE NON HA ETA'

Di Stéphanie Chuat, Véronique Reymond. Documentario, - Svizzera, 2018. Durata 81 minuti.

“Ancora donne” apre la porta sull’intimità di cinque sessantenni alle prese con la loro battaglia contro la solitudine, in un’età della vita in cui gli uomini sono scomparsi dai loro universi affettivi.

C’è chi riempie le sue giornate di attività, chi cerca di riprendersi dalla perdita di suo marito, chi si rifugia nella natura. E l’amore? Mai smettere di crederci, non è mai troppo tardi per sognare.

Il documentario, selezionato dal festival Visions du Réel (2018) e dal Festival di Locarno, ha ricevuto la nomination come miglior documentario al Swiss Film Award nel 2019. Il film ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico in Svizzera.

Martedì 8 marzo ore 21

biglietto unico a 4 euro

ACQUISTA

Domenica 6 marzo ore 16

UNA FETTA DI TEATRO

RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI

tutte le domeniche di marzo alle ore 16

I MUSICANTI DI BREMA

Rassegna UNA FETTA DI TEATRO

con Polpetta e Caramella

Polpetta e Caramella narrano la fiaba di 4 animali accomunati dalla sfortuna: l’asino ha perso l'energia e non può più a trainare il carro, il cane si stanca di seguire il cacciatore, il gatto ha cambiato dieta, il gallo si sveglia ogni giorno più tardi. I nostri amici non si arrendono e decidono di cercare di fortuna a Brema, inventandosi il mestiere di “musicanti”. Lungo la strada cercano riparo in una casa e… il resto lo conoscete bene!

Per il gruppo degli Alcuni, la partecipazione è diventato un “marchio di fabbrica” che permette ai giovani spettatori di vivere il teatro come un'esperienza incredibilmente coinvolgente. Il costante coinvolgimento dei giovani spettatori aiuta lo sviluppo della fiaba.

Domenica 6 marzo ore 16

biglietto unico a 6 euro

INFORMAZIONI

PROSSIMAMENTE FILM

PROSSIMAMENTE - in data da stabilire

SUL SENTIERO BLU

Di Gabriele Vacis.

Il cammino della Via Francigena percorso da un gruppo di giovani con disturbi dello spettro autistico.

Martedì 15 marzo ore 21

Il regista Alessandro Rossetto presenta

THE ITALIAN BANKER

Per Padovaspettacoli - interi: 6 euro, ridotti: 5 euro + dir di prev. - PREVENDITE: Cartoleria C'era una volta (via Asolo 9), Cartoleria Prosdocimi Mazzini (p.za Mazzini 74) - PREVENDITA ONLINE previa registrazione: www.liveticket.it/ padovaspettacoli

info 3516607652 - www.padovaspettacoli.it

Venerdì 18 marzo ore 21

Il regista Gianfranco Pannone presenta

ONDE RADICALI

Candidato ai David di Donatello. Il documentario ripercorre le tappe più significative di una radio che ha rivoluzionato, in quasi mezzo secolo, il modo di fare giornalismo e informazione.

Martedì 22 marzo ore 21

di Tomaso Valente con Christian Poli.

Presente in sala Christian Poli.

THE PASSENGERS.

L'esperienza di alcuni partecipanti al progetto Housing first.

Martedì 29 marzo ore 21

FRA DUE BATTITI

di Stefano Usardi

Il regista sarà presente in sala

PROSSIMAMENTE TEATRO E CONCERTI

Domenica 6 marzo, ore 16

I MUSICANTI DI BREMA

Domenica 13 marzo, ore 16

ESMERALDA LA FARFALLA DEL BOSCO

Domenica 20 marzo, ore 16

IL PIRATA EDWARD BENDA NERA

Domenica 27 marzo, ore 16

LA PRINCIPESSA E IL DRAGO

APPUNTAMENTO FISSATO PER VENERDI' 1 APRILE

OGGETTI CHE MI PARLANO

Spettacolo live con musiche anni '60

Di Miriam Angite. Con Alessandro Tognon, Miriam Angite. Regia di Enrico Ventura.

Con la partecipazione di DON DANTE CARRARO

Evento a favore dei progetti di

MEDICI CON L'AFRICA. CUAMM

Per info e prenotazione posti numerati;

g.zancanella@cuamm.org

cellulare e whatsapp: 3404839429

Per contatti e donazioni:

Via San Francesco 126 - 35121 Padova

VENERDì 1 APRILE ore 20.45

Giovedì 21 aprile ore 21

GOSPEL

VGE Experience

Viaggio nella musica religiosa afro-americana dalle origini ad oggi

Per Padovaspettacoli - interi: 10 euro + dir di prev - PREVENDITE: Cartoleria C'era una volta (via Asolo 9), Cartoleria Prosdocimi Mazzini (p.za Mazzini 74) - PREVENDITA ONLINE previa registrazione: www.liveticket.it/ padovaspettacoli

info 3516607652 - www.padovaspettacoli.it

Venerdì 29 aprile ore 21:15

FEELIN'

Joe Cocker Tribute Band

Live per Padovaspettacoli

interi: 10 euro, ridotti 5 euro + dir di prev. - PREVENDITE: Cartoleria C'era una volta (via Asolo 9), Cartoleria Prosdocimi Mazzini (p.za Mazzini 74) - PREVENDITA ONLINE previa registrazione: www.liveticket.it/ padovaspettacoli

info 3516607652 - www.padovaspettacoli.it

