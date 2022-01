La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la rassegna cinematografica all'aperto del Cinema Esperia, nel piazzale attiguo alla sala. Ecco il programma della settimana.

Obbligo di green pass raffortato

DAL 6 DICEMBRE le sale cinematografiche devono richiedere il GREEN PASS RAFFORZATO (vaccinati o guariti) controllato con la versione aggiornata dell’app VerificaC19. Resta l'obbligo dell'uso corretto della mascherina per tutta la permanenza in sala, di igienizzazione e compilazione del modulo per i contact tracking.

Saremo costretti a non consentire l’ingresso alle persone che non osservano le prescrizioni. Grazie per la collaborazione.

Abbonamenti

Da sabato 18 dicembre saranno in vendita gli abbonamenti a 45euro per 10 film validi per tutta la stagione (e rinnovabili al loro esaurimento), con diritto fino a 2 ingressi per ogni spettacolo

Nel Cinema Esperia è possibile spendere il buono cultura per i giovani dai 19 ai 22 anni del Comune di Padova, che è stato prorogato fino al 31 gennaio 2022.

Calendario

Giovedì 6 gennaio ore 16 = Encanto

Giovedì 6 gennaio ore 18.30 = È stata la mano di dio

Venerdì 7 ore 21 = Don't look up

Sabato 8.01 ore 21 = Scompartimento n 6

Domenica 9.01 ore 18.30 = Scompartimento n 6

Domenica 9.01 ore 21 = One second

Martedì 11.06 ore 21 = One second

Giovedì 6 gennaio, ore 16

L'INCANTO DELLA VERA MAGIA NELL'ULTIMO AFFASCINANTE FILM DELLA DISNEY. DA GUSTARE SUL GRANDE SCHERMO

ENCANTO

Di Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard con Alvaro Soler, Luca Zingaretti, Diana Del Bufalo, Angie Cepeda, Charise Castro Smith. Animazione. USA 2021. Durata 99 minuti. Produzione USA 2021

Quella dei Madrigal, che vive in un villaggio colombiano, è una famiglia straordinaria: la loro casa è magica e i suoi membri sono dotati di poteri eccezionali che mettono al servizio della comunità. Questo avviene grazie alla magia che soccorse la nonna molti anni prima. Solo la giovane Mirabel è l'unica a non avere ricevuto alcun dono. Paziente e generosa, sempre allegra, fa il possibile per aiutare tutti ma finisce per essere d'intralcio ai più dotati. Ma quando la magia minaccia di spegnersi, decide che tocca a lei andare alla ricerca di una soluzione



Giovedì 6 gennaio = ore 16

Biglietto unico 4,5 euro

Giovedì 6 gennaio, ore 18.30

L’AMARCORD DI SORRENTINO: IL ROMANZO DI FORMAZIONE DI UN ADOLESCENTE NELLA NAPOLI DI MARADONA

E' STATA LA MANO DI DIO

Di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Filippo Scotti, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri. Commedia e Dramma. Italia 2021. Durata 130 minuti.

Fabio è uno dei tre figli di Saverio e Maria, coppia della borghesia napoletana circondata da vicini, parenti e amici che condividono allegria e problemi famigliari. Adolescente alla vigilia della maturità e incerto sul futuro, è intimidito dalle donne e innamorato della sensuale zia Patrizia. che soffre di allucinazioni. Intorno a lui ruota un caleidoscopio di personaggi da teatro partenopeo. Un universo protettivo ed esilarante che però è destinato a scomparire all'improvviso, creando un vuoto che, forse, potrà essere anche fonte di una nuova libertà creativa



Giovedì 6 gennaio ore 18.30

Interi: 6 euro, ridotti: 5 euro

Venerdì 7 gennaio, ore 21

IL FILM DI CUI TUTTI DISCUTONO - UNA DIVERTENTE, IMPIETOSA SATIRA DELLA SOCIETA' DOMINATA DAI MEDIA.

DON'T LOOK UP

Di Adam McKay con Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Melanie Lynskey, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett. Commedia- USA 2021. Durata 145 minuti.

La dottoranda in astrofisica Kate Dibiasky e il suo docente Dr. Randall Mindy scoprono che entro sei mesi una gigantesca cometa colpirà la Terra provocando l'estinzione del genere umano. Riferiscono tutto alle autorità e, dopo essere stati snobbati, alla stampa e alla televisione. inizia un assurdo circo mediatico che coinvolgerà gli stessi scienziati e finirà per generare uno scontro ideologico tra allarmisti e negazionisti, ribelli e militanti filo-governativi, in un mare indistinto di dirette tv, post, tweet, reazioni social, prese in giro, opinioni a casaccio, sondaggi di gradimento, interessi delle oligarchie, calcoli scientifici non verificati, ignoranza al potere e stupidità collettiva che finisce per rendere quasi secondario l'arrivo della gigantesca cometa...



Venerdì 7 gennaio, ore 21

biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Sabato 8 gennaio, ore 21

Domenica 9 gennaio, ore 18.30

UN VIAGGIO TRA I PAESAGGI GHIACCIATI DELLA SIBERIA E UN'IMMERSIONE NELLA COMPLESSITA' DEI SENTIMENTI. IN POCHE PAROLE UN GRAN BEL FILM

SCOMPARTIMENTO n 6

Di Juho Kuosmanen con Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Yuliya Aug, Lidia Costina, Tomi Alatalo. Sentimentale. Finlandia, Estonia, Germania, Russia 2021Durata 107 minuti.

Laura, studentessa finlandese che vive a Mosca si trova a compiere da sola un viaggio in treno attraverso la Siberia progettato con la sua amica Irina che all'ultimo momento ha cambiato idea. Triste per l'abbandono Laura diventa preoccupata quando si accorge dover dividere lo scompartimento con un operaio russo, rozzo, volgare e sciovinista. Comincia così per i due viaggiatori un percorso che, in tutti i sensi, li porterà molto lontano mentre tra finestrini e stazioni di sosta si rivela la provincia russa degli anni '70.

Sabato 8 gennaio, ore 21

Domenica 9 gennaio, ore 18.30

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Domenica 9 gennaio, ore 21

Martedì 11 gennaio, ore 21

COSA VALE UN SECONDO DI FOTOGRAMMI DI UNA VECCHIA PELLICOLA? LO SA IL CUORE DI UN PADRE E QUELLO DI UNO DEI PIU' GRANDI REGISTI CINESI VIVENTI. UN GRANDE AMORE, UN INNO DI PASSIONE PER IL CINEMA E IL RITRATTO DI UNA CINA DA RISCOPRIRE NELLA QUOTIDIANITA' DELLA PROVINCIA

ONE SECOND

Di Zhang Yimou con Zhang Yi, Wei Fan, Liu Haocun, Ailei Yu, Xiaochuan Li, Yu Ai Lei. Storico. Drammatico. Cina 2021. Durata 105 minuti. Produzione



Negli anni della Rivoluzione Culturale, Zhang evade dal campo di lavoro e raggiunge un villaggio dove, guardando un cinegiornale. riconosce in un frammento l'immagine della figlia che non rivede da molto tempo. La pellicola però viene rubata da un'orfana vagabonda. Deciso a recuperare i fotogrammi della figlia, Zhang inizia un inseguimento tra il deserto e i villaggi che, sulle orme di un proiezionista viaggiante, traccia un ritratto della provincia cinese di quegli anni.



Domenica 9 gennaio, ore 21

Martedì 11 gennaio, ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Prossimamente

OGGETTI CHE MI PARLANO

Giovedì 28 gennaio 2022 ore 20.30

si chiede un'offerta: minima consigliata: 10 euro

Spettacolo live con musiche anni '60

Di Miriam Angite. ConAlessandro Tognon, Miriam Angite. Regia di Enrico Ventura.

Con la partecipazione di DON DANTE CARRARO

Evento a favore dei progetti di

MEDICI CON L'AFRICA. CUAMM

Per info e prenotazione posti numerati;

g.zancanella@cuamm.org

cellulare e whatsapp: 3404839429

Per contatti e donazioni:

Via San Francesco 126 - 35121 Padova

Immagini articolo da comunicato stampa.