La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Indirizziamo a tutti i nostri migliori auguri per un Buon Natale, un felice periodo festivo. Per tutti anche la speranza che il nuovo anno ci porti delle situazioni di di maggiore serenità.

Sono disponibili in cassa i nostri abbonamenti per tutti a 45 euro per 10 ingressi fino al 31 giugno 2023. Sono validi per 2 ingressi a proiezione e sono rinnovabili. Un'idea regalo?

VENERDI' 6 gennaio ore: 18.30

DOMENICA 8 gennaio ore: 18.30

Una rivisitazione dell'imperatrice Elisabetta d'Austria, resa famosa dai film con Romy Schneider, ma qui presentata in una versione più aderente alla realtà

IL CORSETTO DELL'IMPERATRICE

Di Marie Kreutzer con Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Jeanne Werner. Biografico. Austria, Francia, Germania, Lussemburgo 2022. Durata 105 minuti

L'Imperatrice Elisabetta d'Austria, nota più come Sissi, compie 40 anni, un'età che all'epoca segnava l'inizio della fine per una donna. Trascurata dal marito Impreatore Francesco Giuseppe, è infelice e coltiva progetti suicidi. A nulla valgono le fughe lontano da corte: Elisabetta si sente soffocare nella sua gabbia dorata e percepisce tutta l'ingiustizia del suo tempo e del suo mondo contro tutto il genere femminile. Il film riesamina radicalmente la figura della Sissi rispetto al personaggio della serie di film interpretati da Romy Schneider.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Acquista il biglietto intero on line

VENERDì 6 gennaio: ore 21

SABATO 7 gennaio: ore 21

Tra thriller e commedia una storia ambientata nella Costa Azzurra con tanti attori di primo piano nel firmamento francese

MASQUERADE. LADRI D'AMORE

Di Nicolas Bedos con Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacth, Emmanuelle Devos. Produzione Francia 2022- Thriller durata 142 minuti.

Margot seduce Adrien nella sontuosa villa di Martha, attrice sul viale del tramonto di cui il ragazzo è amante annoiato. Margot è una femme fatale ghiotta di diamanti. Adrien perde la testa per Margot che seduce polli benestanti. I due si intendono a meraviglia, nel letto e nella vita, dove tramano truffe incredibili a beneficio e a danno dei miliardari della Costa Azzurra. Ma l'abuso di seduzione e la totale mancanza di scrupoli saranno fatali.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Acquista il biglietto intero on line

DOMENICA 8 gennaio: ore 16

Due storie legate a due grandi opere musicali, mescolate insieme con fantasia ed un tono di divertente commedia

LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO

Di Georgi Gitis, Viktor Glukhushin con Charlotte M., Lyubov Aksyonova. Animazione. Russia, Ungheria 2022. Durata 90 minuti.

La vigilia di Natale, la giovane Marie, dopo aver ballato sulle note di Cajkovskij, nella sua camera da letto desidera di tornare indietro nel tempo, quando il padre era ancora vivo. Un bagliore nel cielo la rimpicciolisce, mentre i suoi giocattoli prendono vita e il burattino Schiaccianoci si rivela un principe che subito fugge. Perché torni la normalità, bisogna che il fuggitivo venga ripreso. Marie lo insegue con l'ariete Ricciolo e lo struzzo Becco Rosso, fino al castello, dove adesso regna l'usurpatrice Rodenthia, regina dei topi.

Rassegna ESPERIA FOR KIDS"

Biglietto unico : 4,5 euro

Acquista il biglietto intero on line

Dal 26 dicembre fino al 18 febbraio alla domenica e nei festivi riprenderà la rassegna di film di animazione: "Esperia for kids". Il caledario completo è in preparazione.

DOMENICA 8 gennaio ore 21

MARTEDì 10 gennaio ore 21

Un mite asinello protagonista di una favola struggente che è una parabola contro l'egoismo e la crudeltà umana, con una sequenza di immagini di alta suggestione.

EO

Di Jerzy Skolimowski con Sandra Drzymalska, Mateusz Kosciukiewicz, Tomasz Organek, Isabelle Huppert Drammatico durata 86 minuti. Produzione Polonia, Italia 2022.

Eo ("ih-oh") è il nome di un asino che fa coppia con l'acrobata Kasandra in un circo. Con la ragazza ha un rapporto speciale, una comunicazione intima, che passa attraverso le carezze, il tono della voce, un accoppiamento delle teste e dello spirito. Ma il circo viene smantellato e i due vengono separati. Eo inizia così un viaggio che lo porta in paesi e contesti diversi, fino in Italia, sempre dietro ai cavalli, belli e capricciosi, caricato di pesi, ignorato, a volte pestato, per cieca furia umana.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Biglietto unico: 5 euro *

* I MARTEDì AMICI : continuiamo ad offrivi una una piccola occasione di risparmio con i "Martedì amici": biglietto unico a 5 euro per tutti.

Acquista il biglietto intero on line

MERCOLEDì 11 gennaio ore 21

con il patrocinio del C.A.I - Sezione di Padova I



Il racconto per immagini di un'osessione potente e pericolosa

EVEREST SENZA OSSIGENO

Di Jesper Ærø. DocumentarioDanimarca 2020. Durata 81 minuti.

Rasmus Kragh si è sempre spinto al limite: corse, maratone, arrampicate, ogni prova che potesse portare all'estremo il suo fisico e la sua mente. Fino a quando sembra prevalere la scalata, e la cima più alta del mondo, l'Everest. Ma per Rasmus l'obiettivo è arrivare agli 8.848 metri senza usare le maschere di ossigeno. Un'impresa già fatta da altri, ma sempre comunque rischiosa, quasi mortale. Lo sanno bene lui, i suoi genitori, il fratello Jesper, l'ex-fidanzata Liva, tutti coinvolti loro malgrado in questo progetto avventuroso che presto si trasforma in un viaggio nell'ego smisurato e solitario di Rasmus.



Biglietto unico: 7 euro (ridotto a 6 euro solo per soci C.A.I. con tessera)

Acquista il biglietto intero on line

PROSSIMAMENTE

GINO SOLDA' UNA VITA STRAORDINARIA

Di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Gino Soldà di Recoaro: grande alpinista, campione di sci, guida alpina e partigiano.

Mercoledì 8 febbraio 2023 ore 21 per Esperia in Cordata

Informazioni

https://www.esperiapadova.it/

fb: esperia padova

instagram: esperia_padova

