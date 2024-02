La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

MERCOLEDì 7 febbraio ore 21

Un documentario accurato sulla vita e la scomparsa di un alpinista che non si è mai arreso.

HERE I AM, AGAIN

Di Polly Guentcheva con Boyan Petrov. Genere Documentario durata 102 minuti. Produzione Bulgaria 2021.

Una storia avvincente sull’indomito spirito umano e la forza di vivere. Appena un mese dopo essere stato investito da un’auto, l’alpinista e zoologo Boyan Petrov inizia la lunga preparazione per inseguire il suo sogno: scalare i quattordici Ottomila senza ossigeno. Sopravvissuto tre volte al cancro, ne ha saliti 10 su 14, e ora è il momento dell’Everest. Boyan inizia il “riscaldamento” con la cima più bassa tra gli Ottomila, il Shishapangma. Ma un gioco del destino porta alla sua scomparsa, a pochi metri dalla vetta, attivando una missione di salvataggio internazionale senza precedenti.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto (anche soci C.A.I): 5 euro

VENERDì 9 febbraio ore 21

DOMENICA 11 febbraio ore 18.30

Continuano a grande richiesta le proiezioni della travolgente opera prima di Paola Cortellesi, campione di incassi e portatrice di un forte messaggio sociale

C'E' ANCORA DOMANI

Di Paola Cortellesi con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli. Genere Drammatico. Produzione Italia 2023. Durata 118 minuti

Delia è "una brava donna di casa" a Roma nel dopoguerra: svolge le faccende per il marito Ivano e i figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo con lavoretti. Secondo il suocero "ha il difetto che risponde" e Ivano ritiene sacrosanto picchiarla per ogni "mancanza". La figlia Marcella, fidanzata con un ragazzo facoltoso, la disprezza. Dalla sua parte ha: un meccanico che le vuole bene, un'amica spiritosa, un soldato afroamericano che vuole aiutarla. E ha un sogno nel cassetto, sbocciato da una lettera ricevuta a sorpresa.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro.

SABATO 10 Febbraio ore 21

DOMENICA 11 Febbraio ore 21

L'incontro di de solitudini in una storia semplice e affascinante

FOGLIE AL VENTO

Di Aki Kaurismäki con Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen, Koivu. Commedia durata 81 minuti. Finlandia 2023.

Ad Helsinki si incontrano un operaio e una cassiera. Decidono di rivedersi ma lui perde il foglietto con il numero di telefono di lei e l'incontro sfuma mente la loro situazione economica e sociale sta peggiorando. Soprattutto per lui che non riesce a smettere di bere. Cosa riserverà loro il destino? Kaurismaki chiude una quadrilogia sul lavoro iniziata nel 1986. Oggi la situazione richiede di tornare sul tema. I due protagonisti appartengono alla galleria di personaggi tipici del regista: con una profonda malinconia, e con degli animi feriti, ma anche con il desiderio e la tenacia di aprirsi ad una nuova speranza.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

MARTEDì 13 febbraio ore 21

Un "road movie"movie fatto di emozioni ed incontri, sostenuto dalla bravura di un grandeTimothy Spall

APPUNTAMENTO A LAND'S END

Di Gillies MacKinnon con Timothy Spall, Phyllis Logan, Brian Pettifer, Celyn Jones, Marnie Baxter. Drammatico. Gran Bretagna, Emirati Arabi Uniti 2021. Durata 86 minuti.

Nel 1952 una giovane coppia, Tom Harper e la moglie Mary lasciano Land's End in Cornovaglia, per trasferirsi a John O'Groats, a Nord Est della Scozia. Quando lei muore, Tom vuole mantenere la promessa fattale di tornare a Land's End, ripercorrendo le tappe dell'andata. Parte in autobus per un viaggio di circa 874 miglia con l'abbonamento per pensionati e una valigetta. Oltre a vari imprevisti incontra molte persone che, venute a conoscenza della sua storia, cercano di aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo.

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

MERCOLEDì 14 febbraio ore 20.45

Inizia la rassegna

SGUARDI DI DONNE

organizzata con l'associazione

LOTTODIOGNIMESE

vedi sotto la locandina ocn il programma completo

ANATOMIA DI UNA CADUTA

Di Justine Triet con Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis. Drammatico. Durata 150 minuti. Francia 2023.

Sandra, scrittrice tedesca, rilascia un' intervista nello chalet dove vive col marito Samuel e al loro figlio non vedente Daniel. La conversazione è interrotta dalla musica a tutto volume del marito che qualche ora dopo viene trovato morto sul selciato davanti allo chalet: si è gettato o è stato ucciso? Sarà l'oggetto di un'indagine e un di processo seguitissimi dai media. Sandra, è indagata e ciò che emergerà dalle indagini, è principalmente il problematico rapporto coniugale fra i due, che ha trovato il punto di rottura nell'incidente all'origine della cecità di Daniel.



Biglietto unico 3 euro (grazie al contributo dell'Associazione organizzatrice) - il biglietto non è acquistabile online

ESPERIA FOR KIDS" film par ragazzi alla domenica alle ore 16 .

La rassegna "ESPERIA FOR KIDS"

ques ta settimana è sospesa per permettere ai ragazzi

di partecipare alle varie manifestazioni organizzate per ll carnevale.

ECCO IL PROGRAMMA DELLE PROSSIME DUE SETTIMANE

PROSSIMAMENTE

FELICITA'

Di Micaela Ramazzotti

MERCOLEDì 28 febbraio 2024

ore 21

Per una rassegna di 3 film al Femminile curata da Lottodiognimese

GREEN BORDER

Di Agnieszka Holland

MERCOLEDì 13 marzo 2024

ore 21

Per una rassegna di 3 film al Femminile curata da Lottodiognimese

VIA DON MINZONI n 6

Di Adrea Caciagli

MERCOLEDì 24 marzo

ore 21

Sarà presente il regista

