La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Mercoledì 08.05: Il ritorno di Maciste

Venerdì 10.05: Civil war

Sabato 11.05: Un mondo a parte

Domenica 12.05: Un mondo a parte

Domenica 05.05: Civil War

Martedì 07.05: Civil War

Mercoledì 08.05: Marmolada 03.07.22

MERCOLEDì 8 maggio ore 21

IL RITORNO DI MACISTE

RICORDIAMO PER QUESTA SERA

La storia del famoso supereroe del cinema muto diventa occasione per ricosruire la storai di un periodo in cui il cinema italiano era leader mondiale

Di Maurizio Scianna. Con Giuseppe Abbagnale, Steve della Casa. Italia 2023. Durata: 79 minuti



La storia di Bartolomeo Pagano è intreccio di racconti. Quello del primo cinema muto italiano, che con Pastrone inventa nuove tecniche e linguaggi. Storia di un’Italia che scopre la grande industria l’affermarsi della prima “dittatura di massa”. Storia di “un uomo qualunque”, strappato al pesante lavoro e diventato simbolo della forza al servizio della giustizia sociale. Per raccontare ciò il linguaggio del documentario si ibrida con quello della finzione. Passato. Riscopriamo il cinema muto per raccontare la vita di Pagano. La storia di un camallo di Genova proiettato sulla platea internazionale, diventa occasione per riflettere sul cinema delle origini, nel periodo in cui il cinema italiano è stato leader nel mondo.

MERCOLEDì 8 maggio ore 21

Biglietto intero: 6€; ridotto: 5€

La visione del film sarà accompagnata dall'introduzione e dal commento

del prof. DENIS LOTTI dell'università di Verona

VENERDì 10 maggio ore 21

DOMENICA 12 maggio ore 21

MARTEDì 14 maggio ore 21

CIVIL WAR

Il film più provocatorio dell'anno: specchio di un mondo distorto che somiglia al nostro presente.

Di Alex Garland con Nick Offerman, Kirsten Dunst, Wagner Moura, Jefferson White, Nelson Lee. Genere Azione durata 109 minuti. Produzione Gran Bretagna, USA 2024.

Durante una fantomatica guerra civile scoppiata negli USA, il giornalista Joel e la fotografa Lee vogliono intervistare il Presidente, trincerato a Washington mentre dilagano feroci eventi bellici. Partono per la capitale con l'anziano collega Sammy e la giovane fotografa Jessie. Contro quel che resta del governo si muovono le truppe di Texas e California, ma il conflitto non è fatto scontri tra schieramenti organizzati, ed è invece preda di un caos di atrocità.



VENERDì 10 maggio ore 21

DOMENICA 12 maggio ore 21

Biglietto intero: 6 €, ridotto: 5 €

MARTEDì 14 maggio ore 21

biglietto unico a 3 € - La Regione ti porta al cinema con 3 euro

Nei martedì di maggio riprende l'iniziativa promozionale di

Regione Veneto con AGIS e FICE regionale:

"I Martedì al Cinema

La Regione Veneto ti porta al cinema con 3 euro"

SABATO 11 maggio ore 21

DOMENICA 12 maggio ore 18.30

UN MONDO A PARTE

Antonio Albanese ancora una volta godibilissimo in una favola non priva di un importante messaggio sociale

Di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli, Alessandra Barbonetti. Genere Commedia durata 113 minuti. Italia 2024.



Michele Cortese è un maestro elementare che, dopo 30 anni di insegnamento nelle periferie della Capitale, chiede l'assegnazione provvisoria presso la scuola di un paesino sperduto nel cuore del Parco nazionale dell'Abruzzo. La sua nuova sede è una pluriclasse di soli sette bambini fra prima e quinta elementare che preside dell'istituto comprensivo che la regge, vuole chiudere. Il maestro Cortese e la vicepreside, col personale scolastico, i bambini e agli abitanti del paese, tentano di salvare il proprio presidio educativo con un escamotage davvero audace.



SABATO 11 maggio ore 21:00

DOMENICA 12 maggio ore 18.30

Biglietto intero: 6 €, ridotto: 5 €

MERCOLEDì 15 maggio ore 21:00

MARMOLADA_03.07.22

Il racconto della tragedia sulla Marmolada del luglio 2022. Per ricordare il drammatico evento, per denunciare le fragilità di un territorio ferito, per descrivere il sacrifico degli eroi che si dedicano a garantire la sicurezza delle nostre montagne.

Premio Cinema Veneto-Leone di Vetro al Festival di Trento.



col patrocinio del C.A.I. Sezine di Padova

Di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Documentario. Italia 2024. Durata 76'

Racconto corale dei soccorritori del crollo che sulla Marmolada ha travolto diverse persone uccidendone 11 nel luglio del 2022. Il documentario ripercorre direttamente con i protagonisti l’evolversi dei soccorsi e dei recuperi. Mette insieme interviste, materiale di repertorio inedito e riprese attuali, in un'unica narrazione che restituisce l’impotenza dell’uomo di fronte alla forza di una natura ferita e stravolta. Un film potente, ma asciutto, coinvolgente senza mai trascendere in un volgare pietismo: “Fin dal primissimo momento in cui abbiamo deciso di fare questo documentario - hanno spiegato gli autori - avevamo presenti due obiettivi: raccontare la potente coralità del lavoro dei soccorritori e rispettare i familiari, senza per forza esibire il loro dolore”. Non a caso i familiari delle vittime sono volutamente assenti in questo lavoro anche se il dolore emerge con forza dal racconto e dalla passione dei tanti, tantissimi che hanno speso quelle ore drammatiche per ritrovare i superstiti e per restituire alle famiglie delle vittime le spoglie dei loro cari.

MERCOLEDì 15 maggio ore 21:00

biglietto intero: 6€, ridotto: 5 (riduzione anche per soci C.A.I.)

Saranno presenti in sala i registi GIORGIA LORENZATO e MANUEL ZARPELLON che presenteranno il film e dialogheranno con il pubblico.

PROSSIMAMENTE

MERCOLEDì 22 maggio ore 20.45

FOOD FOR PROFIT

Di Giulia Innocenzi

Collegamento video con la regista

GIULIA INNOCENZI

e il finto lobbista LORENZO MINEO

La visione del film è offerta da Banca Etica.

MERCOLEDì 22 maggio ore 20.45

Maggiori informazioni e prenotazioni

MERCOLEDì 29 maggio ore 21:00

CARNE ET OSSA

Di Roberto Zazzara

Italia | 2023 | 56'

