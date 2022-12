La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Sono disponibili in cassa i nostri abbonamenti per tutti a 45 euro per 10 ingressi fino al 31 giugno 2023. Sono validi per 2 ingressi a proiezione e sono rinnovabili.

Ricordiamo per questa sera mercoledì 7 dicembre ore 21

Itinerario tematico nel Veneto. Organizzato da Cinit con il contributo di Regione Veneto. Proiezioni introdotte e commentate dal critico cinematografico Andrea Curcione.

DUE GIORNI, UNA NOTTE

Di Luc e Jean-Pierre Dardenne con Marion Cotillard. Drammatico. Belgio 2014. Durata 95'

Sandra sta per essere licenziata dalla sua azienda dopo aver superato una crisi di depressione. I suoi colleghi riceveranno un bonus se voteranno per il suo licenziamento. Lei ha un giorno e una notte per convincerli a proprio favore.



MERCOLEDI' 7 dicembre ore 21

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Un nuovo racconto di fratellanza ed umanità negata presentato in concorso a Cannes

TORI E LOKITA

Un film di Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne con Mbundu Joely, Pablo Schils, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts. Drammatico. Produzione Francia 2022. Durata 80 minuti

Lokita è una ragazza che, nell'arrivo in Europa, ha incontrato un bambino, Tori. I due sono diventati di fatto, pur provenendo l'una dal Camerun e l'altro dal Benin, fratello e sorella. Per la legge del Belgio però devono poterlo dimostrare e, non riuscendovi, il lato peggiore della vita è in loro attesa. I fratelli Dardenne raccontano una fratellanza apparentemente impossibile perché non dettata dal sangue ma dalla vicinanza affettiva e dal comune bisogno.



VENERDI' 9 dicembre ore 21

DOMENICA 11 dicembre ore 21

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

MARTEDI' 13 dicembre ore 21

Biglietto ridotto a 5 euro per tutti

I MARTEDì AMICI : Terminati i "martedì a 3 euro" continuiamo ad offrivi una una piccola occasione di risparmio con i "Martedì amici": biglietto unico a 5 euro per tutti.

Acquista il biglietto intero on line

Un confronto fra due generazioni agli antipodi in un film ricco di domande su presente e futuro. Con Michele Placido in una delle sue più intense interpretazioni.

ORLANDO

Di Daniele Vicari con Michele Placido, Christelle Cornil, Anis Gharbi, Daniela Giordano, Denis Mpunga. Drammatico . Produzione Italia 2022. Durata 122 minuti

Orlando è un anziano contadino della Sabina che da molti anni non ha più alcun rapporto con il figlio Valerio emigrato in Belgio. Un giorno però arriva una telefonata che comunica che Valerio è ricoverato in ospedale. Orlando parte ma arriva a Bruxelles in tempo solo per assistere alla chiusura di una bara. La porta dell'appartamento gliel'ha aperta Lyse, la nipote dodicenne che non sapeva di avere. (da www.mymovies.it)





SABATO 10 dicembre: ore 21

DOMENICA 11 dicembre: ore 18:30

Biglietto intero: 6 euro, ridotto: 5 euro

Acquista il biglietto intero online



Continua la rassegna teatrale per bambini alla domenica pomeriggio fino al 18 dicembre

BIANCANEVE. NON APRITE QUELLA PORTA

Compagnia La Contrada

“C’era una volta…” e per fortuna c’è ancora, la magia delle fiabe! Ironico e divertente, lo spettacolo vuole mostrare ai bambini la protagonista della celebre fiaba un po’ diversa, forse meno dolce e romantica di quella tradizionale, ma che appassiona per la sua sbadataggine. Lo spettacolo è un “divertissement” sul testo originale dei fratelli Grimm ma i bambini ritroveranno il burbero Brontolo e i suoi fratelli, il cacciatore, la regina cattiva e un principe un po’ speciale. Nella leggerezza della proposta si nasconde il tema della necessità delle scelte, delle conseguenze negative dell’invidia e della vanità e quello delle proibizioni, utili e non, che accompagnano il percorso di crescita di ognuno di noi.

DOMENICA 11 dicembre 16

Biglietto unico : 6 euro

acquistabile in cassa prima della rappresentazione

Una ragazza ed un paese che si avviano verso un futuro novo e promettente senza riuscire a liberarsi dalle macerie morali del passato

FRANCESCA

Di Bobby Paunescu con Monica Barladeanu, Dorian Boguta, Luminita Gheorghiu, Teodor Corban, Doru Ana. Drammatico . Produzione Romania 2009. Durata 94 minuti

Bucarest. Francesca è una maestra d'asilo sulla soglia di una decisione importante. Tramite un intermediario ha trovato un lavoro in Italia, come "assistente" di un anziano a Sant'Angelo Lodinese. Avrà, vitto, alloggio e stipendio. Vuole partire, ha i soldi, ma cerca anche l'approvazione dei suoi. Eppure tutti sembrano vedere nell'Italia un pericolo certo, un luogo violento, un finto miraggio. Il pericolo affiora davvero, molto più vicino del previsto: viene dalla propria gente, con le modalità universali del ricatto e della violenza.



MERCOLEDI' 14 dicembre: ore 21

Ingresso libero

PROSSIMAMENTE

presentazione del libro

VITA DI GESU

di Andrea Tornielli

con il commento di Papa Francesco



interverranno

ANDREA TORNIELLI

direttore editoriale dei media vaticani

MARIAPIA VELADIANO

scrittrice

LUCA BORTOLI

direttore de La Difesa del Popolo

con la partecipaione

di Mons. Claudio Cipolla, Vescovo di Padova



LUNEDì 19 dicembre ore 20:45

partecipazione libera: è richiesta una cortese conferma a:

redazione@difesapopolo.it

TRAME DI LEGALITA'



Un itinerario tematico attraverso le sale cinematografiche del Veneto. Organizzato da Cinit con il contributo di Regione Veneto.

Proiezioni introdotte e commentate dal critico cinematografico Andrea Curcione.

Mercoledì 14 dicembre ore 21

FRANCESCA di Bobby Paunesco

SANCTITY OF THE SPACE

Di Zenan Osturuk e Freddie Wilkinson - Su Brad Washbrun il più grande fotografo aereo di montagna

Mercoledì 21 dicembre ore 21 per Esperia in Cordata

EVEREST WITHOUT OXIGEN

Di Jesper Ærø. Rasmus sogna di essere il primo danese a scalare l'Everest senza ossigeno

Mercoledì 11 gennaio 2023 ore 21 per Esperia in Cordata

GINO SOLDA' UNA VITA STRAORDINARIA

Di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Gino Soldà di Recoaro: grande alpinista, campione di sci, guida alpina e partigiano.

Mercoledì 8 febbraio 2023 ore 21 per Esperia in Cordata

PROGRAMMA DELLE PROSSIME SETTIMANE



Domenica 11 dicembre

BIANCANEVE, NON APRITE QUELLA PORTA!

Domenica 18 dicembre

IL CANTO MAGICO DELLA FORESTA

