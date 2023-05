Al Cinema Esperia il percorso di vita del corrispondente di guerra diventato un grande uomo di pace Tiziano Terzani

Il 20 maggio la proiezione del film "TIZIANO TERZANI. IL VIAGGIO DELLA VITA" di Mario Zanot. Documentario. Voci narranti: Tiziano Terzani, Monica Guerritore. Italia 2022. Durata 58'. La storia di un bimbo nato povero che, grazie al suo talento e alla sua tenacia, diventa un grande giornalista e scrittore, capace come pochi di emozionarci e farci riflettere. 50 ore di registrazioni audio, 15 ore di Super 8 di famiglia, 5000 foto dell'archivio Terzani, 20 ore di altro materiale d'archivio, 2 anni di lavoro.

Il film è un ingente sforzo produttivo per raccontare la vita del grande giornalista e scrittore, con la voce narrante di Monica Guerritore. Aneddoti divertenti si alternano a momenti drammatici, la sfera privata ai più importanti avvenimenti storici. Un viaggio fuori, ma anche e soprattutto dentro di sé. E grazie alle registrazioni audio inedite realizzate dal figlio Folco, sarà lo stesso Terzani a raccontare la sua vicenda umana e professionale, con la sua inconfondibile voce. Completano il film animazioni 3D, illustrazioni originali e motion graphic, per rappresentare le situazioni delle quali non esistevano immagini, come ad esempio la sua scampata fucilazione in Cambogia.

Sarà presente il regista MARIO ZANOT per presentare il film e dialogare con il pubblico.

Info: https://www.esperiapadova.it