La programmazione del weekend al cinema Esperia

Continua la rassegna cinematografica all'aperto del Cinema Esperia, nel piazzale attiguo alla sala. Ecco il programma della seconda settimana.

Giovedì 15 luglio

Un film che celebra la sete di vita e il richiamo alla responsabilità individuale con una prospettiva provocatoria ma non superficiale - Premio oscar

UN ALTRO GIRO

Di Thomas Vinterberg. Con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie. Genere Drammatico, - Danimarca, 2020, durata 116 minuti.

Quattro insegnanti colleghi, coinvolti in crisi esistenziali, decidono di sperimentare una teoria che ritiene necessaria l'assunzione quotidiana di una dose consistente di alcool per mantenere uno stabile equilibrio psicofisico. L'esperimento dà subito i primi frutti. Ma gli amici rilanciano, aumentando il tasso alcolico e le cose prendono un'altra piega.

Giovedì 15 luglio ?- ore 21.15

biglietto unico: 5 euro

Venerdì 16 luglio

Una commedia scaltra, che racconta a suo modo un paese in transizione.

UN DIVANO A TUNISI

Di Manele Labidi Labbé. Con Golshifteh Farahani, Majd Mastoura Mastoura, Aïsha Ben Miled, Feryel Chammari, Hichem Yacoubi, Ramla Ayari, Moncef Anjegui. Genere Commedia, - Tunisia, Francia, 2019, durata 87 minuti.

Selma, giovane psicanalista, vuole aprire uno studio nella periferia di Tunisi. Ottimista sulla sua scelta, deve invece scontrarsi con la diffidenza locale, l'amministrazione indolente e un poliziotto zelante. A Tunisi, dove la gente si confessa nell'hammam o dal parrucchiere, Selma offre una terza via per prendersi cura di sé.

Venerdì 16 luglio - ore 21.15

biglietto unico: 5 euro

Sabato 17 luglio

Una nuova trasposizione del classico romanzo di Dickens, raccontato con leggerezza ed ironia.

LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPEFIELD

Di Armando Iannucci. Con Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Aneurin Barnard, Peter Capaldi, Morfydd Clark.. Genere Biografico, - Gran Bretagna, USA, 2019, durata 119 minuti.

David Copperfield, orfano di padre, è allevato amorevolmente dalla madre fino a che il nuovo patrigno lo spedisce a Londra a lavorare nella sua fabbrica. David cresce e sopporta i soprusi del mondo. Ma, alla morte della madre, si ribella e ripara dalla zia che lo aiuterà a terminare gli studi e a trovare un lavoro migliore. Ma la vita non ha ancora finito di metterlo alla prova.

Sabato 17 luglio - ore 21.15

Biglietto unico: 5 euro

Evento speciale

GIOVEDì 22 LUGLIO - STEM CELL

Sarà presente l'attrice Roberta Barbiero

ESTATE ESPERIA 2021- PROGRAMMA COMPLETO DALL'1 LUGLIO AL 21 AGOSTO

Gio 15.07: UN ALTRO GIRO

Ven 16.07: UN DIVANO A TUNISI

Sab 17..07: LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD



Gio 22.07: STEM CELL

presente l'attrice Roberta Barbiero

Ven 23.07: LEZIONI DI PERSIANO

Sab 24.07: NOMADLAND

Gio 29.07: LITTLE JOE

Ven 30.07: MALEDETTA PRIMAVERA

Sab 31.07: PALM SPRINGS



Gio 5.08: STITCHES

Ven 6.08: IL CATTIVO POETA

Sab 7.08: COMEDIANS



Gio 12.08: VALLEY OF THE GODS

Ven 13.08: NON CONOSCI PAPICHA

Sab 14.08: EST. DITTATURA LAST MINUTE



Gio 19.08: THE FATHER

Ven 20.08: UNA CLASSE PER I RIBELLI

Sab 21.08: LA TERRA DEI FIGLI

Servizio bar

Prima dell'inizio delle proiezioni e durante l'intervallo sarà in funzione, a favore degli spettatori, il bar del patronato, adiacente allo spazio delle proiezioni.

Mercatino del libro

Dalle 20:45, prima della proiezione, durante l'intervallo e dopo il film fino alle 23:30 sarà aperto il mercatino del libro nei locali del patronato.

Sicurezza

Vi preghiamo di osservare le seguenti misure di sicurezza. Vi ricordiamo che la normativa prevede l'ultilizzo di mascherine almeno chirurgiche e comunque non di comunità.

ATTENZIONE !

Il sito www.cinemaesperia.com non è più attivo

(anche se nei browser può essere indicato come sito ufficiale)

Potete raggiungere quello nuovo all'indirizzo

www.esperiapadova.it

