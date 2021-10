La programmazione del weekend al cinema Esperia

Continua la rassegna cinematografica all'aperto del Cinema Esperia, nel piazzale attiguo alla sala. Ecco il programma della settimana.

Attenzione

Capienza piena e obbligo di green pass o di certificazione anticovid e mascherina

Dall'11.10 le sale possono usare la capienza totale. Rimane l'obbligo di esibire il green pass (o altra certificazione equivalente), controllato con l’app ufficiale VerificaC19. Vi preghiamo di presentarvi con il QRCode (cartaceo o digitale) pronto per la lettura. Rimangono anche l'obbligo di uso della mascherina per tutta la permanenza in sala, di igienizzazione e compilazione del modulo per il contact tracing . Saremo costretti a non consentire l’ingresso alle persone che non osservano le prescrizioni. Grazie per la collaborazione

QUI RIDO IO

Di Mario Martone. Con Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell'Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta (II). Genere Biografico, - Italia, 2021, durata 133 minuti.

Nella Napoli dei primi del '900 il comico Eduardo scarpetta trionfa con il personaggio di Felice Sciosciammocca tramandato di generazione in generazione. Attorno a lui una singolare famiglia di mogli, compagne, amanti, figli legittimi e illegittimi tra cui Titina, Eduardo e Peppino de Filippo. Al culmine del successo realizza la parodia della tragedia dannunziana "La figlia di Iorio" che scatena un putiferio e provoca la sua denuncia per plagio. Inizia così la prima storica causa sul diritto d'autore in Italia

Sabato 16 ottobre: ore 21

Domenica 17 ottobre: ore 21

Biglietto intero: 6 euro - ridotto: 5 euro

Clicca qui per acquistare il biglietto intero online

Martedì 19 ottobre ore 21

Biglietto unico a 3 euro per i martedì del cinema

(venerdì 15.10 sala occupata)

Clicca qui per acquistare il biglietto intero online

Per chi vuole coniugare il gusto dell'arte e della danza con il piacere della tavola

la Parrocchia di Chiesanuova vi offre questa possibilità.

E' necessario presentare il green pass.

E' gradita la prenotazione tramite il QR Code del manifesto

