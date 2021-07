La programmazione del weekend al cinema Esperia

Continua la rassegna cinematografica all'aperto del Cinema Esperia, nel piazzale attiguo alla sala. Ecco il programma della settimana.

Estate Esperia si svolge nel piazzale del patronato di Chiesanuova accanto al Cinema Esperia il giovedì, venerdì e sabato alle ore 21.15 - biglietto unico 5 euro.

In caso di maltempo le proiezioni hanno luogo nella vicina sala climatizzata.

Evento speciale

Giovedì 22 luglio - Stem Cell

Giovedì 22 luglio alle 21.15 nel quadro della rassegna cinematografica all’aperto Estate Esperia l’attrice Roberta Barbiero sarà presente alla proiezione in prima visione del film di Giuseppe di Giorgio.

Stem Cell

Regia Giuseppe di Giorgio. Con Giuseppe di Giorgio, Roberta Barbiero, Pietro Sala, Alberto Sette, Lorenzo Marangon, Monica Russo, Marco Speziali, Elisa Potenza, Jessica Rusteghini, Luca Gatta, Enzo Stasino. Con la partecipazione michevole di Vera Castagna e Luca VArone. Ispirato al romanzo omonimo di Paolo Gaetani, edito da Sperling & Kupfer.

Genere:Thriller. Italia 2021.Durata 118.

Prodotto da Alessandra Montini, Maurizio Sala, Giuseppe di Giorgio,con L’Istituto Nazionale Neurologico Fondazione I.R.C.C.S Casimiro Mondino di Padova

Distribuito da Emerafilm

Sinossi

Un brillante neurochirurgo viene trovato assassinato nella sua stessa sala operatoria. Il quadro è raccapricciante. Chi lo ha ucciso ha usato gli stessi strumenti della sua specialità. Chi è l’assassino? Uno psicopatico? Qualcuno interno all'istituto? Il commissario Lorenzo Aliprandi e la sua squadra si ritroveranno in una lotta contro il tempo, per fermare un killer che non smette di uccidere usando la medesima efferata modalità e accanendosi su altri camici eccellenti, senza lasciare alcuna prova alle spalle se non una scia di sangue.

Presentazione

Nuove conoscenze, intense esperienze e la corsa contro il tempo metteranno alla prova anche il carattere forte del commissario Aliprandi che, determinato a scoprire gli assassini, affronterà tutte le sfide senza risparmiarsi.

Tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Gaetani, neurochirurgo di professione, Stem Cell affronta i grandi temi della Sanità e delle sue Istituzioni. Con un’attualità mai tanto pregnante come in questi giorni. Il cinema così completa la narrativa e si fa potente strumento di approfondimento e divulgazione, racconta le domande, propone risposte. Grazie ai potenti strumenti di un ritmo da thriller incalzante e ad una fotografia accurata e a tinte forti.

Accanto al tema principale si dipanano assieme ai crimini gli intrighi, i voltafaccia, gli interessi economici, le storie e le psicologie di tutti i personaggi.

Altri film in programma dal 22 al 24 luglio

Venerdì 23 luglio - ore 21.15

Lezioni di persiano

Catturato dai nazisti nel 1942, l’ebreo Gilles riesce a scampare all'esecuzione spacciandosi per un cittadino iraniano. Il tentativo, suggeritogli da un caso fortuito, gli vale la salvezza grazie all'intervento del comandante di un campo di sterminio di passaggio nella zona, che cerca di qualcuno che possa insegnargli la lingua farsi

Sabato 24 luglio - ore 21.15

Nomadland

Drammatico - In seguito alla chiusura della fabbrica in cui ha lavorato per una vita e dopo la morte del marito, Fern vive di lavoretti saltuari poiché non ha diritto ai sussidi statali e non ha l'età per riciclarsi. Si sposta così di posteggio in posteggio cercando, in questa condizione nomade, di tenere insieme il puzzle scomposto della propria vita.

Servizio bar

Prima dell'inizio delle proiezioni e durante l'intervallo sarà in funzione, a favore degli spettatori, il bar del patronato, adiacente allo spazio delle proiezioni.

Mercatino del libro

Dalle 20:45, prima della proiezione, durante l'intervallo e dopo il film fino alle 23:30 sarà aperto il mercatino del libro nei locali del patronato.

Sicurezza

Vi preghiamo di osservare le seguenti misure di sicurezza. Vi ricordiamo che la normativa prevede l'ultilizzo di mascherine almeno chirurgiche e comunque non di comunità.

