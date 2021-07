La programmazione del weekend al cinema Esperia

cc

Continua la rassegna cinematografica all'aperto del Cinema Esperia, nel piazzale attiguo alla sala. Ecco il programma della settimana.

Attenzione

DAL 6 AGOSTO per accedere al cinema sarà necessario il Green Pass (o tampone o certificato di guarigione). Invitiamo gli spettatori a presentarsi muniti di tali certificazioni e di un documento di identificazione. Per la normativa attuale il personale di sala è tenuto al controllo che, per il green pass, verrà effettuato tramite l'apposita app del Ministero, che non rileva dati sensibili ma solo la validità del pass e l'identità del portatore. Grazie per la vostra collaborazione

Giovedì 29 luglio

LITTLE JOE

Di Jessica Hausner. Con Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor, Phénix Brossard,. Genere Drammatico, - Austria, Gran Bretagna, Germania, 2019, durata 100 minuti.

Alice lavora in un laboratorio dove si progettano nuove specie vegetali. Hanno creato un fiore bellissimo, dalle qualità terapeutiche: trattato con affetto, è in grado di migliorare la vita di chi lo possiede. Alice se ne porta a casa uno che chiama Little Joe, come il figlio in crisi adolescenziale. Lentamente l'umore del ragazzo e quello dei colleghi mutano in maniera inquietante. Alice si convince che il fiore possa manipolare la mente umana.

Giovedì 29 luglio - ore 21.15

biglietto unico: 5 euro

Venerdì 30 luglio

MALEDETTA PRIMAVERA

Di Elisa Amoruso. Con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Federico Ielapi, Manon Bresch. Genere Drammatico, - Italia, 2020, durata 94 minuti.

Anni Ottanta. Nina si è trasferita da una zona centrale di Roma al casermone periferico dalla madre.. Questa litiga continuamente col padre che campa di espedienti. Il fratellino si appoggia a Nina come a una seconda mamma. Nella nuova scuola di suore - uniche disposte ad accoglierla a fine anno - lei incontra una ragazza della Guyana adottata da una donna italiana. E il loro legame si rivelerà indimenticabile.

Venerdì 30 luglio - ore 21.15

Biglietto unico: 5 euro

Sabato 31 luglio

PALM SPRINGS

Di Max Barbakow. Un film Con Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes. Genere Commedia - USA, 2020, durata 90 minuti.

Il 9 novembre (data destinata a diventare fatidica) in un resort nel deserto di Palm Springs, Nyles partecipa al matrimonio di un'amica della sua fidanzata. Qui si incontra con Sarah, sorella della sposa con la quale si apparta. Ma l'apparizione di uno strano killer e l'ingresso di una grotta misteriosa trascineranno i due in un loop temporale ricco di colpi di scena fantasiosi e divertenti.

Sabato 31 luglio - ore 21.15

Biglietto unico: 5 euro

Domenica 1 agosto

QUELLO CHE POSSIAMO IMPARARE IN AFRICA

Presentazione del libro

di D.Dante Carraro e Paolo di Paolo

Medici con L`Africa, Cuamm e la Parrocchia Santa Maria Assunta in Chiesanuova vi invitano ad una serata con Don Davide Carraro, direttore del Cuamm che presenterà il suo libro "Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune". Per racontare e mostrare cosa lAfrica ha da insegnare a noi stessi e al mondo-

NEL PIAZZALE DEL PATRONATO DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA

NEL SITO DELL'ARENA ESTATE ESPERIAVia Chiesanuova, 90 - Padova

Domenica 1 agosto - ore 21

Ingresso libero

ESTATE ESPERIA 2021- PROGRAMMA COMPLETO DALL'1 LUGLIO AL 21 AGOSTO

Gio 29.07: LITTLE JOE

Ven 30.07: MALEDETTA PRIMAVERA

Sab 31.07: PALM SPRINGS



Gio 5.08: STITCHES

Ven 6.08: IL CATTIVO POETA

Sab 7.08: COMEDIANS



Gio 12.08: VALLEY OF THE GODS

Ven 13.08: NON CONOSCI PAPICHA

Sab 14.08: EST. DITTATURA LAST MINUTE



Gio 19.08: THE FATHER

Ven 20.08: UNA CLASSE PER I RIBELLI

Sab 21.08: LA TERRA DEI FIGLI

Servizio bar

Prima dell'inizio delle proiezioni e durante l'intervallo sarà in funzione, a favore degli spettatori, il bar del patronato, adiacente allo spazio delle proiezioni.

Mercatino del libro

Dalle 20:45, prima della proiezione, durante l'intervallo e dopo il film fino alle 23:30 sarà aperto il mercatino del libro nei locali del patronato.

