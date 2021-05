La programmazione del weekend al cinema Esperia

Di seguito la programmazione del Cinema Esperia che sabato e domenica (8 e 9 maggio) propone una commedia divertente e dissacrante per disintossicarsi dallo strapotere dei colossi digitali

Imprevisti digitali

Di Benoît Delépine, Gustave Kervern. Con Blanche Gardin, Denis Podalydès, Benoît Poelvoorde. Titolo originale: Effacer l'Historique - Francia, 2020, durata 106 minuti.

Tre vicini di casa vengono travolti dalle conseguenze delle loro azioni online. Marie ha problemi per un sex tape finito in rete. Bertrand, invaghito della voce di una centralinista, cerca di proteggere la figlia dal cyberbullismo. Christine è disposta a tutto per far aumentare la sua valutazione di autista di Uber. I tre si ritroveranno a combattere contro i giganti della tecnologia. Una battaglia al di fuori della loro portata... forse.

Ingressi e biglietti

Sabato 08.05 = ore 19.30

Domenica 09.05 = ore19.30

biglietto intero: 6 euro - ridotto: 5 euro

clicca qui per l'acquisto facoltativo del biglietto (intero) online

Sicurezza

"Vi preghiamo di osservare le seguenti misure di sicurezza. Vi ricordiamo che la normativa prevede l'ultilizzo di mascherine almeno chirurgiche e comunque non di comunità"

Cinema Esperia

Via Chiesanuova, Padova, PD, Italia

Padova, PD 35136

https://www.facebook.com/CinemaEsperiaPadova/

https://cinemaesperia.com/?