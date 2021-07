"CineVenda - Fuga dal Mondo": per una notte l'anfiteatro del Venda si trasforma in un cinema all'aperto

Intero: 7 euro, ridotto (per i residenti nel Comune di Galzignano Terme): 3 euro. Prevendite disponibili solo su Dice

Mercoledì 14 luglio, dalle ore 21, primo e unico appuntamento della stagione per CineVenda - Fuga dal Mondo.

L'Anfiteatro del Venda si trasforma per una notte d'estate in un cinema all'aperto sotto le stelle e ospita il film vincitore di 3 premi Oscar: Nomadland.

Il Film, scritto, diretto e montato da Chloé Zhao, ha vinto il Leone d'oro alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il Golden Globe per il miglior film drammatico e per la miglior regista, oltre a tre Premi Oscar, rispettivamente per il miglior film, la miglior regia e la migliore attrice protagonista.

"Dopo aver perso il marito e il lavoro durante la Grande recessione, la sessantenne Fern lascia la città industriale di Empire, Nevada, per attraversare gli Stati Uniti occidentali sul suo furgone, facendo la conoscenza di altre persone che, come lei, hanno deciso o sono state costrette a vivere una vita da nomadi moderni, al di fuori delle convenzioni sociali…"

Prezzi biglietti

Intero: 7 euro

Ridotto (per i residenti nel Comune di Galzignano Terme): 3 euro

Prevendite disponibili solo su Dice

Organizzato da Anfiteatro del Venda e SoluzioniEventi.it

Con il Patrocinio del Comune di Galzignano Terme.

https://dice.fm/event/r7ndr-cinevenda-14th-jul-anfiteatro-del-venda-galzignano-terme-tickets

