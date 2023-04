Cinema ibero-latino americano al Teatro Excelsior Mortise

La rassegna di Cinema Ibero-Latino Americano, organizzata con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, prevede 8 proiezioni dal 18 al 21 aprile 2023 tutte con entrata libera.

MARTEDI’ 18 aprile

Cile: a 50 anni dal Golpe di Pinochet e dalla morte di Salvador Allende

Ore 18

Paul Pellegrin, Comandante José Miguel, di Michelle Ribaut Kompatzki

Cile 2019 – 83min.

Ore 21

La mirada incendiada, di Tatiana Gaviola

Cile, 2021 – 95min.



MERCOLEDI’ 19 aprile

Il Cinema interroga: Diritti Umani e Democrazia

Ore 18

Malpaso, di Héctor Valdez

Repubblica Dominicana 2020 – 80min.

Ore 21

Cartas mojadas, di Paula Palacios

Spagna, 2020 – 81min.

GIOVEDI’ 20 aprile

Il Cinema interroga: Diritti Umani e Democrazia

Ore 18

Seremos millones, di Diego Briata e Santiago Vivacqua

Argentina/Bolivia 2022 – 90min.

Ore 21

Estacion Catorce, di Diana Cardozo

Messico, 2022 – 88min.

VENERDI’ 21 aprile

Cile: a 50 anni dal Golpe di Pinochet e dalla morte di Salvador Allende

Ore 18

Allende, el tiempo de la historia, di Miguel Littin

Cile 1986 – 58min.

Ore 19.30

Neruda Fugitivo, di Manuel Basoalto

Cile, 2015 – 99min.



TUTTI I FILM SONO IN SPAGNOLO CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO - La Rassegna si inserisce nell’ambito del Progetto per la Terza Missione promosso dal dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova dal titolo “Partecipazione e democrazia per il benessere del territorio e della Città universitaria”. Informazioni: Cell. 338-8430789; 347-7241168 – apclai@yahoo.it.