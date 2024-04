Cinema ibero-latino americano al Teatro Ruzante

Orario non disponibile

Quando Dal 09/04/2024 al 12/04/2024 da domani Orario non disponibile

Da martedì 9 a venerdì 12 aprile il Teatro Ruzante (Riviera Tito Livio 45, Padova) ospiterà la rassegna di cinema ibero-latino americano. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, propone una selezione di film in lingua spagnola con sottotitoli in italiano e si rivolge a tutta la cittadinanza, in particolare a chi vuole scoprire e approfondire il cinema e la cultura latino americana.

Scarica la locandina con tutti i film in programma

I film in programma sono tratti dagli ultimi tre cataloghi del Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste, l’unico evento in Italia interamente dedicato al cinema ibero-latinoamericano e uno dei più duraturi festival in Europa sulla cinematografia di queste aree del mondo. Dal 1990 il festival si svolge ogni anno nel mese di novembre a Trieste, proponendo al pubblico una vasta selezione delle novità cinematografiche più interessanti e urgenti. L’ultima giornata della rassegna ospiterà tre proiezioni dedicate a temi ambientali.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto per la Terza Missione promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) dell’Università di Padova dal titolo Partecipazione e democrazia per il benessere del territorio e della Città universitaria. Il progetto intende dedicare un’attenzione specifica alle attività di terza missione del dipartimento attraverso la diffusione di contenuti e pratiche partecipative volte a migliorare il benessere del territorio e della città universitaria tramite azioni distinte ma strettamente correlate, caratterizzate da una molteplicità di sguardi. Le responsabili scientifiche della rassegna sono Antonella Cancellier e Carmen Domínguez, docenti dell’Ateneo patavino.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma:

Martedì 9 aprile

Ore 18.45 – 1982 La gesta, di Nicolás Canale – Argentina, 2022

Ore 20.30 – Notas para una película, di Ignacio Agüero – Cile, 2022

Mercoledì 10 aprile

Ore 18.45 – El silencio del topo, di Anaïs Taracena – Guatemala, 2021

Ore 20.30 – Negra, di Medhin Tewolde – Messico, 2020

Giovedì 11 aprile

Ore 18.45 – Ernesto en la tierra, di Manuel Alejandro Bonilla – Costa Rica/Nicaragua, 2021

Ore 20.15 – Niño divino. Conversaciones con Claudio Naranjo, di Paloma Avila Barrera – Cile, 2021

Ore 21 – El arte de perder, di Sebastián Saam – Germania/Cile, 2022

Venerdì 12 aprile

Ore 16 – La rebelión de las flores, di María Laura Vásquez – Argentina, 2022

Ore 17.45 – Berta vive, di Katia Lara – Honduras, 2016

Ore 18.30 – Tormenta de fuego, incendios en la Patagonia, di Luciano Nacci/Axel Emilien Caillet-Bois – Argentina, 2023

Per informazioni:

carmen.dominguez@unipd.it.