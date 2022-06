“Cinema in Cantina” a Vignale di Cecilia con la proiezione di “Resina” di Renzo Carbonera

“Cinema in cantina” è la nuova esperienza da vivere nell’estate euganea. Storie di vino, territori e artisti si incontrano nelle cantine di Strada del Vino Colli Euganei.

Entrare in cantina in una serata di luglio, degustare dell’ottimo vino accompagnato dalle deliziose proposte culinarie e godere la proiezione del film sotto un cielo di stelle.

Scopri tutti gli appuntamenti della rassegna “Cinema in Cantina”

Tutto questo è “Cinema in Cantina”, un nuovo appuntamento ideato da Strada del Vino Colli Euganei ed Euganea Movie Movement.

In programma per il mese di luglio un calendario con quattro appuntamenti in cantina.

Arrivati in cantina sarete accolti dai vignaioli per una visita dell’azienda per scoprirne la storia e le produzioni. L’esperienza continuerà con il Cestino Euganeo preparato dalla Chef Isabella Guariento con gustose proposte culinarie da abbinare a un calice di vino della cantina ospite. La proiezione cinematografica si svolgerà all’aperto negli spazi suggestivi dell’azienda vinicola circondati dai vigneti. Saranno ospiti di ogni serata i registi e i produttori cinematografici.

Il programma della serata

Alla proiezione sarà presente il regista Renzo Carbonera

Programma

Ore 19.30: arrivo in cantina, accoglienza e visita in cantina

Ore 20.30: cena con cestino euganeo, abbinato ad un calice di vino. Seduti sull'erba, tra filari o tra gli ulivi. Una coperta è un'ottima idea.

Ore 21.30: Proiezione cinematografica

Il cestino euganeo preparato per l’occasione dalla Chef Isabella Guariento:

Puccia burger di corte, misticanza floreale e maionese al basilico

Latteria del pastore con miele di millefiori

Fugazza ananas e lavanda

Bottiglia di acqua da 0,5 l

Da abbinare a un calice di vino selezionato dalla cantina.

Dove

Società Agricola Vignale Di Cecilia S.R.L

Via Croci, 14

35030 Baone PD

Biglietti

Per acquistare il biglietto, clicca qui.

Costo dei biglietti

Biglietti d'ingresso

24,19 euro + 2,83 euro commissione

Il biglietto consente di accedere all'evento, visitare la cantina, ricevere il cestino euganeo con un calice di vino e vedere il film all'aperto.

Informazioni utili

Per partecipare è necessario acquistare il biglietto in prevendita.

In caso di maltempo la data sarà recuperata. L’organizzazione si riserva l’individuazione della data di recupero e della location.

Per gustare il Cestino Euganeo all’aperto con il calice di vino, vi consigliamo di avere con voi una coperta da stendere sul prato o tra i vigneti.

È consigliato un abbigliamento comodo, scarpe basse e un golfino. Potremmo godere di una piacevole brezza estiva.

Ulteriori acquisti di vino non sono compresi nel costo del biglietto

Per maggiori dettagli (eventuali allergie alimentari) potete contattare: 3319924777 info@stradadelvinocollieuganei.it

Info web

https://www.stradadelvinocollieuganei.it/cinema-in-cantina/

Foto articolo - Illustrazioni di @annaformilan