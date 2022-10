Al Lux “Cinesguardi”: gli appuntamenti dedicati a cinema e adolescenza

L’ingresso, per questo primo film, è a offerta libera. Per gli altri appuntamenti: Interi: 5 euro, ridotti 4 euro.

Mercoledì 12 ottobre, alle ore 20.30, al Lux si apre la rassegna “Cinesguardi: Trans-formazioni – Società, gruppi, identità” dedicata al rapporto tra cinema e adolescenza. Ogni due settimane, sempre al mercoledì e sempre alle 20.30, sarà in proiezione un film (su una serie di quattro) incentrato sui temi legati alle trasformazioni e alle inquietudini che caratterizzano oggi il mondo dei giovani e dei giovanissimi. Un’occasione per riflettere sul presente e sul futuro della nostra società in un’epoca di grandi incertezze ma anche di inedite opportunità.

Il primo film in programma, mercoledì 12 ottobre, è “Un altro giro” di Thomas Vinterberg (Danimarca/Svezia/Olanda 2020, 117’). OSCAR 2020 come Miglior film straniero.

Martin e alcuni suoi amici, tutti insegnanti demotivati e annoiati, affidandosi alla teoria secondo cui ogni essere umano nasce con una minima quantità di alcol in corpo, decidono di iniziare un esperimento. I quattro sono convinti che assumendo bevande alcoliche, fino a mantenere uno stato di leggera ebbrezza durante tutte le ore lavorative, la mente umana possa riuscire a raggiungere stati percettivi che incrementino la creatività del genio.

L’ingresso, per questo primo film, è a offerta libera .

Per gli altri appuntamenti: Interi: 5 euro, ridotti 4 euro.

Gli altri tre film in rassegna

26 ottobre “ Germania anno zero” di Roberto Rossellini (1948) - Evento Facebook https://www.facebook.com/events/849646399722198/

(1948) - Evento Facebook 9 novembre “ Tomboy” di Céline Sciamma (2011) - Evento Facebook https://www.facebook.com/events/500404708616998/

(2011) - Evento Facebook 23 novembre “La bottega dei suicidi” di Patrice Leconte (2012) - Evento Facebook https://www.facebook.com/events/3299576047028226

Il film La bottega dei suicidi sarà preceduto dal corto “Look Around” (2022) di Giuseppe Ferlito e dei ragazzi del liceo Cornaro di Padova e seguito da una conversazione con il pubblico del critico Ezio Leoni, della psichiatra Elisabetta Marchiori, dell’esperta in letteratura per ragazzi Chiara Pinton e del neuropsichiatra Lenio Rizzo.

cinesguardi@gmail.com

https://www.movieconnection. it/lux/

https://www.facebook.com/CinemaLuxPadova

Evento FB https://www.facebook.com/events/848579122965263

