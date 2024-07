“Cinema… sotto le stelle a Selvazzano!”, al parco Cesarotti “Viaggio in Giappone”

Giovedì 18 luglio alle ore 21.30 al Parco di Villa Cesarotti a Selvazzano Dentro è in programma il secondo appuntamento di “Cinema… sotto le Stelle a Selvazzano!” con la proiezione del film “Viaggio in Giappone” di Elise Girard. La proiezione è inserita all’interno della Rassegna di Eventi Culturali “EVENTI IN SCENA: cinema in scena d’estate” del network di cultura e spettacoli “RetEventi Cultura” coordinato dalla Provincia di Padova e la Rassegna è organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con la Pro Loco di Selvazzano Dentro e la Banda di Selvazzano Dentro.

Trama e cenni sull’opera: il film Viaggio in Giappone, in originale è Sidonie in Japa, fa riferimento in parte al film di Eric Rohmer Pauline alla spiaggia ed è in parte basato sui ricordi personali della regista.

La casa vuota di Sidonie, scrittrice francese, la porta a intraprendere un viaggio in Giappone per impegni promozionali legati alla riedizione del suo primo romanzo. Accompagnato dal suo editore, il viaggio diventa un'esplorazione delle meraviglie del paesaggio nipponico e un'occasione per meditare su perdita, memoria e rinascita. Il film di Élise Girard intreccia la bellezza della scoperta geografica con la profondità dell'esplorazione interiore, mostrando come il movimento fisico possa contribuire al movimento emotivo e portare nuove comprensioni sulla vita.

Giovedì 18 luglio alle ore 21.30 al Parco di Villa Cesarotti è in programma la proiezione del film "Viaggio in Giappone" di Elise Girard.

Entrata 3 euro.

Per informazioni: 049.8733988

18 luglio ore 21.30 Parco Cesarotti Film “Viaggio in Giappone” di Elise Girard – 95 min (Francia 2023).

24 luglio ore 21 Piazzetta Eugenio Maestri - Biblioteca Melchiorre Gaja Cenciarelli “A scuola non si muore” - Una Selva di libri Estate – Di mercoledì. Incontri con l’autore a cura di Valentina Berengo.

25 luglio ore 21.30 Film “A passo d’uomo” di Denis Imbert – 95 min. (Francia 2023).

2 agosto ore 21.30 Film “Io Capitano” di Matteo Garrone – 121 min. (Ita -2023).

In caso di maltempo i film verranno annullati, unica data di recupero mercoledì 7 agosto

In caso di maltempo gli incontri con gli autori si svolgeranno all’interno di Palazzo Maestri

Ingresso 3 euro a persona per i FILM

Ingresso libero fino a esaurimento posti per tutti gli altri eventi.

mail: cultura@comune.selvazzano- dentro.pd.it

biblioteca@comune.selvazzano- dentro.pd.it

telefono: 049 8733988 – 049 8733897

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1458&area=H

Foto articolo da comunicato stampa