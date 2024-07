“Cinema sotto le stelle” a Piazzola sul Brenta con “C'è ancora domani”

Pro Loco Piazzola A.P. S. è lieta di invitarvi alla proiezione del film “C’è ancora domani”, che si terrà venerdì 19 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice della Piazza della Filatura presso l’Ex Jutificio. Un’occasione imperdibile per trascorrere una serata estiva sotto le stelle, immersi nella magia del grande schermo.

Trama: “C’è ancora domani” racconta la storia di Delia, una donna che vive nella Roma del dopoguerra. Il film si svolge nella seconda metà degli anni ’40 e descrive la vita di Delia, interpretata dalla stessa Paola Cortellesi, che deve affrontare le difficoltà della vita domestica e della società patriarcale dell’epoca. Accanto a lei ci sono Valerio Mastandrea nei panni del violento marito Ivano e Giorgio Colangeli nel ruolo del dispotico suocero Sor Ottorino. La trama segue Delia mentre trova il coraggio di immaginare un futuro migliore per sé e per la sua famiglia, ispirata dall’avvicinarsi delle prime elezioni a suffragio universale in Italia, nel giugno 1946?.

Ingresso

I biglietti per la proiezione sono disponibili al costo di 3 euro per gli adulti, mentre l’ingresso è gratuito per ragazzi e disabili.

https://www.propiazzola.it/event/cinema-sotto-le-stelle-ce-ancora-domani/