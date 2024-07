“Cinema sotto le stelle” a Piazzola sul Brenta con “Tutti insieme”

La Pro Loco di Piazzola sul Brenta è lieta di annunciare la proiezione del film di animazione “Trolls 3 – Tutti insieme” in programma per venerdì 2 agosto alle ore 21 in Piazza della Filatura – Ex Jutificio. Non perdete l’occasione di vivere una serata divertente e colorata con la famiglia e gli amici!

Informazioni sul Film

Titolo originale: Trolls Band Together

Anno di produzione: 2023

Regia: Tim Heitz, Walt Dohrn

Genere: Animazione

Durata: 92 minuti

Trama

In questo terzo capitolo della serie, “Trolls 3 – Tutti insieme”, Branch e Poppy devono affrontare una nuova avventura. Branch scopre di avere quattro fratelli che non vede da anni e che facevano parte di una boy band chiamata BroZone. Quando uno dei fratelli, Floyd, viene rapito da una coppia di malvagi musicisti, Velvet e Veneer, il gruppo deve riunirsi per salvarlo. In questo viaggio, Branch e i suoi fratelli riscoprono il valore della famiglia e dell’armonia, superando vecchie rivalità e affrontando nuove sfide.

Il film è ricco di musica coinvolgente e presenta un cast stellare di doppiatori tra cui Justin Timberlake, Anna Kendrick, Camila Cabello, e molti altri.

Ingresso

I biglietti per la proiezione sono disponibili al costo di 3 euro per gli adulti, mentre l’ingresso è gratuito per ragazzi e disabili.

Tutte le prossime proiezioni in programma

Info web

https://www.propiazzola.it/

https://www.propiazzola.it/event/cinema-sotto-le-stelle-trolls-3-tutti-insieme/