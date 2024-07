“Cinema sotto le stelle” a Piazzola sul Brenta con “Kung Fu Panda 4”

Pro Loco Piazzola A.P.S. è lieta di annunciare la proiezione del film di animazione “Kung Fu Panda 4” martedì 23 luglio alle ore 21 in Piazza della Filatura – Ex Jutificio Piazzola sul Brenta (Pd).

Informazioni sul film: “Kung Fu Panda 4” è diretto da Mike Mitchell e prodotto dalla DreamWorks Animation. Questo atteso sequel vede il ritorno di Jack Black nel ruolo di Po, il leggendario Guerriero Dragone. Accanto a lui, il cast vocale comprende stelle del calibro di Awkwafina, Viola Davis, Dustin Hoffman, Bryan Cranston e molti altri.

Trama: Dopo aver affrontato e sconfitto numerosi avversari, Po è chiamato a diventare il Leader Spirituale della Valle della Pace. Tuttavia, Po deve trovare e addestrare un nuovo Guerriero Dragone prima di assumere il suo nuovo ruolo. La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo di Chameleon, una malvagia strega mutaforma, intenzionata a rubare il Bastone della Saggezza di Po per riportare in vita i suoi vecchi nemici. In questa avventura, Po si allea con Zhen, una ladra astuta interpretata da Awkwafina, in una missione per proteggere la valle e scoprire che gli eroi possono nascere nei luoghi più inaspettati?.

Ingresso

I biglietti per la proiezione sono disponibili al costo di 3 euro per gli adulti, mentre l’ingresso è gratuito per ragazzi e disabili.

