“Cinema sotto le stelle” a Piazzola sul Brenta con “L’ultima volta che siamo stati bambini”

La Pro Loco Piazzola A.P.S. è lieta di annunciare la proiezione del film “L’ultima volta che siamo stati bambini”, in programma per martedì 30 luglio dalle ore 21 in Piazza della Filatura – Ex Jutificio.

Informazioni sul Film

Titolo originale: L’ultima volta che siamo stati bambini

Anno di produzione: 2023

Regia: Claudio Bisio

Sceneggiatura: Fabio Bonifacci, Claudio Bisio, dal romanzo omonimo di Fabio Bartolomei

Genere: Drammatico, Storico

Trama

Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il film racconta la storia di quattro bambini – Vanda, Italo, Cosimo e Riccardo – le cui vite vengono sconvolte dalla deportazione di Riccardo, di origine ebraica. Determinati a salvarlo, i tre amici intraprendono un viaggio avventuroso lungo i binari del treno, sfidando le pericolose circostanze della guerra. Il film esplora temi di amicizia, coraggio e l’innocenza perduta, mentre i bambini affrontano le dure realtà del conflitto e cercano di mantenere viva la speranza.

Ingresso

I biglietti per la proiezione sono disponibili al costo di 3 euro per gli adulti, mentre l’ingresso è gratuito per ragazzi e disabili.

