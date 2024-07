“Cinema sotto le stelle” a Piazzola sul Brenta con “Zamora”

La Pro Loco Piazzola A.P.S. è lieta di annunciare la proiezione del film “Zamora”, che si terrà martedì 6 agosto alle ore 21 in Piazza della Filatura – Ex Jutificio.

Informazioni sul Film

Titolo: Zamora

Anno di Produzione: 2023

Regia: Neri Marcorè

Durata: 100 minuti

Genere: Commedia

Trama

Walter Vismara è un contabile di una piccola fabbrica provinciale che si trasferisce a Milano per necessità. Qui trova lavoro presso una ditta il cui proprietario, appassionato di calcio, organizza una partita annuale tra i dipendenti. Walter, per non perdere il lavoro, si finge portiere, ma deve trovare una soluzione prima della partita, affrontando sfide e situazioni comiche.

Ingresso

I biglietti per la proiezione sono disponibili al costo di 3 euro per gli adulti, mentre l’ingresso è gratuito per ragazzi e disabili.

Tutte le prossime proiezioni in programma

Zamora – Martedì 6 agosto

– Martedì 6 agosto Santocielo – Venerdì 9 agosto

Info web

https://www.propiazzola.it/

https://www.propiazzola.it/event/cinema-sotto-le-stelle-zamora/