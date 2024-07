“Cinema sotto le stelle” a Piazzola sul Brenta con “Santocielo”

La Pro Loco Piazzola A.P.S. è lieta di annunciare la proiezione del film “Santocielo”, in programma per venerdì 9 agosto alle ore 21 presso la suggestiva Piazza della Filatura – Ex Jutificio.

Informazioni sul film

Titolo: Santocielo

Anno: 2023

Regia: Francesco Amato

Genere: Commedia

Durata: 120 minuti

Trama

“Santocielo” è una commedia che vede protagonisti Salvo Ficarra e Valentino Picone. Aristide, un angelo incaricato di annunciare e insufflare nel grembo della nuova Madonna il nuovo Messia, commette un errore e finisce per “ingravidare” Nicola Balistreri, un vicepreside bigotto e ossessionato dal giudizio altrui. Il film affronta tematiche sociali importanti come la religione, la parità di genere e la genitorialità con un tocco di ironia e sensibilità.

Ingresso

I biglietti per la proiezione sono disponibili al costo di 3 euro per gli adulti, mentre l’ingresso è gratuito per ragazzi e disabili.

Tutte le prossime proiezioni in programma

Info web

https://www.propiazzola.it/

https://www.propiazzola.it/event/cinema-sotto-le-stelle-santocielo/