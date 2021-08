Cinema e tassidermia, anteprima del film "Taxiderman" e incontro con gli autori tra scienza, cultura e arte

Il più originale evento dell’esate di forte impatto visivo ed emozionale che unisce in una unica intensa serata Scienza, Arte e Cinema si terrà nell’ambito di “Arena Romana Estate 2021”, la manifestazione curata dalla Promovies e spostata quest’anno alla Scuola Reggia dei Carraresi in Corte Arco Valaresso, 7 (piazza Duomo) a Padova. Il tema: “Fissare la Morte. La Scienza e l’Arte della Tassidermia. Un evento culturale con l’artista Alberto Michelon ed il suo bestiario contemporaneo”

Intervengono: Anna Cordioli (psicoanalista), Rossella Laeng (regista), Alberto Michelon (imbalsamatore, artista), Telmo Pievani (filosofo della scienza, Università di Padova), Benedetta Pini (critica di cinema), Gianni Vitale (giornalista, Presidente Promovies).

A seguire l’anteprima nazionale del film: “TAXIDERMAN” di Rossella Laeng

Si inaugura alle ore 21 con l’ INCONTRO CON GLI AUTORI sul tema: “Fissare La Morte: La Scienza e L’Arte della Tassidermia. Un evento culturale con l’artista Alberto Michelon e il suo bestiario contemporaneo”. Tante le personalità del mondo scientifico e della cultura che saranno presenti ed interverranno: dalla psicoanalista Anna Cordioli alla regista americana del film Rossella Laeng, dal noto filosofo della scienza e biologo Telmo Pievani dell’Università di Padova al giornalista e Presidente della Promovies Gianni Vitale, dall’artista imbalsamatore Alberto Michelon alla critica di cinema ed editor multimediale Benedetta Pini di Milano. Varie personalità della scienza e della cultura si confronteranno con il pubblico ed affronteranno anche il difficile e commovente argomento della perdita di un animale di affezione. Ma si va al di là e proprio anche di aldilà si parlerà.

Dopo l’incontro seguirà l’attesa anteprima nazionale del film “TAXIDERMAN” di Rossella Laeng che vede protagonista l’artista padovano Alberto Michelon con la sua capacità di tassidermista che ha trovato nella passione del suo mestiere più che la mera capacità di imbalsamare animali una forma d’arte vera e propria; la sua fantasia, i suoi pensieri più segreti e reconditi sono trasformati in animali fantastici, creature che creano storie e diventano sogni o incubi. Oggetti belli e spaventosi, utili ed inutili. Il film della giovane regista indipendente Rossella Laeng contribuirà a fissare sullo schermo sentimenti, paure, tristezza ed una ritrovata serenità. Michelon è l’unico tassidermista a Padova, e forse l’unico in tutta Italia, a specializzarsi in imbalsamazione di animali domestici. Proprietari in lutto compiono un pellegrinaggio verso il suo studio, in cerca di una seconda vita per il loro adorato compagno e Alberto ridà loro l’essenza di ciò che hanno perso. Ma ora il suo mestiere non basta, è a un bivio esistenziale: “Taxiderman” ne esplora le verità struggenti, poetiche e talvolta esilaranti che vengono alla luce quando la morte è sia oggetto che soggetto. La tassidermia è la tecnica di preparare, a scopo scientifico, le pelli degli animali in modo da renderne possibile la conservazione, infatti si è sviluppata con i grandi musei di scienze naturali.

Un originale, particolare ed articolato evento nel corso del quale sarà possibile ammirare la Mostra di Opere d’Arte, curiose, intriganti e coraggiose sculture di Alberto Michelon: il cinema della Promovies si trasforma anche in inconsueto spazio espositivo allestito per l’occasione. Ci saranno inoltre le suggestive Fotografie Analogiche di Pietro De Cillia che continueranno a colpire per la forza visiva. A dare un tocco finale alla serata anche un brindisi al chiaro di luna: l’Open Bar con il Prosecco di Valdobbiadene (Treviso) offerto dalla rinomata Cantina Valdo.

