Cinemauno estate 2021, ai Giardini della Rotonda (piazza Mazzini)

CinemaUno Estate ai Giardini della Rotonda in piazza Mazzini a Padova. Dal 22 luglio al 12 settembre, tutte le sere alle ore 21.30.

Programma

Luglio

gio 22 luglio IL DORMIGLIONE di Woody Allen (ingresso gratuito)

ven 23 luglio "L" di Babis Makridis (prima visione)*

sab 24 luglio LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante

dom 25 luglio MINARI di Lee Isaac Chung

lun 26 luglio I COMPAGNI di Mario Monicelli

mar 27 luglio SEA WATCH 3 di Jonas Schreijäg e Nadia Kailouli

mer 28 luglio SOLA AL MIO MATRIMONIO di Marta Bergman*

gio 29 luglio PICCOLE DONNE di Greta Gerwig

ven 30 luglio MADRE di Bong Joon-ho

sab 31 luglio NOMADLAND di Cloé Zaho

Agosto

dom 1 agosto MISS MARX di Susanna Nicchiarelli

lun 2 agosto PAT GARRETT & BILLY THE KID di Sam Peckinpah

mar 3 agosto ALIDA di Mimmo Verdesca

mer 4 agosto X&Y - NELLA MENTE DI ANNA di Anna Odell (prima visione)*

gio 5 agosto LE STREGHE di Robert Zemekis

ven 6 agosto GLORIA MUNDI di Robert Guediguian

sab 7 agosto MALEDETTA PRIMAVERA di Elisa Amoruso

dom 8 agosto VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti

lun 9 agosto VARDA PAR AGNÈS di Agnès Varda e Didier Rouget*

mar 10 agosto IN THE MOOD FOR LOVE di Wong Kar-wai

mer 11 agosto ESTATE ‘85 di François Ozon

gio 12 agosto CORPUS CHRISTI di Jan Komasa

ven 13 agosto MOLECOLE di Andrea Segre (sarà presente il regista)

sab 14 agosto UN DIVANO A TUNISI di Manele Ladibi Labbé

dom 15 chiuso

lun 16 agosto UNDINE - UN AMORE PER SEMPRE di Christian Petzold

mar 17 agosto IMPREVISTI DIGITALI di Delépine e Kervern

mer 18 agosto MADRE di Bong Joon-ho

gio 19 agosto IL MIO NOME È CLITORIDE di Monet e Leblond (prima visione)

ven 20 agosto COMEDIANS di Gabriele Salvatores

sab 21 agosto IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice

dom 22 agosto PINOCCHIO di Matteo Garrone

lun 23 agosto visita ai Giardini e al Bastione della Gatta con il Comitato Mura

mar 24 agosto HAPPY TOGETHER di Wong Kar-wai

mer 25 agosto ANTIGONE di Sophie Deraspe

gio 26 agosto LE SORELLE DI MARIJA di Robert Ryan (prima visione)

ven 27 agosto NOMADLAND di Cloé Zaho

sab 28 agosto THE FATHER di Florian Zeller

dom 29 agosto UN ALTRO GIRO di Thomas Vinterberg

lun 30 agosto visita ai Giardini e al Bastione della Gatta con il Comitato Mura

mar 31 agosto COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE di Judith Davis

Settembre

mer 1° settembre IN PRIMA LINEA di Matteo Balsamo e Francesco del Grosso (sarà presente il regista Francesco Del Grosso)

gio 2 settembre LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA di Lorenzo Mattotti

ven 3 settembre DUE di Filippo Meneghetti (sarà presente il regista)

sab 4 settembre LA TERRA DEI FIGLI di Claudio Cupellini

dom 5 settembre PIÙ DE LA VITA di Raffaella Rivi (saranno presenti la regista e il protagonista Michele Sambin)

lun 6 settembre ore 18 LO SPECCHIO INFRANTO dibattito a cura di LIES

mar 7 settembre HONG KONG EXPRESS di Wong Kar-wai

mer 8 settembre PIAZZOLLA - LA RIVOLUZIONE DEL TANGO di Daniel Rosenfeld*

gio 9 settembre visita ai Giardini e al Bastione della Gatta con il Comitato Mura

ven 10 settembre serata a cura dell'ETNO FILM FEST

sab 11 settembre da definire

dom 11 settembre da definire

Info e dettagli

CinemaUno Estate ai Giardini della Rotonda in piazza Mazzini a Padova.

A cura del Centro Universitario Cinematografico CinemaUno con il contributo del Comune di Padova.

Orario: ore 21.30 fino al 31 agosto.

dal 1° settembre proiezioni ed eventi alle ore 21.

Ingresso

biglietto intero euro 6

biglietto soci CUC euro 5

(ridotto studenti e over 65 euro 4)

La tessera costa 1 euro e può essere richiesta alla cassa del cinema

* i film con l'asterisco sono in lingua originale con sottotitoli

info www.cuc-cinemauno.it

Info web

https://www.facebook.com/events/359631015519943/

www.cuc-cinemauno.it/home-page

