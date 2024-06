Cinemauno Estate 2024, la rassegna cinematografica al Bastione Moro II

Film italiani ed europei biglietto unico 3,50 euro. Altri film biglietto intero 6,50 euro; ridotto studenti e over 65 5 euro. Ingresso con tessera CinemaUno. Tessera Cuc 1 euro

Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre il Bastione Moro II di Padova, restaurato da poco, ospiterà la proiezione dei migliori film della stagione, anche in lingua originale, anteprime e prime visioni.

La sede delle proiezioni sarà anche una bella occasione per scoprire un angolo poco conosciuto di Padova, ancora sulle mura cittadine.

Rassegna a cura del Centro Universitario Cinematografico

Programma completo

Biglietti e Informazioni

CinemaUno aderisce a Cinema Revolution: per i film prodotti in Italia e nella Comunità Europea il biglietto costa 3,50 euro!

Clicca la voce "CinemaUno Estate 2024" sul menù a sinistra del sito https://www.cuc-cinemauno.it/ per tutte le informazioni.

Ingresso con tessera CinemaUno. La tessera costa 1 euro e può essere richiesta alla cassa.

Sul sito https://www.cuc-cinemauno.it/ puoi trovare il modulo da compilare per richiederla, evitando così di doverlo fare alla cassa.

info@cuc-cinemauno.it – https://www.cuc-cinemauno.it/

Dove

Bastione Moro II, via Citolo da Perugia, 104

Quando

Dal 25 giugno all'8 settembre 2024

Da martedì a domenica. Lunedì chiuso. Orario: dal 25 giugno all'11 agosto alle ore 21:30. Dal 13 agosto alle ore 21:00

Programma

La programmazione potrebbe subire modifiche per esigenze organizzative.

Per verificare l'esattezza del calendario si consiglia di consultare il sito www.cuc-cinemauno.it.

GIUGNO

martedì 25 giugno

GRASSO È BELLO di John Waters

SULL'ADAMANT di Nicolas Philibert

SE SOLO FOSSI UN ORSO di Zoljargal Purevdash

FOGLIE AL VENTO di Aki Kaurismaki

LA SALA PROFESSORI di Ilker Çatak

MISERICORDIA di Emma Dante

LUGLIO

martedì 2 luglio

SMOKE SAUNA di Anna Hints

KAFKA A TEHERAN di Asgari e Khatami

LE RAVISSEMENT (Rapita) di Iris Kaltenbäck

IL MALE NON ESISTE di Ryûsuke Hamaguchi

ESTRANEI di Andrew Haigh

CATTIVERIE A DOMICILIO di Thea Sharrock

MANODOPERA di Alain Ughetto

IL GRANDE CARRO di Philippe Garrel

C'ERA UNA VOLTA IN BHUTAN di Pawo Choyning Dorji

THE OLD OAK di Ken Loach

IO CAPITANO di Matteo Garrone

TUTTI A PARTE MIO MARITO di Caroline Vignal

KISSING GORBACIOV di A.P. Mariani e L. D’Alife

LA QUERCIA E I SUOI ABITANTI di Lauren Charbonnier e Michel Seydoux

GAZA MON AMOUR di Tarzan e Arab Nasser

PERFECT DAYS di Wim Wenders

C’È ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi

ROSALIE di Stéphanie Di Giusto

20.000 SPECIE DI API di Estebaliz U. Solaguren

99 LUNE di Jan Gassmann (v.m. 14 anni)

PALAZZINA LAF di Michele Riondino

INSHALLAH A BOY di Amjad Al Rasheed

POVERE CREATURE! di Y. Lanthimos (v.m. 14 anni)

PAST LIVES di Celine Song

LA SINGLA di Paloma Zapata

YANNICK LA RIVINCITA DELLO SPETTATORE di Q. Dupieux

AGOSTO

giovedì 1 agosto

TATAMI di Zahra Amir Ebrahimi e Guy Nattiv

LA CHIMERAdi Alice Rohrwacher

LA SALA PROFESSORI di Ilker Çatak

THE HOLDOVERS di Alexander Payne

THE FIRE WITHIN di Werner Herzog

QUARTO POTERE di Orson Welles

GLORIA di Margherita Vicario

CIVIL WAR di Alex Garland

UN ALTRO FERRAGOSTO di Paolo Virzì

ASSASSINIO A VENEZIA di Kenneth Branagh

IL CIELO BRUCIA di Christian Petzold

UN ANNO DIFFICILE di O. Nakache e E. Toledano

FOTO DI FAMIGLIA di Ryôta Nakano

L’ULTIMA LUNA DI SETTEMBRE di A. Baljinnyam

MAY DECEMBER di Todd Haynes

C’È ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi

MI FANNO MALE I CAPELLI di Roberta Torre

NELLA CITTÀ L’INFERNO di Renato Castellani

HOW TO HAVE SEX di Molly M. Walker (v.m. 14 anni)

ANATOMIA DI UNA CADUTA di Justine Triet

UN COLPO DI FORTUNA di Woody Allen

CATTIVERIE A DOMICILIO di Thea Sharrock

KRIPTON di Francesco Munzi (sarà presente Andrea Segre)

UNA SPIEGAZIONE PER TUTTO di Gábor Reisz

FELA, IL MIO DIO VIVENTE di Daniele Vicari

OPPENHEIMER di Christopher Nolan

POVERE CREATURE! di Y. Lanthimos (v.m. 14 anni)

SETTEMBRE

domenica 1 settembre

PERFECT DAYS di Wim Wenders

FRAMMENTI DI UN PERCORSO AMOROSO di Chloe Barreau

JUNIPER di Argyris Papadimitropoulos

IL CLAN DEI BARKER di Roger Corman

Recupero film

Recupero film

Recupero film

La programmazione potrebbe subire modifiche per esigenze organizzative.

Per informazioni

Cinemauno

sito www.cuc-cinemauno.it

pagina Facebook