Dritti al cuore: il circo capovolto di e con Andrea Lupo

Al teatro dei Carichi Sospesi continua la rassegna "Dritti al cuore", più di 20 appuntamenti con i protagonisti del teatro contemporaneo nazionale in scena nel teatro di Vicolo Portello. Spettacoli per divertirsi, commuoversi, prendere consapevolezza ma anche sognare. Un ricco momento di riflessione attende tutti coloro che domenica 13 novembre saranno presenti in sala con "Il Circo Capovolto" liberamente tratto dal romanzo di Milena Magnani, un appuntamento imperdibile con un performer d’eccezione, Andrea Lupo, di cui A. Sturiale ne sottolinea l'interpretazione impeccabile, la maestria interpretativa e la disinvoltura in scena, definendo lo spettacolo come una “grandezza artistica”.

Una produzione Teatro delle Temperie con la direzione di Andrea Paolucci, le musiche originali di David Sarnelli, resa possibile anche grazie alla collaborazione con Teatro dell’Argine (BO) e con il sostegno della Provincia di Bologna e della Regione Emilia-Romagna. Sono due le storie che nello spettacolo si intrecciano: sono quelle di due rom, quella di Branko e quella di suo nonno Nap’apò. Il dramma sociale di due generazioni caratterizzate l’una dall’esperienza dei campi di concentramento, l’altra, invece, da quella dei campi rom alle periferie delle grandi città. Branko Hrabal in fuga dall’Ungheria si rifugia in un campo rom in Italia. Porta con sé dieci scatoloni contenenti quel che rimane del famoso circo ereditato da suo nonno.

Circo che ha dovuto bruscamente interrompere la sua attività durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i nazisti ne hanno prima rinchiuso e poi sterminato tutti gli artisti. Branko non sa che farsene di questa eredità pesante ed ingombrante. Ma nel campo trova un gruppo di bambini curiosi che lo obbligano a raccontare la storia di quel circo, che è la storia della sua famiglia e che è in sintesi la storia dell’Europa da cui tutti discendiamo.

Informazioni per gli spettatori

La rassegna teatrale "Dritti al cuore" di Carichi Sospesi Teatro è stata realizzata con il contributo del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura. Ingresso unico 10 euro. Gli spettacoli sono riservati a soci ARCI, sarà possibile tesserarsi in loco la sera dello spettacolo. La tessera, del costo di 10 euro, ha validità annuale e permette di accedere a tutti gli eventi in programma: spettacoli, concerti e reading teatrali. Per maggiori informazioni visita il sito www.carichisospesi.com.