Il Circo Patuf a Camposampiero conclude il tour 2022 di Sonambula

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria (basta chiamare o inviare un messaggio via Whatsapp al numero 3927342915).

Prezzo I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria (basta chiamare o inviare un messaggio via Whatsapp al numero 3927342915).

Orario non disponibile

Quando Dal 21/10/2022 al 30/10/2022 Orario non disponibile

Si chiude a Camposampiero la straordinaria tourneè del Circo Patuf, la compagnia di artisti italiani e sudamericani che da alcuni anni girano il Veneto proponendo un cabaret di emozioni, tra acrobazie, numeri di giocoleria e tanta comicità. Dal 21 al 30 ottobre il grande tendone sarà aperto presso l’area verde della casa comunitaria in via Edison (zona industriale), proponendo ogni sera (ad eccezione di lunedì 24) spettacoli per tutte le famiglie.

Una grande festa finale nella quale il Circo Patuf diventerà spazio di culturale e scambio, ospitando martedì 25 ottobre la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò con lo spettacolo “Incomica!” e mercoledì 26 il Teatro Gruppo Popolare con lo spetttacolo “Un giorno, tre autunni”, promosso da Libera, dedicato alle storie di donne e di mafia. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30.

Gli altri giorni saranno riservati allo spettacolo 2022 del Circo Patuf, dal titolo “Sonambula” che racconterà il mondo dei sogni, quelli che ciascuno nel tiene nel cassetto, in attesa di realizzare. Al centro del palco, all’interno del grande tendone, sarà collocato un letto con le spalliere di ferro battuto, come quelli di di un tempo, attorno al quale i 7 talentuosi attori daranno vita ad un cabaret di emozioni e ricordi. Questi il programma: 21, 27 e 28 ottobre ore 20.30; sabato 22 e 29 ottobre, ore 17 e 20.30; domenica 23 e 30 ottobre ore 15 e 17.45.

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria (basta chiamare o inviare un messaggio via Whatsapp al numero 3927342915).

Pubblico: lo spettacolo è adatto a tutte le età, sorprende grandi e bambini!

In breve

Biglietto: 10 euro a persona, gratuito per i bimbi fino ai 3 anni compiuti che stanno in braccio ai genitori.

Date e orari:

venerdì 21 ottobre ore 20.30

sabato 22 ottobre ore 17 e 20.30

domenica 23 ottobre ore 15 e 17.45

giovedì 27 ottobre ore 20.30

venerdì 28 ore 20.30

sabato 29 ore 17 e 20.30

domenica 30 ore 15 e 17.45

Spettacoli ospiti:

martedì 25 ottobre ore 20.30 la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò presenta "Incomica"

mercoledì 26 ottobre ore 20.30 l'associazione Libera promuove "Un giorno tre autunni"

Info web

https://www.facebook.com/Circo-Patuf-322491084431447/

https://www.facebook.com/events/2853129284830686

Foto articolo da comunicato stampa