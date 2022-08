Il circo a cielo aperto del "Rubano street show"

L’arte di strada, nella sua briosa varietà di colori e discipline, sarà la protagonista indiscussa del fine settimana in arrivo a Sarmeola di Rubano (Padova) da venerdì 9 a domenica 11 settembre: un weekend lungo declinato secondo tutti i volti che il circo contemporaneo sa assumere, con un occhio rivolto all’innovazione e l’altro alle sue tradizioni. È il “Rubano Street Show”, tanti spettacoli insieme a formare un unico grande momento di spensieratezza e stupore per famiglie, coppie, residenti, visitatori, appassionati e, in generale, pubblici di ogni età.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Rubano è stata affidata per la direzione artistica ad Antonio Carnemolla, storico ideatore del “Padova Street Show” e organizzatore di festival di artisti di strada a livello nazionale, oltre che regista, attore, scrittore e a sua volta “busker”, il quale ha radunato una squadra di professionisti dell’intrattenimento di qualità con numeri di magia, clownerie, equilibrismo, giocoleria, teatro dei burattini, e altro ancora. Un “reclutamento” che il direttore artistico ha fatto immaginando il contesto specifico dove i performers si sarebbero esibiti, proprio per dare alla manifestazione un’identità precisa.

Vi sono inoltre alcune novità per questa edizione, come la performance della Compagnia Revolè composta da 4 elementi con discipline circensi di vario tipo, dell’artista brasiliano equilibrista Rafael Sorryso, e quella del duo italo-colombiano di clownerie Duo Più o Meno. Un “tendone a cielo aperto” che durante i tre giorni sarà di casa, nel pomeriggio, negli spazi del Parco Giochi di Viale Po e del Parcheggio della Biblioteca Comunale di Sarmeola di Rubano, diventando un’occasione speciale per godere del clima mite di settembre. Ecco dunque i protagonisti e gli orari di tutti gli appuntamenti, a cominciare da venerdì 9: apre le danze al Parco Giochi alle 18.30 Ivar Margoni, con le sue sfere ipnotiche, alle 19.15 arriva Gaia Ma con i suoi cappelli danzanti, si prosegue alle 21 al Parcheggio della Biblioteca con la Compagnia Revolè tra giocoleria e acrobatica aerea dal titolo “Cabaret in aereo” per poi passare alle 21.45 ai numeri esilaranti dei diabli di Bingo.

Sarà poi lo spettacolo di Malabarista Giocoequilibrista a dare il via alla alla giornata di sabato 10, alle 18, al Parco Giochi di Viale Po, seguito dal brasiliano Rafael Sorryso, 18.45, dopodiché ci si trasferisce di fronte alla Biblioteca per ammirare il ritorno degli artisti di strada “I ruvidi” che nella scorsa edizione hanno ottenuto un meraviglioso successo di pubblico. E infine il programma della giornata conclusiva di domenica 11 settembre: dalle 10.30 fino alle 12 al parco giochi di Viale Po si svolgerà un laboratorio per i più piccoli basato sulla colorazione della sabbia a cura dell’Associazione H2O. Nel pomeriggio apre al Parco Giochi Daniela Castiglione, alle 16.45, con il suo teatro dei burattini viaggiante e i numeri di equilibrio di Rafael Sorryso, 17.30; al Parcheggio si esibiranno invece il Duo Più o Meno.

Un intrattenimento sano da vivere insieme con forme d’arte che richiedono un infinito talento. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso la Tensostruttura parrocchiale di Sarmeola agli stessi orari. Main sponsor della manifestazione: Antenore Energia. Evento gratuito. Per maggiori info: www.streetshowfestival.com.

Programma del festival scaricabile a questo link: bit.ly/3ccXw0A.