"Circolare!", una giornata dedica alla circolazione sanguigna al Musme di Padova

L’8 dicembre di quest’anno al MUSME c’è Circolare!, un’intera giornata di attività dedicate alla circolazione sanguigna e alla sua importanza per la nostra salute. Con l’aiuto di un vero e proprio circuito ripercorreremo insieme il tragitto che il nostro sangue compie all’interno delle arterie e delle vene per mantenere in vita il corpo umano: diventerai un globulo rosso e anche tu potrai entrare in circolo, alla scoperta dei segreti del nostro intricato apparato circolatorio!

Attività

A seguito di una breve spiegazione sull’apparato cardiovascolare i partecipanti potranno scoprire in prima persona il funzionamento della circolazione sanguigna percorrendo il circuito didattico allestito in Sala dell’Omone.

La durata dell’attività è di circa un’ora. Nel corso della giornata sono previsti quattro turni, divisi in base all’età:

ore 11 ragazzi dai 9 ai 11 anni;

ore 12.30 ragazzi dai 9 ai 11 anni;

ore 15 bambini dai 5 ai 8 anni;

ore 16.30 bambini dai 5 ai 8 anni.

I genitori e gli accompagnatori muniti di biglietto possono, se lo desiderano, seguire l’attività dalle nicchie sovrastanti.

Informazioni e contatti

Web: https://www.musme.it/circolare-una-giornata-sulla-circolazione-sanguigna/.