Recital pianistico di Davide Scarabottolo " Al pianoforte con... Paganini" a palazzo Zacco Armeni

Nuovo appuntamento del Circolo della Lirica venerdì 3 maggio, h. 18 a Palazzo Zacco Armeni con il concerto “Al pianoforte… con Paganini”. Recital del giovane pianista padovano Davide Scarabottolo.

Il talentuoso pianista Davide Scarabottolo è ospite dal Circolo della lirica di Padova per il tradizionale recital di primavera. Il raffinato programma prevede l'esecuzione di un repertorio pianistico rivolto ai grandi compositori del passato quali Fryderyk Chopin, con Ballata n. 4 in Fa minore op. 52, Franz Liszt, con alcuni suoi studi basati sulle composizioni del violonista Niccolò Paganini, e una suite composta da tre movimenti da L’uccello di fuoco di Igor Stravinsky.

Nato a Padova nell’agosto del 2001, Davide Scarabottolo e? stato premiato con oltre sessanta riconoscimenti tra Concorsi Pianistici Nazionali, Internazionali e borse di studio. A vent’anni ottiene con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore il Diploma al Conservatorio C. Pollini di Padova. Dal 2015 e? iscritto all’Accademia Pianistica Internazionale Incontri con il Maestro di Imola nella classe di Leonid Margarius proseguendo, dal 2022, in quella di Ingrid Fliter e Alessandro Taverna. Ha iniziato a studiare e ad appassionarsi al pianoforte all’eta? di sei anni sotto la guida di Giacomo Dalla Libera, con il quale da diversi anni propone in recitals repertori per pianoforte a quattro mani. Nel corso degli anni si e? esibito come solista, a quattro mani, in formazioni cameristiche e con orchestra in diverse sale da concerto in Italia e all’estero, tra le quali la Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York, l’Auditorium della Central Music School del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, il The?a?tre des Louvrais di Pontoise, la Florianka Recital Hall di Cracovia, la Sala Eutherpe di Leo?n, ….

Fra tutti gli autori che ha potuto conoscere, quello che lo ha piu? profondamente colpito e coinvolto e? stato Franz Liszt. Una delle sue interpretazioni lisztiane e? descritta in un articolo della rivista La Quinta Giusta da Paola de Simone e fa riferimento ad un concerto del 2016 presso Villa Pignatelli, a Napoli: «Semplicemente fantastico [...] Dal Liszt di Scarabottolo e? uscito con grande impatto il Romanticismo virtuosistico migliore: slancio di fuoco e rigore, affondi intensi al grave e voli leggeri verso un acuto puro come il cristallo, raffiche di ottave possenti e movenze raffinate [...]»

Partecipazione

Venerdì 3 maggio, h. 18 (chiusura accesso salone h.17.45)

Palazzo Zacco Armeni – Circolo Unificato dell’Esercito, Prato della Valle 82 -Padova

Prenotazione obbligatoria ai numeri - 349 802 6146 – 380 759 6925 - 335 630 3408

Obbligatoria la giacca per i sigg.ri uomini

Info: https://www.circolodellalirica.it/

https://www.facebook.com/circolodellalirica/